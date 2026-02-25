Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Олейникова стартовала в Анталье с победы над зашифрованной Кудерметовой
WTA
25 февраля 2026, 14:43
В 1/16 финала турнира WTA 125 Александра в трех сетах одолела Полину

Олейникова стартовала в Анталье с победы над зашифрованной Кудерметовой
Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 71) выиграла стартовый матч на грунтовом турнире WTA 125 в Анталье, Турция.

В первом раунде украинка в трех сетах с камбеком переиграла россиянку Полину Кудерметову (WTA 148), которая сейчас представляет Узбекистан.

WTA 125 Анталья. Грунт, 1/16 финала

Александра Олейникова (Украина) [1] – Полина Кудерметова (Узбекистан) – 1:6, 6:2, 6:3

По теме:
Будет дерби. Калинина одолела нейтралку в Анталье и вышла на Завацкую
Александра Олейникова – Полина Кудерметова. Смотреть онлайн LIVE трансляция
Завацкая досрочно вышла в 1/8 финала WTA 125 в Анталье и ждет Калинину
Александра Олейникова WTA Анталья Полина Кудерметова
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
roman75zpr
Саша большая молодец! Вообще-то эта новость должна быть основной сейчас на этом сайте, а не сочинение о Бескоровайном(
Ответить
+1
C.Пеклов
Молодець Леся!Доволі непроста суперниця й було відно,що готувалася й розбирала гру Саші перед матчем.Тим цінніша перемога! Успіху у наступному матчі!
Ответить
+1
Перший Серед Рівних в бані
Молодець!! По першому сету змусила хвилюватися, але ця росіянка мабуть теж не така проста, яка судячи з усього до сезону добре підготовлена і добре в нього увійшла. Наступна суперниця у Саші явно прохідна, але не розслаблятися. 
Ответить
0
