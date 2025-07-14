Названы лучшие на клубном ЧМ-2025: игрок, вратарь и молодой футболист
Коул Палмер, Роберт Санчес и Дезире Дуэ получили награды от ФИФА
После завершения клубного чемпионата мира 2025, который прошел в США, были определены лауреаты главных индивидуальных наград турнира.
Лучший игрок (Golden Ball) – полузащитник «Челси» Коул Палмер. В финале он оформил дубль и отдал результативную передачу на Жоао Педру, фактически обеспечив победу лондонцам.
Лучший вратарь (Golden Glove) – Роберт Санчес из «Челси». Испанский голкипер не пропустил в финальном матче против ПСЖ и уверенно провел весь турнир.
Лучший молодой игрок (FIFA Best Young Player Award) – Дезире Дуэ, полузащитник ПСЖ. 19-летний талант был одним из самых заметных в составе парижской команды на пути к финалу.
13 июля состоялся финал клубного чемпионата мира 2025 в Ист-Резерфорде (США). Английский «Челси» обыграл ПСЖ из Франции (3:0). Голы забили Коул Палмер (дубль) и Жоао Педро.
Для «Челси» это уже второй титул клубного чемпиона мира (первый был в 2021 году). ПСЖ впервые в истории играл в финале этого турнира.
ФОТО. Лучшие на КЧМ-2025: Коул Палмер, Роберт Санчес и Дезире Дуэ
💫 #FIFACWC award winners. pic.twitter.com/MOqZmphuoe– FIFA Club World Cup (@FIFACWC) July 13, 2025
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