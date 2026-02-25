Когда деньги важнее титулов. Хорхе Сампаоли научился делать кассу на имидже

Самые юные поклонники футбола, наверное, будут крайне обескуражены, если узнают о том, что было время, когда аргентинского наставника Хорхе Сампаоли считали одним из наиболее прогрессивных и перспективных специалистов на мировом уровне. В 2015 году этот тренер привел сборную Чили к первой в истории этой команды победе на Кубке Америки, заявив о себе как о крайне неординарном наставнике, чьи методы работы и подход к делу мгновенно вызвали интерес на Старом континенте.

Уже летом 2016 года Сампаоли возглавил испанскую Севилью, но задержался в Ла Лиге всего на сезон, после чего вернулся на родину. Хорхе позвали тренировать национальную сборную Аргентины, причем не просто, а доверили везти эту команду на финальный турнир чемпионата мира-2018. От команды Лионеля Месси, как впрочем и всегда, были большие ожидания, но “бело-голубые” завершили свой путь на том мундиале уже в 1/8 финала, когда со счетом 3:4 проиграли будущему триумфатору чемпионата сборной Франции.

Последнее обстоятельство, впрочем, не стало смягчающим фактором для Сампаоли, и он был уволен. Более того, именно после фиаско на ЧМ-2018 о Хорхе постепенно перестали говорить и в СМИ как о наставнике, реально способном добиваться больших высот с командами топ-уровня. Впрочем, это не помешало аргентинцу в той же Европе получить контракты с несколькими весьма интересными клубами, выстраивающими определенные проекты под адекватное финансирование и задачи – Севильей, Марселем, Ренном.

После 2018-го Хорхе Сампаоли, помимо перечисленных трех европейских команд, тренировал также и в Южной Америке, а если быть более точным – в Бразилии, чья Серия А является наиболее финансово обеспеченным и привлекательным турниром всего тамошнего континента по аналогии с английской Премьер-лигой для Европы. Впрочем, помимо выигрыша Лиги Минейро (чемпионат штата Минас-Жерайс по футболу) в 2020-м с Атлетико Минейро, – турнира, где «петушки» являются грандом № 1 и наиболее титулованной командой соревнования – никаких громких титулов и достижений в карьере Сампаоли более не случалось.

Наоборот, имя Хорхе все чаще начало ассоциироваться не с какими-то передовыми футбольными методиками или тактиками, а со скандальными историями, связанными непосредственно с самим наставником или его ассистентами. Например, из Фламенго Сампаоли был уволен во многом по причине скандалов вокруг его тренерского штаба, а также жалоб футболистов на отсутствие какой-либо эмпатии со стороны аргентинца.

Getty Images. Хорхе Сампаоли в 2015-м привел Чили к победе на Копа Америка

Неудивительно, что за последние восемь лет Хорхе Сампаоли поменял аж восемь мест работы! После увольнения из сборной Аргентины в 2018-м наставник успел поруководить в Сантосе, Атлетико Минейро, Марселе, Севилье, Фламенго, Ренне и вновь Атлетико Минейро. По состоянию на сейчас Сампаоли является безработным, однако в этом статусе оказался совсем недавно – 12 февраля Хорхе был уволен из стана “петушков” из-за неудовлетворительных спортивных показателей. Причем, стоит отмечать, что изначально контракт Сампаоли с Атлетико Минейро после второго прихода в этот клуб на пост главного тренера стороны оформили со сроком действия до конца 2027 года, следовательно, нынешнее увольнение аргентинца обошлось для “петушков” финансовыми потерями, так как пришлось выплачивать Хорхе неустойку.

Как подсчитали коллеги из бразильского издания Bolavip, только за последние десять лет Хорхе Сампаоли удалось разбогатеть на полученных неустойках вследствие увольнений на как минимум 18 миллионов евро! По информации из общедоступных источников известно, что аргентинский наставник получил 1,7 миллиона евро после ухода из сборной Чили (2016 год); 1,3 миллиона евро – после увольнения из сборной Аргентины (2018); 700 тысяч евро – от Сантоса (2019); 7,6 миллионов евро – от Севильи (2023); 1,7 миллиона евро – от Фламенго (2023) и 5 ​​миллионов евро – от Ренна (2025).

Это ориентировочная, но вовсе не окончательная сумма, которая однозначно потребует корректировки в сторону увеличения уже в самое ближайшее время, когда боссы Атлетико Минейро выполнят свое обязательство по выплате Сампаоли неустойки за свежее расторжение контракта.

Фактически в последние годы Хорхе Сампаоли, так и не сумевший после победы со сборной Чили на Кубке Америки-2015 проявить себя в тренерском ремесле в аспекте выигрыша громких титулов и трофеев, прекрасно научился “делать кассу” на имидже, который ему удалось завоевать после громкого и неожиданного триумфа с “красной командой”, который случился уже более десятилетия назад. Более того, не стоит забывать, что к указанной выше сумме в 18 миллионов евро обязательно стоит прибавлять подъемные, выплачиваемые Сампаоли при каждом подписании контракта с новым работодателем, а также непосредственно суммы полученной заработной платы за периоды, которые аргентинскому наставнику удалось провести в роли главного тренера на каждом из обозначенных мест работы.

На выходе мы имеем крайне любопытную историю, когда характеризуя достижения специалиста с, как казалось в какой-то момент, серьезной репутацией нам приходится говорить не о результатах, титулах и достижениях, а о банальной монетизации. Что ж, как видим таким промышляют не только блогеры на просторах YouTube, но и футбольные тренеры с претензией на топ-уровень…

Текст: meta.ua