Олейникова стартовала в Анталье с победы над зашифрованной Кудерметовой
В 1/16 финала турнира WTA 125 Александра в трех сетах одолела Полину
25 февраля 2026, 14:43 | Обновлено 25 февраля 2026, 14:45
247
Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 71) выиграла стартовый матч на грунтовом турнире WTA 125 в Анталье, Турция.
В первом раунде украинка в трех сетах с камбеком переиграла россиянку Полину Кудерметову (WTA 148), которая сейчас представляет Узбекистан.
WTA 125 Анталья. Грунт, 1/16 финала
Александра Олейникова (Украина) [1] – Полина Кудерметова (Узбекистан) – 1:6, 6:2, 6:3
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Саша большая молодец! Вообще-то эта новость должна быть основной сейчас на этом сайте, а не сочинение о Бескоровайном(
Молодець Леся!Доволі непроста суперниця й було відно,що готувалася й розбирала гру Саші перед матчем.Тим цінніша перемога! Успіху у наступному матчі!
Молодець!! По першому сету змусила хвилюватися, але ця росіянка мабуть теж не така проста, яка судячи з усього до сезону добре підготовлена і добре в нього увійшла. Наступна суперниця у Саші явно прохідна, але не розслаблятися.
