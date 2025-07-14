Определены лучшие бомбардиры клубного чемпионата мира 2025

На клубном чемпионате мира 2025 в США, который впервые прошел в расширенному формате с участием 32 клубов, определены лучшие бомбардиры.

Четверо футболистов забили по 4 гола: Гонсало Гарсия (Реал Мадрид), Анхель Ди Мария (Бенфика), Маркоc Леонардо (Аль-Хиляль), Серу Гирасси (Боруссия Дортмунд).

Все они провели равное количество голов, но Гонсало Гарсия имеет некоторое условное преимущество в рейтинге, поскольку его команда (мадридский Реал) дошла до полуфинала.

В следующую группу игроков, с тремя забитыми мячами, вошли: Вессам Абу Али (Аль-Ахли Каир), Херман Бертераме (Монтеррей), Фил Фоден (Манчестер Сити), Эрлинг Холанд (Манчестер Сити), Гарри Кейн (Бавария), Джамал Мусиала (Бавария), Педру Нету (Челси), Майкл Олисе (Бавария), Коул Палмер (Челси), Жоао Педро (Челси), Фабиан Руис (ПСЖ), Кенан Йылдыз (Ювентус).

Лучшие бомбардиры клубного чемпионата мира 2025

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