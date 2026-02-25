Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Ювентус – Галатасарай. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Ювентус
25.02.2026 22:00 - : -
Галатасарай
Лига чемпионов
25 февраля 2026, 03:55 | Обновлено 25 февраля 2026, 03:59
Ювентус – Галатасарай. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги чемпионов

Поединок состоится 25 февраля в 22:00 по Киеву

Ювентус – Галатасарай. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

25 февраля на Альянц Стэдиум пройдет ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором Ювентус встретится с Галатасараем. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ювентус

Команда в последнее время никак не может набрать снова обороты и выйти в лидеры итальянского футбола. Лучший результат тут обеспечил выгнанный досрочно Аллегри: третье место в Серии А при победе в кубке. Его преемника, Тиаго Мотту, в Турине стараются не вспоминать. Тудор после него отстоял четвертое место в Серии А, но был убрал уже осенью после затяжной неудачной полосы. Вроде бы многое получалось тут у опытного Спаллетти. Но сейчас у его подопечных четыре поражения в пяти крайних матчах, в том числе 0:3 в кубке с Аталантой и одно очко в трех крайних турах Серии А.

В Лиге чемпионов Лучано тоже близок к тому, чтобы нивелировать все прежние заслуги. На момент его прихода итальянцы имели два очка после трех туров. А при нынешнем наставнике собрали в пяти оставшихся турах основного раунда еще одиннадцать баллов. Но что толку, если в Стамбуле был разгром?

Галатасарай

Клуб при Окане Буруке превратился в безусловного флагмана турецкого футбола. Этот статус был подтвержден в прошлом сезоне завоеванием всех внутренних трофеев. Сейчас оживший Фенербахче в прошлом месяце сумел завоевать первый титул в 2025/2026, пусть это и только Суперкубок страны. Да и в Суперлиге пока что ничего не решено: сосед отстает всего на пару очков.

Зато в этот раз у команды из Стамбула хорошо получается в Лиге чемпионов. В основном раунде было три победы и десять очков. Правда, с конца ноября там в основном проигрывали, и мало кто ждал продолжения всерьез. А Осимхен и компания возьми и вынеси дома гостей из Турина с хоккейным счетом 5:2!

Статистика личных встреч

Между прочим, в семи очных поединках это уже третья победа турок при всего одном поражении. Причем все эти матчи они выигрывали в четырех крайних попытках.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.53 для Ювентуса и 5.99 для Галатасарая. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Букмекерские конторы верят в то, что итальянцы как минимум попытаются взять реванш. Но с учетом их ужасной нынешней формы, ставим на гостей при +1,5 гола (коэффициент - 1,65).

Ювентус
25 февраля 2026 -
22:00
Галатасарай
Атлетико получил нового героя: Серлот установил уникальное достижение
Расистский скандал в ЛЧ: Арбелоа раскрыл правду о состоянии Винисиуса
Буде-Глимт установил уникальный рекорд XXI века, обыграв Интер
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
