Олейникова стартовала в Анталье с победы над зашифрованной Кудерметовой

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 71) выиграла стартовый матч на грунтовом турнире WTA 125 в Анталье, Турция.

В первом раунде украинка в трех сетах с камбеком переиграла россиянку Полину Кудерметову (WTA 148), которая сейчас представляет Узбекистан.

WTA 125 Анталья. Грунт, 1/16 финала

Александра Олейникова (Украина) [1] – Полина Кудерметова (Узбекистан) – 1:6, 6:2, 6:3