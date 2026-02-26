Камбек не получился. Галатасарай выбил Ювентус из Лиги чемпионов

25 февраля состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26 между туринским «Ювентусом» и стамбульским «Галатасараем».

Встреча прошла на стадионе Альянц Стедиум в Турине и завершилась победой хозяев поля со счетом 3:2 в дополнительное время. Первая игра между командами завершилась со счетом 5:2 в пользу «Галатасарая».

Стоит отметить, что с 48-й минуты хозяева поля играли в меньшинстве из-за удаления Ллойда Келли, но даже вдесятером сумели забить дважды и перевести игру в овертаймы.

Соперником «Галатасарая» в 1/8 финала Лиги чемпионов станет «Тоттенхэм» или «Ливерпуль».

Лига чемпионов 2025/26. 1/16 финала, ответный матч, 25 февраля

Ювентус – Галатасарай – 3:2 (первый матч – 2:5)

Голы: Локателли, 37 (пен.), Гатти, 70, Маккени, 82 – Осимхен, 105+1, Йылмаз, 119

Удаление: Келли, 48 (Ювентус)

Ювентус: Маттиа Перин, Пьер Калулу (Луа Опенда, 109), Федерико Гатти, Ллойд Келли, Вестон Маккенни, Тен Копмейнерс, Кефрен Тюрам-Юльен (Василие Аджич, 77), Мануэль Локателли (Филип Костич, 109), Шику Консейсау (Эдон Жегрова, 67), Кенан Йилдиз (Фабио Миретти, 103), Джонатан Дэвид (Жереми Бога, 67)

Галатасарай: Угурджан Чакир, Абдулкерим Бардакчи, Исмаил Якобс (Эврен Эльмалы, 87), Давинсон Санчес, Ноа Ланг (Леруа Сане, 59), Лукас Торрейра (Уилфрид Синго, 103), Марио Лемина (Мауро Икарди, 87), Роланд Шаллаи (Саша Боэ, 59), Габриэл Сара (Илкай Гюндоган, 71), Виктор Осимхен, Барыш Йылмаз