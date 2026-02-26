Ювентус – Галатасарай – 3:2. Осимхен испортил сказку. Видео голов и обзор

Туринский Ювентус обыграл Галатасарай в ответном матче 1/16 финала (3:2), но не смог пробиться в 1/8 финала турнира из-за разгромного поражения в первом матче.

Итальянский полузащитник Мануэль Локателли открыл счет в матче на 37-й минуте, уверенно реализовав пенальти. Туринцы минимально выиграли первую половину игры.

Во втором тайме подопечные Лучано Спалетти забили еще дважды. Ворота Чакира поразили Федерико Гатти (70 минута) и Вестон Маккенни (82 минута), переведя игру в дополнительное время.

В овертаймах больше повезло Галатасараю, футболисты которого все же смогли вырвать путевку в 1/8 финала Лиги чемпионов, забив дважды. На 105+1 минуте отличился Виктор Осимхен, а на 119 минуте отличился Барыш Алпер Йылмаз.

Лига чемпионов 2025/26. 1/16 финала, ответный матч, 25 февраля

Ювентус – Галатасарай – 3:2 (первый матч – 2:5)

Голы: Локателли, 37 (пен.), Гатти, 70, Маккени, 82 – Осимхен, 105+1, Йылмаз, 119

Удаление: Келли, 48 (Ювентус)

