Ярмоленко определил следующий этап в своей футбольной карьере

Украинец Андрей Ярмоленко продолжает готовиться к следующему этапу своей футбольной карьеры.

Лидер «Динамо» поделился фото, на котором видно, что он активно осваивает футбольный менеджмент. Ярмоленко показал, как проходит обучение в академии УЕФА, для того, чтобы получить сертификат по футбольному менеджменту.

Занятия проводятся онлайн, а в программе пока участвуют 42 профессиональных игрока.

Напомним, что контракт Ярмоленко с «Динамо» действует до лета этого года. Ранее вингер заявлял, что этот сезон станет для него последним в карьере.