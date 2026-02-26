Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ювентус – Галатасарай – 3:2. Осимхен испортил сказку. Видео голов и обзор
Лига Чемпионов
Ювентус
25.02.2026 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:5 3 : 2
Галатасарай Проходит дальше
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
26 февраля 2026, 09:33 |
471
0

Ювентус – Галатасарай – 3:2. Осимхен испортил сказку. Видео голов и обзор

Подопечные Лучано Спалетти не смогли пробиться в 1/8 финала Лиги чемпионов

26 февраля 2026, 09:33 |
471
0
Ювентус – Галатасарай – 3:2. Осимхен испортил сказку. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine.

Туринский Ювентус обыграл Галатасарай в ответном матче 1/16 финала (3:2), но не смог пробиться в 1/8 финала турнира из-за разгромного поражения в первом матче.

Итальянский полузащитник Мануэль Локателли открыл счет в матче на 37-й минуте, уверенно реализовав пенальти. Туринцы минимально выиграли первую половину игры.

Во втором тайме подопечные Лучано Спалетти забили еще дважды. Ворота Чакира поразили Федерико Гатти (70 минута) и Вестон Маккенни (82 минута), переведя игру в дополнительное время.

В овертаймах больше повезло Галатасараю, футболисты которого все же смогли вырвать путевку в 1/8 финала Лиги чемпионов, забив дважды. На 105+1 минуте отличился Виктор Осимхен, а на 119 минуте отличился Барыш Алпер Йылмаз.

Лига чемпионов 2025/26. 1/16 финала, ответный матч, 25 февраля

Ювентус – Галатасарай – 3:2 (первый матч – 2:5)

Голы: Локателли, 37 (пен.), Гатти, 70, Маккени, 82 – Осимхен, 105+1, Йылмаз, 119

Удаление: Келли, 48 (Ювентус)

Ювентус – Галатасарай – 3:2. Осимхен испортил сказку. Видео голов и обзор

События матча

119’
ГОЛ ! Мяч забил Барыш Йылмаз (Галатасарай), асcист Уилфрид Синго.
105’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Осимхен (Галатасарай), асcист Барыш Йылмаз.
82’
ГОЛ ! Мяч забил Вестон МакКенни (Ювентус), асcист Тен Копмейнерс.
70’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Гатти (Ювентус), асcист Пьер Калулу.
48’
Ллойд Келли (Ювентус) получает красную карточку.
37’
ГОЛ ! С пенальти забил Мануэль Локателли (Ювентус).
По теме:
Куртуа выбрал следующего соперника Реала в Лиге чемпионов: «Игра мечты»
Куртуа – о сопернике в 1/8 ЛЧ: «Противостояние с ними – это матчи мечты»
Полузащитник Реала: «УЕФА поступил справедливо, отстранив Престианни»
Ювентус Галатасарай видео голов и обзор Лига чемпионов Федерико Гатти Уэстон Маккенни Мануэль Локателли Виктор Осимхен
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лионель МЕССИ: «Какой же я идиот, на что я тратил свое время»
Футбол | 26 февраля 2026, 07:23 0
Лионель МЕССИ: «Какой же я идиот, на что я тратил свое время»
Лионель МЕССИ: «Какой же я идиот, на что я тратил свое время»

Аргентинец жалеет, что не смог раньше выучить иностранный язык

Беленюк ответил Гераскевичу, вспомнив Бубку: «Когда в стране идет война»
Олимпийские игры | 25 февраля 2026, 07:49 0
Беленюк ответил Гераскевичу, вспомнив Бубку: «Когда в стране идет война»
Беленюк ответил Гераскевичу, вспомнив Бубку: «Когда в стране идет война»

Жан Беленюк отреагировал на слова Владислава Гераскевича

Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все участники 1/8 финала
Футбол | 26.02.2026, 06:23
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все участники 1/8 финала
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все участники 1/8 финала
Камбек не получился. Галатасарай выбил Ювентус из Лиги чемпионов
Футбол | 26.02.2026, 00:40
Камбек не получился. Галатасарай выбил Ювентус из Лиги чемпионов
Камбек не получился. Галатасарай выбил Ювентус из Лиги чемпионов
Ярмоленко определил следующий этап в своей футбольной карьере
Футбол | 25.02.2026, 07:44
Ярмоленко определил следующий этап в своей футбольной карьере
Ярмоленко определил следующий этап в своей футбольной карьере
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сенсация: Буде-Глимт в Италии переиграл Интер и вышел в 1/8 финала ЛЧ
Сенсация: Буде-Глимт в Италии переиграл Интер и вышел в 1/8 финала ЛЧ
24.02.2026, 23:52 30
Футбол
Усик начал неожиданные переговоры о бое. Это перепишет историю
Усик начал неожиданные переговоры о бое. Это перепишет историю
25.02.2026, 08:11 3
Бокс
Олейникова стартовала в Анталье с победы над зашифрованной Кудерметовой
Олейникова стартовала в Анталье с победы над зашифрованной Кудерметовой
25.02.2026, 14:43 14
Теннис
«Новый Лунин». Реал нацелился на украинского вратаря
«Новый Лунин». Реал нацелился на украинского вратаря
24.02.2026, 21:06 2
Футбол
Захарова отреагировала на слова Гераскевича по поводу Бубки: «Лично я...»
Захарова отреагировала на слова Гераскевича по поводу Бубки: «Лично я...»
25.02.2026, 08:39 4
Олимпийские игры
Легенда Шахтера Тарас Степаненко нашел себе новую команду в УПЛ
Легенда Шахтера Тарас Степаненко нашел себе новую команду в УПЛ
25.02.2026, 09:59 20
Футбол
Динамо отказало команде УПЛ. Из-за этого грозит техническое поражение
Динамо отказало команде УПЛ. Из-за этого грозит техническое поражение
25.02.2026, 09:39 27
Футбол
Решение принято. Динамо получило многомиллионное предложение за украинца
Решение принято. Динамо получило многомиллионное предложение за украинца
24.02.2026, 09:04 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем