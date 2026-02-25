Ювентус – Галатасарай. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию ответного матча 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26 в 22:00
25 февраля Ювентус и Галатасарай проведут ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26.
Итальянская и турецкая команды встретятся на стадионе в Бергамо. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.
В первой игре Галатасарай переиграл туринцев со счетом 5:2.
Победитель противостояния в 1/8 финала встретится либо с Ливерпулем, либо с Тоттенхэмом.
Ювентус – Галатасарай. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
