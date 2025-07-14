Челси выиграл титул КЧМ, Синнер взял Уимблдон, украинцы вышли на Евроволей
Главные новости за 13 июля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 13 июля.
1А. Сенсационный результат финала КЧМ. Челси разгромил ПСЖ
Команда Энцо Марески стала первым победителем турнира, проводившегося по новой формуле
2A. Историческая таблица финалов. У кого сколько титулов на клубном ЧМ?
Английский Челси в финале разгромил французский ПСЖ со счетом 3:0
2B. Названы лучшие на клубном ЧМ-2025: игрок, вратарь и молодой футболист
Коул Палмер, Роберт Санчес и Дезире Дуэ получили награды от ФИФА
2C. Определены лучшие бомбардиры клубного чемпионата мира 2025
По 4 гола забили: Гонсало Гарсия, Анхель Ди Мария, Серу Гирасси, Маркос Леонардо
3А. ФОТО. Буйный Энрике. После финала КЧМ ПСЖ – Челси игроки устроили потасовку
Наставник парижан схватил Жоао Педро за горло после проигранного финала со счетом 0:3
3B. Челси – ПСЖ – 3:0. Сенсация в финале клубного ЧМ-2025. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка клубного чемпионата мира
4А. Битва топов: Синнер свергнул Алькараса с престола, завоевав титул Уимблдона
Янник в четырех сетах одолел Карлоса в решающем поединке травяного мейджора в Лондоне
4B. Разгром в финале. Олейникова в Гааге выиграла крупнейший трофей в карьере
Александра в двух сетах уверенно разобралась с Джессикой Пьери в решающем матче ITF W75
5. Итоговые таблицы. Женский ЧЕ-2025: определены все четвертьфинальные пары
Франция и Англия стали последними четвертьфиналистами турнира
6. Кубок мира по шахматам. Мария Музычук и Юлия Осьмак вышли в 1/8 финала
Анна Музычук проведет тай-брейк против соперницы из Китая
7A. Наконец-то прорвало. ЛНЗ разгромил Ингулец в контрольном матче
Подопечные Виталия Пономарева забили пять мячей в ворота соперника
7B. Киевский Локомотив в спарринге переиграл винницкую Ниву
Матч закончился со счетом 3:1 в пользу столичной команды
7C. Львовский Рух на выезде минимально проиграл спарринг Стали из Жешува
Единственный гол хозяева забили на 44-й минуте
7D. Просмотр от ван Леувена. Кривбасс и Уйпешт разошлись миром в спарринге
Товарищеский матч в Словении завершился в нулевую ничью
7E. Голевая перестрелка. Карпаты вырвали ничью в спарринге с Вольфсбергером
Обе команды забили по три мяча в товарищеском матче в Австрии
8A. Неудачная четверть. Сборная Украины проиграла матч Евробаскета U-20
Бельгия уверенно провела последнюю четверть и добыла победу
8B. Разгромное поражение. Украина U-18 уступила Дании и заняла 16-е место на ЧЕ
Женская сине-желтая команда завершила выступления на чемпионате Европы
9. Сборная Украины разгромила Англию и вышла на Евроволей 2026
Сине-желтые одержали третью подряд победу на турнире
10A. Он был топ-форвардом Динамо. Дьемерси Мбокани завершил карьеру
В сезоне 2014/15 футболист из ДР Конго помог киевлянам сделать золотой дубль
10B. ОФИЦИАЛЬНО. Факунда Батиста покинул Полесье
Житомирский клуб попрощался с уругвайским форвардом
11. Самые сложные поединки в карьере Даниэля Дюбуа
Когда британец чувствовал себя в ринге хуже всего
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главный тренер мерсисайдцев считает, что футболистам нужно пережить трагедию в стиле Диогу
Команда Энцо Марески стала первым победителем турнира, проводившегося по новой формуле