  4. Безумие в Италии. Гол Аталанты на 90+8 помог пробиться в 1/8 финала ЛЧ
Лига Чемпионов
Проходит дальше Аталанта
25.02.2026 19:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:2 4 : 1
Боруссия Д
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
25 февраля 2026, 21:49 | Обновлено 25 февраля 2026, 22:01
2175
7

Безумие в Италии. Гол Аталанты на 90+8 помог пробиться в 1/8 финала ЛЧ

Самарджич реализовал пенальти и позволил «бергамаскам» одолеть «Боруссию» Дортмунд

7 Comments
Безумие в Италии. Гол Аталанты на 90+8 помог пробиться в 1/8 финала ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine.

В среду, 25 февраля, состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов, в котором встретились итальянская «Аталанта» и немецкая «Боруссия» Дортмунд. Хозяева победили со счетом 4:1 и вырвали путевку в следующий раунд.

В первом поединке «бергамаски» потерпели поражение со счетом 0:2, поэтому с первых минут бросились на ворота соперника. Уже в первом тайме итальянской команде удалось забить дважды.

На 5-й минуте Скамакка удачно подобрал мяч в штрафной площади соперника и хладнокровно переиграл вратаря. Перед перерывом Дзаппакоста увеличил преимущество после точного дальнего удара.

Во второй половине игры в ворота дортмундской команды залетел и третий мяч – хорватский полузащитник Пашалич удачно сыграл на втором этапе и забил головой.

Один гол «Боруссия» сумела отыграть на 75-й минуте усилиями 24-летнего Карима Адейеми, который блестяще переиграл голкипера «Аталанты» и отправил мяч в левую девятку.

Судьба противостояния решилась в компенсированное время, когда Самарджич реализовал пенальти на 90+8 минуте, а два игрока «Боруссии» заработали по красной карточке.

Лига чемпионов, 1/16 финала. 25 февраля

Аталанта (Италия) – Боруссия Дортмунд (Германия) – 4:1 (первый матч 0:2)

Голы: Скамакка, 5, Дзаппакоста, 45, Пашалич, 57, Самарджич, 90+8 (пен) – Адейеми, 75

Удаление: Шлоттербек, 90+7 (за пределами поля), Бенсебаини, 90+7 (оба – Боруссия Дортмунд)

Фотогалерея:

По теме:
ПСЖ – Монако. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Аталанта повторила подвиг Ромы и Ювентуса в Лиге чемпионов
Ювентус – Галатасарай. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига чемпионов Аталанта Боруссия Дортмунд Джанлука Скамакка Давиде Дзаппакоста Марио Пашалич Карим Адейеми
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Maxcrimea10
Крутий матч, драматична розв’язка. Чекав на додатковий час, але Кобель сильно начудив(
Ответить
+3
Andromed
Ну хоть повністю італійці не опозорились в цьому розіграші ЛЧ
Ответить
0
😼
Молодці, от що значить характер, до кінця до останніх секунд боролися. Браво
Ответить
0
Дмитро
Німці думали, що макарони в мілані і в бергамо однакові, але бергамські трохи кращі
Ответить
0
mini.f
Да... Коллина настоящий патриот Италии, 5 баллов.  Судейска выполнил все указания босса на отлично. Вот чему надо учиться нашим арбитрам у своих товарищей по цеху - профессионализму ....
Ответить
-1
Перший Серед Рівних в бані
Судья клоун забыл про часы, три минуты было добавлено и переиграли целую минуту, за которую этот клоун ни разу не посмотрел на часы на руке. 
Боруссия "молодцы" с 2-0 гореть 0-3 и потом в итоге вылететь 1-4. 
Привет воротнику кривоногому, круто сыграл в конце ничего не скажешь. 
Одни клоуны везде.
Ответить
-2
Singularis
За честь пасты!
Ответить
-2
