Аталанта – Боруссия Дортмунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ответный матч 1/16 финала ЛЧ начнется в 19:45
25 февраля состоится второй матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26 между командами Аталанта (Италия) и Боруссия Дортмунд (Германия).
Поединок пройдет на арене Нью Бэланс Арена в Бергамо. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первая встреча завершилась победой «Боруссси» – 2:0.
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
События матча
