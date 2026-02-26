Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Камбек не получился. Галатасарай выбил Ювентус из Лиги чемпионов
Лига чемпионов
26 февраля 2026, 00:40 | Обновлено 26 февраля 2026, 00:56
844
11

Матч завершился со счетом 3:2

Getty Images/Global Images Ukraine

25 февраля состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26 между туринским «Ювентусом» и стамбульским «Галатасараем».

Встреча прошла на стадионе Альянц Стедиум в Турине и завершилась победой хозяев поля со счетом 3:2 в дополнительное время. Первая игра между командами завершилась со счетом 5:2 в пользу «Галатасарая».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Стоит отметить, что с 48-й минуты хозяева поля играли в меньшинстве из-за удаления Ллойда Келли, но даже вдесятером сумели забить дважды и перевести игру в овертаймы.

Соперником «Галатасарая» в 1/8 финала Лиги чемпионов станет «Тоттенхэм» или «Ливерпуль».

Лига чемпионов 2025/26. 1/16 финала, ответный матч, 25 февраля
Ювентус – Галатасарай – 3:2 (первый матч – 2:5)
Голы: Локателли, 37 (пен.), Гатти, 70, Маккени, 82 – Осимхен, 105+1, Йылмаз, 119
Удаление: Келли, 48 (Ювентус)

Ювентус: Маттиа Перин, Пьер Калулу (Луа Опенда, 109), Федерико Гатти, Ллойд Келли, Вестон Маккенни, Тен Копмейнерс, Кефрен Тюрам-Юльен (Василие Аджич, 77), Мануэль Локателли (Филип Костич, 109), Шику Консейсау (Эдон Жегрова, 67), Кенан Йилдиз (Фабио Миретти, 103), Джонатан Дэвид (Жереми Бога, 67)

Галатасарай: Угурджан Чакир, Абдулкерим Бардакчи, Исмаил Якобс (Эврен Эльмалы, 87), Давинсон Санчес, Ноа Ланг (Леруа Сане, 59), Лукас Торрейра (Уилфрид Синго, 103), Марио Лемина (Мауро Икарди, 87), Роланд Шаллаи (Саша Боэ, 59), Габриэл Сара (Илкай Гюндоган, 71), Виктор Осимхен, Барыш Йылмаз

Ювентус Галатасарай пенальти удаление (красная карточка) Мануэль Локателли Лига чемпионов Уэстон Маккенни Федерико Гатти Ллойд Келли Виктор Осимхен Барыш Йылмаз
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
T-800
ЭТО БЫЛ БЫ ВЕЛИЧАЙШИЙ КАМБЭК В ИСТОРИИ ЛЧ, НО СПАСИБО ОТМЕНЕ ПРАВИЛА ВЫЕЗДНОГО ГОЛА! ПРИНЦИП РАВЕНСТВА ТОРЖЕСТВУЕТ!!!
За великим рахунком все вирішило вилучення. 75 хвилин у меншості грати і виграти за сумою було справою майже нереальною.
Harun Bakircioğlu
Осимхен похоронил надежду Старой Синьоры, но так хочет в Ювентус к Спалетти, что даже гол не праздновал. Тем более ходят слухи, что в Галатасарае уже 3 месяца зарплату не платят.
Перший Серед Рівних в бані
Турки были близки к титулу "Клоуны тура", но это почетное звание разделили между собой Интер и Боруссия Д.
