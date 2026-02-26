Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все участники 1/8 финала
Лига чемпионов
26 февраля 2026, 00:47 | Обновлено 26 февраля 2026, 01:14
1605
2

В следующий раунд пробились: Аталанта, ПСЖ, Реал Мадрид, Галатасарай

Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Вечером 25 февраля состоялись ответные матчи 1/16 финала Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

В этот игровой день сыграно заключительные 4 поединка, и определены все участники 1/8 финала ЛЧ.

В следующий раунд пробились: Аталанта, ПСЖ, Реал Мадрид, Галатасарай.

Определены все участники 1/8 финала:

  • Топ-8 основного раунда: Арсенал, Бавария, Ливерпуль, Тоттенхэм, Барселона, Челси, Спортинг, Ман Сити
  • Победители 1/16 финала: Атлетико Мадрид, Буде-Глимт, Байер, Ньюкасл, Аталанта, ПСЖ, Реал Мадрид, Галатасарай

Жеребьевка 1/8 финала, с учетом предварительной сетки, будет проведена 27 февраля.

Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая 2026 в Будапеште на стадионе Пушкаш Арена.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

1/16 финала. Ответные матчи. 25 февраля 2026

19:45. Аталанта (Италия) – Боруссия Д (Германия) – 4:1 [первый матч – 0:2]

22:00. ПСЖ (Франция) – Монако (Франция) – 2:2 [первый матч – 3:2]

22:00. Реал Мадрид (Испания) – Бенфика (Португалия) – 2:1 [первый матч – 1:0]

22:00. Ювентус (Италия) – Галатасарай (Турция) – 3:2 д.в. [первый матч – 2:5]

Пары 1/8 финала

  • ПСЖ (Франция) – Барселона (Испания) или Челси (Англия)
  • Галатасарай (Турция) – Ливерпуль (Англия) или Тоттенхэм (Англия)
  • Реал Мадрид (Испания) – Спортинг (Португалия) или Манчестер Сити (Англия)
  • Аталанта (Италия) – Арсенал (Англия) или Бавария (Германия)
  • Ньюкасл (Англия) – Челси (Англия) или Барселона (Испания)
  • Атлетико (Испания) – Тоттенхэм (Англия) или Ливерпуль (Англия)
  • Буде-Глимт (Норвегия) – Манчестер Сити (Англия) или Спортинг (Португалия)
  • Байер (Германия) – Бавария (Германия) или Арсенал (Англия)

Сетка плей-офф

Инфографика

