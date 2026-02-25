Новые Роббен и Рибери: как Диас и Олисе разрывают Бундеслигу

В текущем сезоне «Бавария» демонстрирует невероятную результативность. В нынешней кампании подопечные Венсана Компани забили впечатляющие 85 голов – в среднем 3,7 за игру. Сохраняя отрыв от дортмундской «Боруссии» мюнхенцы уверенно движутся к завоеванию очередного титула чемпионов Германии.

Безусловно, Гарри Кейн сыграл в этом огромную роль. Форвард сборной Англии забил 26 голов в нынешней кампании Бундеслиги – в 2 раза больше, чем любой другой игрок в чемпионате, и уже столько же, сколько за весь прошлый сезон. Однако двое других игроков «рекордмайстра», перешедших вслед за ним из английской Премьер-лиги, тоже играют важную роль.

Майкл Олисе провел выдающийся дебютный сезон в Германии (2024/25), записав на свой счет 27 очков в Бундеслиге по системе гол+пас (12 мячей, 15 ассистов), и подтверждает свой уровень еще одной качественной кампанией. Экс-игрок «Кристал Пэлас» уже набрал 26 очков (10 голов, 16 передач) и, к тому же, у него теперь есть такой же взрывоопасный партнер по атаке на другом фланге.

Луис Диас перешел из «Ливерпуля» в «Баварию» прошлым летом и очень быстро освоился в Германии. В текущем (и первом для него) сезоне Бундеслиги он набрал уже 23 очка (13 голов, 10 передач). Эффективность этой пары не имеет себе равных: Олисе и Диас – единственные два игрока в пяти топовых европейских чемпионатах, которые отметились двузначным числом голов и результативных передач в нынешней кампании.

Француз и колумбиец – главные создатели опасных моментов в «Баварии» и одни из лучших в Европе по этому показателю. Только 4 игрока из топ-5 лиг создали больше моментов с игры, чем Олисе (48), и только 6 создали больше, чем Диас (45). По количеству потенциально голевых моментов (21) Майкл уступает только Федерико Димарко из «Интера» (26).

Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Олисе и Луис Диас

Показатель ожидаемых ассистов француза – 12,4 – как минимум на 4,1 больше, чем у любого другого игрока из пяти топ-лиг. Столь высокая результативность Олисе и Диаса привела к сравнению с динамичным и культовым дуэтом бывших игроков «Баварии» – Арьена Роббена и Франка Рибери. Оба игрока провели более 10-ти лет на «Альянц Арене», терзая оборону соперников с флангов и приведя мюнхенский клуб к многочисленным трофеям благодаря своим голам и ассистам.

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль недавно сказал: «Когда я вижу Олисе, он напоминает Арьена Роббена. Он своего рода новый Роббен – деликатный и элегантный. А с Лучо Диасом на другом фланге у нас есть игрок типа Франка Рибери – креативный создатель хаоса. Наш фланговый дуэт исключителен».

Лерой Сане, Кингсли Коман и Серж Гнабри тоже демонстрировали отличную игру на флангах атаки за «Баварию» в последние годы, но, похоже, это первый раз с тех пор, как Роббен и Рибери покинули клуб в 2019 году, когда вингеры мюнхенцев показывают стабильно высокий уровень результативности.

Суммарно Роббен и Рибери выполнили 330 результативных действий в 474 матчах Бундеслиги за «Баварию» и 477 – в 732 играх во всех турнирах. Сезон 2011/12 стал самым результативным для них в чемпионате Германии, когда они вместе набрали 41 очко по гол+пас (Рибери – 24, Роббен – 17). Олисе и Диас суммарно выполнили 76 результативных действий в 76 матчах Бундеслиги и 105 – в 131-й игре во всех турнирах.

Игра с Кейном, у которого 26 голов в чемпионате и 30,6% реализации ударов, существенно помогает Олисе и Диасу оформлять ассисты. У «Баварии» показатель реализации ударов в текущем сезоне Бундеслиги составляет 19,7%, что является лучшим результатом среди всех команд в истории элитного немецкого дивизиона с кампании 2004/05. Хотя Роббен и Рибери тоже играли с довольно сильными нападающими, включая Луку Тони, Мирослава Клозе, Марио Гомеса и Роберта Левандовски.

Также следует учитывать доступность. Диас и Олисе пропустили всего по одному матчу Бундеслиги в этом сезоне, и эта регулярная доступность является важным фактором их стабильности и результативности. Для сравнения, Рибери лишь 1 раз сыграл более 28 матчей за 1 кампанию (32 в сезоне 2011/12), в то время как Роббен ни разу не сыграл более 28 поединков. В среднем француз проводил 22,8 матча за сезон в Бундеслиге, а голландец – всего 20,1.

При этом у бывших и современных звезд «Баварии» разные стили игры. Роббен и Рибери гораздо чаще делали навесы: пик карьеры француза в этом плане пришелся на сезон 2007/08 (5,9 навеса в среднем за 90 минут; 1,2 успешных), а у голландца – на сезон 2010/11 (4,2 навеса за 90 минут; 1 успешный). Олисе в нынешней кампании выполняет в среднем 2,6 навеса за матч (0,7 успешных), а Диас – 2 (0,3 успешных).

Getty Images/Global Images Ukraine. Арьен Роббен и Франк Рибери

Такую разницу можно объяснить тем, что Компани заставляет своих подопечных играть в более современный футбол, который позволяет им чаще приближаться к воротам. Роббен и Рибери никогда не наносили столько же ударов за 90 минут, сколько Олисе (3,7) и Диас (3,3) в текущем сезоне, а Майкл действительно показал сенсационную игру с момента перехода в «Баварию».

Олисе оформил 24 ассиста в первых 50 матчах Бундеслиги – это лучший результат с кампании 2004/05. Что касается Диаса, то с 23 результативными действиями в Бундеслиге он уже превзошел свой лучший результат за «Ливерпуль» в АПЛ (18 в сезоне 2024/25). В нынешней кампании он 4 раза принимал участие в трех голевых атаках за 1 матч – это второй лучший результат среди всех игроков Бундеслиги, уступая только Кейну (5 раз).

Как бы там ни было, никто не преуменьшает достижений Роббена и Рибери. Это два выдающихся вингера, сыгравшие значительную роль в истории «Баварии» на протяжении долгого времени. То, что Олисе и Диаса сравнивают с такими игроками – это серьезный комплимент. И в последующих дискуссиях именно Роббен и Рибери, скорее всего, окажутся в выигрыше благодаря своей долгой карьере.

Диасу 29 лет, а Олисе уже связывают с возвращением в АПЛ, поэтому маловероятно, что кто-то из них проведет в Германии столько же времени, сколько и вышеуказанные легенды мюнхенского клуба. Но на данный момент они – самая результативная пара вингеров в европейском футболе.

Сколько еще голов сможет забить «Бавария» в этом сезоне? Кажется, для них нет предела. Им нужно забить всего 20 мячей в оставшихся матчах, чтобы побить рекорд Бундеслиги в 101 гол, установленный самими же мюнхенцами в сезоне 1971/72. Форма Диаса и Олисе сыграет важную роль в том, насколько высоко они смогут поднять эту планку.

Сергей ЗАВАЛКО, по материалам The Analyst