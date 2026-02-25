Сетка плей-офф ЛЧ. Сенсационный вылет Интера, уже 12 команд в 1/8 финала

Вечером 24 февраля состоялись ответные матчи 1/16 финала Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

В этот игровой день сыграно 4 поединка этой стадии. Еще 4 игры запланированы на 25 февраля.

Итальянский Интер сенсационно потерпел дома второе поражение от норвежского Буде-Глимт (1:2) после фиаско в первой игре (1:3).

Также пробились в следующий раунд Атлетико Мадрид, немецкий Байер и английский Ньюкасл.

Уже известны 12 участников 1/8 финала. Ранее напрямую вышли в 1/8 финала вышли: Арсенал, Бавария, Ливерпуль, Тоттенхэм, Барселона, Челси, Спортинг, Ман Сити.

Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая 2026 в Будапеште на стадионе Пушкаш Арена.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

1/16 финала. Ответные матчи. 24 февраля 2026

24.02. 19:45. Атлетико (Испания) – Брюгге (Бельгия) – 4:1 [первый матч – 3:3]

Голы: Серлот, 23, 76, 87, Джонни, 48 – Ордоньес, 36

24.02. 22:00. Байер (Германия) – Олимпиакос (Греция) – 0:0 [первый матч – 2:0]

24.02. 22:00. Интер (Италия) – Буде-Глимт (Норвегия) – 1:2 [первый матч – 1:3]

Голы: Бастони, 76 – Хауге, 58, Эвьен, 72

24.02. 22:00. Ньюкасл (Англия) – Карабах (Азербайджан) – 3:2 [первый матч – 6:1]

Голы: Тонали, 4, Жоэлинтон, 6, Ботман, 52 – Дуран, 51, Джафаркулиев, 57

