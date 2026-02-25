Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Ювентус – Галатасарай. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Чемпионов
Ювентус
25.02.2026 22:00 2-й матч. Результат первого матча 2:5 - : -
Галатасарай
Лига чемпионов
25 февраля 2026, 19:44 |
Ювентус – Галатасарай. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию ответного матча 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26 в 22:00

25 февраля 2026, 19:44
Ювентус – Галатасарай. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

25 февраля Ювентус и Галатасарай проведут ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26.

Итальянская и турецкая команды встретятся на стадионе в Бергамо. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первой игре Галатасарай переиграл туринцев со счетом 5:2.

Победитель противостояния в 1/8 финала встретится либо с Ливерпулем, либо с Тоттенхэмом.

Ювентус – Галатасарай. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Ювентус – Галатасарай
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
