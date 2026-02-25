25 февраля состоится второй матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26 между командами Аталанта (Италия) и Боруссия Дортмунд (Германия).

Поединок пройдет на арене Нью Бэланс Арена в Бергамо. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.

Первая встреча завершилась победой «Боруссси» – 2:0.

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Аталанта – Боруссия Дортмунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

