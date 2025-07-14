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14 июля 2025, 06:25 |
205
0

Челси выиграл титул КЧМ, Синнер взял Уимблдон, украинцы вышли на Евроволей

Главные новости за 13 июля на Sport.ua

14 июля 2025, 06:25 |
205
0
Челси выиграл титул КЧМ, Синнер взял Уимблдон, украинцы вышли на Евроволей
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 13 июля.

1А. Сенсационный результат финала КЧМ. Челси разгромил ПСЖ
Команда Энцо Марески стала первым победителем турнира, проводившегося по новой формуле

2A. Историческая таблица финалов. У кого сколько титулов на клубном ЧМ?
Английский Челси в финале разгромил французский ПСЖ со счетом 3:0

2B. Названы лучшие на клубном ЧМ-2025: игрок, вратарь и молодой футболист
Коул Палмер, Роберт Санчес и Дезире Дуэ получили награды от ФИФА

2C. Определены лучшие бомбардиры клубного чемпионата мира 2025
По 4 гола забили: Гонсало Гарсия, Анхель Ди Мария, Серу Гирасси, Маркос Леонардо

3А. ФОТО. Буйный Энрике. После финала КЧМ ПСЖ – Челси игроки устроили потасовку
Наставник парижан схватил Жоао Педро за горло после проигранного финала со счетом 0:3

3B. Челси – ПСЖ – 3:0. Сенсация в финале клубного ЧМ-2025. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка клубного чемпионата мира

4А. Битва топов: Синнер свергнул Алькараса с престола, завоевав титул Уимблдона
Янник в четырех сетах одолел Карлоса в решающем поединке травяного мейджора в Лондоне

4B. Разгром в финале. Олейникова в Гааге выиграла крупнейший трофей в карьере
Александра в двух сетах уверенно разобралась с Джессикой Пьери в решающем матче ITF W75

5. Итоговые таблицы. Женский ЧЕ-2025: определены все четвертьфинальные пары
Франция и Англия стали последними четвертьфиналистами турнира

6. Кубок мира по шахматам. Мария Музычук и Юлия Осьмак вышли в 1/8 финала
Анна Музычук проведет тай-брейк против соперницы из Китая

7A. Наконец-то прорвало. ЛНЗ разгромил Ингулец в контрольном матче
Подопечные Виталия Пономарева забили пять мячей в ворота соперника

7B. Киевский Локомотив в спарринге переиграл винницкую Ниву
Матч закончился со счетом 3:1 в пользу столичной команды

7C. Львовский Рух на выезде минимально проиграл спарринг Стали из Жешува
Единственный гол хозяева забили на 44-й минуте

7D. Просмотр от ван Леувена. Кривбасс и Уйпешт разошлись миром в спарринге
Товарищеский матч в Словении завершился в нулевую ничью

7E. Голевая перестрелка. Карпаты вырвали ничью в спарринге с Вольфсбергером
Обе команды забили по три мяча в товарищеском матче в Австрии

8A. Неудачная четверть. Сборная Украины проиграла матч Евробаскета U-20
Бельгия уверенно провела последнюю четверть и добыла победу

8B. Разгромное поражение. Украина U-18 уступила Дании и заняла 16-е место на ЧЕ
Женская сине-желтая команда завершила выступления на чемпионате Европы

9. Сборная Украины разгромила Англию и вышла на Евроволей 2026
Сине-желтые одержали третью подряд победу на турнире

10A. Он был топ-форвардом Динамо. Дьемерси Мбокани завершил карьеру
В сезоне 2014/15 футболист из ДР Конго помог киевлянам сделать золотой дубль

10B. ОФИЦИАЛЬНО. Факунда Батиста покинул Полесье
Житомирский клуб попрощался с уругвайским форвардом

11. Самые сложные поединки в карьере Даниэля Дюбуа
Когда британец чувствовал себя в ринге хуже всего

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главные новости
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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