Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Ярмоленко определил следующий этап в своей футбольной карьере
Украина. Премьер лига
Ярмоленко определил следующий этап в своей футбольной карьере

Вингер осваивает футбольный менеджмент

Ярмоленко определил следующий этап в своей футбольной карьере
УАФ. Андрей Ярмоленко

Украинец Андрей Ярмоленко продолжает готовиться к следующему этапу своей футбольной карьеры.

Лидер «Динамо» поделился фото, на котором видно, что он активно осваивает футбольный менеджмент. Ярмоленко показал, как проходит обучение в академии УЕФА, для того, чтобы получить сертификат по футбольному менеджменту.

Занятия проводятся онлайн, а в программе пока участвуют 42 профессиональных игрока.

Напомним, что контракт Ярмоленко с «Динамо» действует до лета этого года. Ранее вингер заявлял, что этот сезон станет для него последним в карьере.

Андрей Ярмоленко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
