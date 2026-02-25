Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Чемпионов
ПСЖ
25.02.2026 22:00 - : -
Монако
Лига чемпионов
25 февраля 2026, 04:05 | Обновлено 25 февраля 2026, 04:06
ПСЖ – Монако. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги чемпионов

Встреча начнется 25 февраля в 22:00 по Киеву

ПСЖ – Монако. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

25 февраля на Парк де Пренс пройдет ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором ПСЖ встретится с Монако. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

ПСЖ

Команда привыкла относиться ко французским футбольным турнирам если не как к пресловутым тренировкам с повышенной ответственностью, то как ко своему внутреннему двору, где никого нет сильнее. В целом, этот подход имел право на существование, ведь в прошлом сезоне снова выиграли все возможные трофеи. Но сейчас хватает проблем. В кубке и вовсе Забарный с новыми партнерами вылетел, проиграв Парижу, в Суперкубке титул взяли только в серии пенальти, да и в Лиге 1 никак не удается оторваться от Ланса.

В Лиге чемпионов обладатель титула тоже не особенно блистал. Точнее, начинал неплохо, с трех побед кряду, включая выездные 2:1 в Барселоне. Но потом прибавили до конца основного раунда только одну победу и пять очков. Да и на прошлой неделе не обошлось без нервотрепки.

Монако

Клуб провел хорошо два прошлых сезона, когда с ней работал Ади Хюттер - было сначала второе, а прошлой весной - третье место. Но в начале нынешнего розыгрыша австрийца сменили на Поконьоли. Что же, с ним проигрывают почти столько же матчей, в скольких побеждают, застряв за пределами зоны еврокубков. Кроме того, 1:3 со Страсбуром в начале февраля означали прощание с кубком. Хотя в прошлом туре обыграли 3:2 на выезде лидирующий на тот момент Ланс.

В Лиге чемпионов французы начали с 1:4 в Брюгге - это во многом и подтолкнуло ко смене наставника. Но потом до конца 2025-го обязательно цеплялись за очки. Другое дело сейчас: в январе разгромно уступили Реалу в Мадриде и не забивали с Ювентусом. Ну, а с парижанами, ведя 2:0 к 20-й минуте, в итоге безвольно уступили.

Статистика личных встреч

Столичный гранд побеждал четырежды в пяти крайних очных поединках при одном поражении.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в успех хозяев.

Букмекерские конторы верят в успех хозяев. Кажется, сейчас они смогут выиграть более уверенно - берем фору -1,5 гола (коэффициент - 1,71).

Прогноз Sport.ua
ПСЖ
25 февраля 2026 -
22:00
Монако
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
