Аталанта убедительно обыграла Боруссию Д (4:1) и квалифицировалась в 1/8 финала Лиги чемпионов. Итальянцы «закрыли» поражение в первом матче, убедительно сыграв дома.

Аталанта достаточно мощно начала первый тайм встречи. Уже на 5 минуте матча Джанлука Скамакка открыл счет в матче, а уже на 45 минуте игры Давиде Дзаппакоста удвоил преимущество итальянцев.

Второй тайм тоже активнее начала Аталанта. На 57 минуте игры забил Марио Пашалич, доведя счет до разгромного. Боруссия Д вернулась в игру на 75 минуте благодаря голу Карим Адееми, но последнее слово было за Аталантой – Лазар Самарджич забил на 90+8, установив окончательный счет встречи.

Лига чемпионов, 1/16 финала. 25 февраля

Аталанта (Италия) – Боруссия Дортмунд (Германия) – 4:1 (первый матч 0:2)

Голы: Скамакка, 5, Дзаппакоста, 45, Пашалыч, 57, Самарджич, 90+8 (пен) – Адееми, 75

Удаление: Шлоттербек, 90+7 (за пределами поля), Бенсебаини, 90+7 (оба – Боруссия Дортмунд)

Аталанта – Боруссия Д – 4:1. Безумная концовка и два удаления. Видеообзор