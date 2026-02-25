Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Чемпионов
Аталанта
25.02.2026 19:45 - : -
Боруссия Д
Лига чемпионов
25 февраля 2026, 03:48 | Обновлено 25 февраля 2026, 03:49
Аталанта – Боруссия Д. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги чемпионов

Поединок состоится 25 февраля и начнется в 19:45 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

25 февраля на Атлети Адзурри д’Италия пройдет ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором Аталанта встретится с Боруссией Дортмунд. Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Аталанта

Команда долго играла под руководством Гасперини - и именно с ним вышла на нынешний высокий уровень, в том числе став третьей в прошлом сезоне Серии А, что заодно был последним для этого специалиста в Бергамо. Первый вариант его замены, на Юрича, оказался провальным. И нынешний наставник вынужден вести тяжелую борьбы за возвращение в квартет лидеров - пока что там только шестые. Зато в кубке в полуфинале скоро сыграют с Лацио.

В Лиге чемпионов получилось снова выйти в плей-офф. Причем достаточно уверенно: еще в 2025-м году там выиграли четырежды. Это, возможно, сослужило плохую службу, ведь и в январе итальянцы уступили и Атлетику, и Юниону. И в Германии на прошлой неделе ничего не показали, и теперь должны думать, как громить соперника.

Боруссия Дортмунд

Клуб не так давно чуть не отобрал серебряную салатницу у Баварии - помешала осечка в последнем туре. С другой стороны, в прошлом сезоне только смена тренера спасла от позора: Ковач успел поднять новых подопечных на четвертое место в итоговой таблице. Сейчас, к слову, в Бундеслиге получается держаться уверенно на второй позиции - впрочем, при этом серьезно отстали от лидирующей Баварии.

В Лиге чемпионов немцы играли зрелищно. И, как правило, успешно, более того, очень похоже на противника: к январю, в шести турах, было собрано одиннадцать очков. А закончили основной раунд парой парой поражений. Но как раз представитель Германии вовремя собрался и оформил дома уверенные 2:0, причем забив оба гола еще до перерыва.

Статистика личных встреч

До нынешнего противостояния клубы играли в 2018-м году в рамках плей-офф Лиги Европы. Тогда немцы после 3:2 дома оформили ничью в Бергамо.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.22 для Аталанты и 3.20 для Боруссии Д. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Букмекерские конторы верят, что хозяева как минимум попытаются взять реванш. Скучать тут не придется - ставим на тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,70).

