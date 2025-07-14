Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Определены лучшие бомбардиры клубного чемпионата мира 2025
Клубный чемпионат мира
14 июля 2025, 02:59 | Обновлено 14 июля 2025, 03:44
92
0

Определены лучшие бомбардиры клубного чемпионата мира 2025

По 4 гола забили: Гонсало Гарсия, Анхель Ди Мария, Серу Гирасси, Маркос Леонардо

14 июля 2025, 02:59 | Обновлено 14 июля 2025, 03:44
92
0
Определены лучшие бомбардиры клубного чемпионата мира 2025
Гонсало Гарсия, Анхель Ди Мария, Серу Гирасси, Маркос Леонардо

На клубном чемпионате мира 2025 в США, который впервые прошел в расширенному формате с участием 32 клубов, определены лучшие бомбардиры.

Четверо футболистов забили по 4 гола: Гонсало Гарсия (Реал Мадрид), Анхель Ди Мария (Бенфика), Маркоc Леонардо (Аль-Хиляль), Серу Гирасси (Боруссия Дортмунд).

Все они провели равное количество голов, но Гонсало Гарсия имеет некоторое условное преимущество в рейтинге, поскольку его команда (мадридский Реал) дошла до полуфинала.

В следующую группу игроков, с тремя забитыми мячами, вошли: Вессам Абу Али (Аль-Ахли Каир), Херман Бертераме (Монтеррей), Фил Фоден (Манчестер Сити), Эрлинг Холанд (Манчестер Сити), Гарри Кейн (Бавария), Джамал Мусиала (Бавария), Педру Нету (Челси), Майкл Олисе (Бавария), Коул Палмер (Челси), Жоао Педро (Челси), Фабиан Руис (ПСЖ), Кенан Йылдыз (Ювентус).

Лучшие бомбардиры клубного чемпионата мира 2025

Инфографика

По теме:
Названы лучшие на клубном ЧМ-2025: игрок, вратарь и молодой футболист
Матч между Челси и ПСЖ стал рекордным по посещаемости на КЧМ
Меюлю стал французским рекордсменом КЧС, Баркола догнал Модрича
клубный чемпионат мира по футболу ПСЖ Челси Челси - ПСЖ лучший бомбардир Гонсало Гарсия Анхель Ди Мария Серу Гирасси Маркос Леонардо Бенфика Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Аль-Хиляль Аль-Ахли Каир Монтеррей Фил Фоден Манчестер Сити Эрлинг Холанд Гарри Кейн Бавария Джамал Мусиала Педру Нету Майкл Олисе Коул Палмер Жоао Педро Жункейра Фабиан Руис Кенан Йылдыз Ювентус
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Что происходит? Бенфика выставила Трубина на трансфер
Футбол | 13 июля 2025, 14:01 56
Что происходит? Бенфика выставила Трубина на трансфер
Что происходит? Бенфика выставила Трубина на трансфер

Украинский вратарь сменит клуб

Анисимова пояснила, почему в финале Уимблдона проиграла Свентек 0:6, 0:6
Теннис | 13 июля 2025, 07:37 1
Анисимова пояснила, почему в финале Уимблдона проиграла Свентек 0:6, 0:6
Анисимова пояснила, почему в финале Уимблдона проиграла Свентек 0:6, 0:6

Аманда провела пресс-конференцию после поражения в решающем поединке мейджора

Челси – ПСЖ. Прогноз и анонс на финальный матч КЧМ-2025
Футбол | 13.07.2025, 12:00
Челси – ПСЖ. Прогноз и анонс на финальный матч КЧМ-2025
Челси – ПСЖ. Прогноз и анонс на финальный матч КЧМ-2025
Битва топов: Синнер свергнул Алькараса с престола, завоевав титул Уимблдона
Теннис | 13.07.2025, 21:25
Битва топов: Синнер свергнул Алькараса с престола, завоевав титул Уимблдона
Битва топов: Синнер свергнул Алькараса с престола, завоевав титул Уимблдона
Стало известно, сколько заработал Челси за трофей клубного чемпионата мира
Футбол | 14.07.2025, 02:01
Стало известно, сколько заработал Челси за трофей клубного чемпионата мира
Стало известно, сколько заработал Челси за трофей клубного чемпионата мира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр УСИК: «Я не лучший боксер в мире, этот парень номер один»
Александр УСИК: «Я не лучший боксер в мире, этот парень номер один»
13.07.2025, 09:25 3
Бокс
Джо РОГАН: «Видели гонорар Усика в реванше с Дюбуа? Это космос, фантастика»
Джо РОГАН: «Видели гонорар Усика в реванше с Дюбуа? Это космос, фантастика»
12.07.2025, 05:55 1
Бокс
Известно, сколько заработала Свентек за трофей Уимблдона-2025
Известно, сколько заработала Свентек за трофей Уимблдона-2025
12.07.2025, 20:05 2
Теннис
Аль-Шейх готовит самый большой бой в истории. Там будет экс-соперник Усика
Аль-Шейх готовит самый большой бой в истории. Там будет экс-соперник Усика
12.07.2025, 01:25 6
Бокс
Реал принял решение по Лунину после провала против ПСЖ
Реал принял решение по Лунину после провала против ПСЖ
12.07.2025, 08:55 16
Футбол
Дежавю Мудрика. Легенда из клуба Ла Лиги дисквалифицирован за допинг
Дежавю Мудрика. Легенда из клуба Ла Лиги дисквалифицирован за допинг
12.07.2025, 12:50 2
Футбол
Таблица коэффициентов. Шахтер сделал почин: итоги первой евронедели
Таблица коэффициентов. Шахтер сделал почин: итоги первой евронедели
12.07.2025, 06:23 18
Футбол
Назван клуб, который заплатит за Забарного 70 млн после провала с ПСЖ
Назван клуб, который заплатит за Забарного 70 млн после провала с ПСЖ
12.07.2025, 23:39 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем