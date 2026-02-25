Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аталанта – Боруссия Дортмунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Чемпионов
Аталанта
25.02.2026 19:45 – 49 2-й матч. Результат первого матча 0:2 2 : 0
Боруссия Д
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
25 февраля 2026, 19:45 |
854
0

Аталанта – Боруссия Дортмунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ответный матч 1/16 финала ЛЧ начнется в 19:45

25 февраля 2026, 19:45 |
854
0
Аталанта – Боруссия Дортмунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

25 февраля состоится второй матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26 между командами Аталанта (Италия) и Боруссия Дортмунд (Германия).

Поединок пройдет на арене Нью Бэланс Арена в Бергамо. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая встреча завершилась победой «Боруссси» – 2:0.

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Аталанта – Боруссия Дортмунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Аталанта – Боруссия Дортмунд
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

GG.BET
Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.22 для Аталанты и 3.20 для Боруссии Д. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

События матча

45’
ГОЛ ! Мяч забил Давиде Дзаппакоста (Аталанта).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Джанлука Скамакка (Аталанта).
По теме:
Сыграет ли Забарный? ПСЖ и Монако выбрали составы на матч Лиги чемпионов
Ювентус – Галатасарай. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига чемпионов. Матчи 1/16 финала, 25 февраля. Смотреть онлайн LIVE
Боруссия Дортмунд Аталанта Лига чемпионов смотреть онлайн
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ярмоленко определил следующий этап в своей футбольной карьере
Футбол | 25 февраля 2026, 07:44 18
Ярмоленко определил следующий этап в своей футбольной карьере
Ярмоленко определил следующий этап в своей футбольной карьере

Вингер осваивает футбольный менеджмент

Усик начал неожиданные переговоры о бое. Это перепишет историю
Бокс | 25 февраля 2026, 08:11 3
Усик начал неожиданные переговоры о бое. Это перепишет историю
Усик начал неожиданные переговоры о бое. Это перепишет историю

Александр может перейти в Bare Knuckle Boxing

Шахтер – лидер розыгрыша Лиги конференций по заработанным призовым от УЕФА
Футбол | 25.02.2026, 18:07
Шахтер – лидер розыгрыша Лиги конференций по заработанным призовым от УЕФА
Шахтер – лидер розыгрыша Лиги конференций по заработанным призовым от УЕФА
Шевалье принял решение после уверенной игры Сафонова за ПСЖ
Футбол | 25.02.2026, 01:12
Шевалье принял решение после уверенной игры Сафонова за ПСЖ
Шевалье принял решение после уверенной игры Сафонова за ПСЖ
ПСЖ – Монако. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги чемпионов
Футбол | 25.02.2026, 19:01
ПСЖ – Монако. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги чемпионов
ПСЖ – Монако. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Легенда Шахтера Тарас Степаненко нашел себе новую команду в УПЛ
Легенда Шахтера Тарас Степаненко нашел себе новую команду в УПЛ
25.02.2026, 09:59 23
Футбол
Динамо отказало команде УПЛ. Из-за этого грозит техническое поражение
Динамо отказало команде УПЛ. Из-за этого грозит техническое поражение
25.02.2026, 09:39 24
Футбол
Сетка плей-офф ЛЧ. Сенсационный вылет Интера, уже 12 команд в 1/8 финала
Сетка плей-офф ЛЧ. Сенсационный вылет Интера, уже 12 команд в 1/8 финала
25.02.2026, 06:23 9
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Объявлен величайший реванш в боксе. Первый бой поставил рекорд
ОФИЦИАЛЬНО. Объявлен величайший реванш в боксе. Первый бой поставил рекорд
23.02.2026, 23:32 8
Бокс
Невероятные Цыганков и Ванат. Украинцы забили за Жирону в безумном матче
Невероятные Цыганков и Ванат. Украинцы забили за Жирону в безумном матче
24.02.2026, 00:00 25
Футбол
Банзуке на Haru Basho: Аонишики укрепился, Шиши повторил рекорд
Банзуке на Haru Basho: Аонишики укрепился, Шиши повторил рекорд
24.02.2026, 14:55 1
Другие виды
Решение принято. Динамо получило многомиллионное предложение за украинца
Решение принято. Динамо получило многомиллионное предложение за украинца
24.02.2026, 09:04 9
Футбол
Беленюк ответил Гераскевичу, вспомнив Бубку: «Когда в стране идет война»
Беленюк ответил Гераскевичу, вспомнив Бубку: «Когда в стране идет война»
25.02.2026, 07:49
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем