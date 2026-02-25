Безумие в Италии. Гол Аталанты на 90+8 помог пробиться в 1/8 финала ЛЧ

В среду, 25 февраля, состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов, в котором встретились итальянская «Аталанта» и немецкая «Боруссия» Дортмунд. Хозяева победили со счетом 4:1 и вырвали путевку в следующий раунд.

В первом поединке «бергамаски» потерпели поражение со счетом 0:2, поэтому с первых минут бросились на ворота соперника. Уже в первом тайме итальянской команде удалось забить дважды.

На 5-й минуте Скамакка удачно подобрал мяч в штрафной площади соперника и хладнокровно переиграл вратаря. Перед перерывом Дзаппакоста увеличил преимущество после точного дальнего удара.

Во второй половине игры в ворота дортмундской команды залетел и третий мяч – хорватский полузащитник Пашалич удачно сыграл на втором этапе и забил головой.

Один гол «Боруссия» сумела отыграть на 75-й минуте усилиями 24-летнего Карима Адейеми, который блестяще переиграл голкипера «Аталанты» и отправил мяч в левую девятку.

Судьба противостояния решилась в компенсированное время, когда Самарджич реализовал пенальти на 90+8 минуте, а два игрока «Боруссии» заработали по красной карточке.

Лига чемпионов, 1/16 финала. 25 февраля

Аталанта (Италия) – Боруссия Дортмунд (Германия) – 4:1 (первый матч 0:2)

Голы: Скамакка, 5, Дзаппакоста, 45, Пашалич, 57, Самарджич, 90+8 (пен) – Адейеми, 75

Удаление: Шлоттербек, 90+7 (за пределами поля), Бенсебаини, 90+7 (оба – Боруссия Дортмунд)

