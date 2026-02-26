Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аталанта – Боруссия Д – 4:1. Безумная концовка и два удаления. Видеообзор
Лига Чемпионов
Проходит дальше Аталанта
25.02.2026 19:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:2 4 : 1
Боруссия Д
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
26 февраля 2026, 11:46 |
153
0

Аталанта – Боруссия Д – 4:1. Безумная концовка и два удаления. Видеообзор

Итальянская команда квалифицировалась в 1/8 финала Лиги чемпионов

26 февраля 2026, 11:46 |
153
0
Аталанта – Боруссия Д – 4:1. Безумная концовка и два удаления. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine.

Аталанта убедительно обыграла Боруссию Д (4:1) и квалифицировалась в 1/8 финала Лиги чемпионов. Итальянцы «закрыли» поражение в первом матче, убедительно сыграв дома.

Аталанта достаточно мощно начала первый тайм встречи. Уже на 5 минуте матча Джанлука Скамакка открыл счет в матче, а уже на 45 минуте игры Давиде Дзаппакоста удвоил преимущество итальянцев.

Второй тайм тоже активнее начала Аталанта. На 57 минуте игры забил Марио Пашалич, доведя счет до разгромного. Боруссия Д вернулась в игру на 75 минуте благодаря голу Карим Адееми, но последнее слово было за Аталантой – Лазар Самарджич забил на 90+8, установив окончательный счет встречи.

Лига чемпионов, 1/16 финала. 25 февраля

Аталанта (Италия) – Боруссия Дортмунд (Германия) – 4:1 (первый матч 0:2)

Голы: Скамакка, 5, Дзаппакоста, 45, Пашалыч, 57, Самарджич, 90+8 (пен) – Адееми, 75

Удаление: Шлоттербек, 90+7 (за пределами поля), Бенсебаини, 90+7 (оба – Боруссия Дортмунд)

Аталанта – Боруссия Д – 4:1. Безумная концовка и два удаления. Видеообзор

События матча

90’ +8
ГОЛ ! С пенальти забил Лазар Самарджич (Аталанта).
90’ +7
Рами Бенсебаини (Боруссия Д) получает красную карточку.
90’ +7
Нико Шлоттербек (Боруссия Д) получает красную карточку.
75’
ГОЛ ! Мяч забил Карим Адейеми (Боруссия Д), асcист Карни Чуквуэмека.
57’
ГОЛ ! Мяч забил Марио Пашалич (Аталанта), асcист Мартен де Рон.
45’
ГОЛ ! Мяч забил Давиде Дзаппакоста (Аталанта).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Джанлука Скамакка (Аталанта).
По теме:
КЬЕЛЛІНІ: «Есть разочарование и грусть, но также гордость за проделанное»
Все БудеТ Глимт: о главной сенсации нынешней Лиги чемпионов
В шаге от провала. Аталанта спасла Италию от позора в Лиге чемпионов
видео голов и обзор Боруссия Дортмунд Аталанта Лига чемпионов
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Защитник Динамо ждет вызова в сборную Украины: «Конечно, мне бы хотелось»
Футбол | 26 февраля 2026, 10:22 0
Защитник Динамо ждет вызова в сборную Украины: «Конечно, мне бы хотелось»
Защитник Динамо ждет вызова в сборную Украины: «Конечно, мне бы хотелось»

Тарас Михавко хочет сыграть в плей-офф отбора к ЧМ-2026

Костюк сказал, что изменил в Динамо после Шовковского
Футбол | 26 февраля 2026, 03:59 5
Костюк сказал, что изменил в Динамо после Шовковского
Костюк сказал, что изменил в Динамо после Шовковского

Главное – быстрее оказаться у ворот соперника

Футболист Динамо недоволен своим положением и может уйти в Металлист 1925
Футбол | 25.02.2026, 17:44
Футболист Динамо недоволен своим положением и может уйти в Металлист 1925
Футболист Динамо недоволен своим положением и может уйти в Металлист 1925
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все участники 1/8 финала
Футбол | 26.02.2026, 06:23
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все участники 1/8 финала
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все участники 1/8 финала
ВЕРНИДУБ: Жаль, что не возглавил этот клуб. Вывел бы его на высокий уровень
Футбол | 26.02.2026, 07:33
ВЕРНИДУБ: Жаль, что не возглавил этот клуб. Вывел бы его на высокий уровень
ВЕРНИДУБ: Жаль, что не возглавил этот клуб. Вывел бы его на высокий уровень
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Новый Лунин». Реал нацелился на украинского вратаря
«Новый Лунин». Реал нацелился на украинского вратаря
24.02.2026, 21:06 2
Футбол
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила в игре миллионов
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила в игре миллионов
24.02.2026, 09:37 10
Футбол
Обидчица Свитолиной в финале тысячника в Дубае снялась с турнира в Остине
Обидчица Свитолиной в финале тысячника в Дубае снялась с турнира в Остине
24.02.2026, 21:08
Теннис
Динамо отказало команде УПЛ. Из-за этого грозит техническое поражение
Динамо отказало команде УПЛ. Из-за этого грозит техническое поражение
25.02.2026, 09:39 27
Футбол
Усик начал неожиданные переговоры о бое. Это перепишет историю
Усик начал неожиданные переговоры о бое. Это перепишет историю
25.02.2026, 08:11 3
Бокс
Дарио СРНА: Шахтер – единственный клуб мира, который живет в таких условиях
Дарио СРНА: Шахтер – единственный клуб мира, который живет в таких условиях
25.02.2026, 00:55 79
Футбол
У самого тяжелого соперника Усика возникли психические проблемы после боя
У самого тяжелого соперника Усика возникли психические проблемы после боя
25.02.2026, 01:42 4
Бокс
Сетка плей-офф ЛЧ. Сенсационный вылет Интера, уже 12 команд в 1/8 финала
Сетка плей-офф ЛЧ. Сенсационный вылет Интера, уже 12 команд в 1/8 финала
25.02.2026, 06:23 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем