Челси выиграл титул КЧМ, Синнер взял Уимблдон, украинцы вышли на Евроволей

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 13 июля.

1А. Сенсационный результат финала КЧМ. Челси разгромил ПСЖ

Команда Энцо Марески стала первым победителем турнира, проводившегося по новой формуле

2A. Историческая таблица финалов. У кого сколько титулов на клубном ЧМ?

Английский Челси в финале разгромил французский ПСЖ со счетом 3:0

2B. Названы лучшие на клубном ЧМ-2025: игрок, вратарь и молодой футболист

Коул Палмер, Роберт Санчес и Дезире Дуэ получили награды от ФИФА

2C. Определены лучшие бомбардиры клубного чемпионата мира 2025

По 4 гола забили: Гонсало Гарсия, Анхель Ди Мария, Серу Гирасси, Маркос Леонардо

3А. ФОТО. Буйный Энрике. После финала КЧМ ПСЖ – Челси игроки устроили потасовку

Наставник парижан схватил Жоао Педро за горло после проигранного финала со счетом 0:3

3B. Челси – ПСЖ – 3:0. Сенсация в финале клубного ЧМ-2025. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка клубного чемпионата мира

4А. Битва топов: Синнер свергнул Алькараса с престола, завоевав титул Уимблдона

Янник в четырех сетах одолел Карлоса в решающем поединке травяного мейджора в Лондоне

4B. Разгром в финале. Олейникова в Гааге выиграла крупнейший трофей в карьере

Александра в двух сетах уверенно разобралась с Джессикой Пьери в решающем матче ITF W75

5. Итоговые таблицы. Женский ЧЕ-2025: определены все четвертьфинальные пары

Франция и Англия стали последними четвертьфиналистами турнира

6. Кубок мира по шахматам. Мария Музычук и Юлия Осьмак вышли в 1/8 финала

Анна Музычук проведет тай-брейк против соперницы из Китая

7A. Наконец-то прорвало. ЛНЗ разгромил Ингулец в контрольном матче

Подопечные Виталия Пономарева забили пять мячей в ворота соперника

7B. Киевский Локомотив в спарринге переиграл винницкую Ниву

Матч закончился со счетом 3:1 в пользу столичной команды

7C. Львовский Рух на выезде минимально проиграл спарринг Стали из Жешува

Единственный гол хозяева забили на 44-й минуте

7D. Просмотр от ван Леувена. Кривбасс и Уйпешт разошлись миром в спарринге

Товарищеский матч в Словении завершился в нулевую ничью

7E. Голевая перестрелка. Карпаты вырвали ничью в спарринге с Вольфсбергером

Обе команды забили по три мяча в товарищеском матче в Австрии

8A. Неудачная четверть. Сборная Украины проиграла матч Евробаскета U-20

Бельгия уверенно провела последнюю четверть и добыла победу

8B. Разгромное поражение. Украина U-18 уступила Дании и заняла 16-е место на ЧЕ

Женская сине-желтая команда завершила выступления на чемпионате Европы

9. Сборная Украины разгромила Англию и вышла на Евроволей 2026

Сине-желтые одержали третью подряд победу на турнире

10A. Он был топ-форвардом Динамо. Дьемерси Мбокани завершил карьеру

В сезоне 2014/15 футболист из ДР Конго помог киевлянам сделать золотой дубль

10B. ОФИЦИАЛЬНО. Факунда Батиста покинул Полесье

Житомирский клуб попрощался с уругвайским форвардом

11. Самые сложные поединки в карьере Даниэля Дюбуа

Когда британец чувствовал себя в ринге хуже всего