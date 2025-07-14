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Клубный чемпионат мира
14 июля 2025, 03:17 | Обновлено 14 июля 2025, 03:27
31
0

Названы лучшие на клубном ЧМ-2025: игрок, вратарь и молодой футболист

Коул Палмер, Роберт Санчес и Дезире Дуэ получили награды от ФИФА

14 июля 2025, 03:17 | Обновлено 14 июля 2025, 03:27
31
0
Названы лучшие на клубном ЧМ-2025: игрок, вратарь и молодой футболист
Getty Images/Global Images Ukraine. Коул Палмер, Роберт Санчес и Дезире Дуэ

После завершения клубного чемпионата мира 2025, который прошел в США, были определены лауреаты главных индивидуальных наград турнира.

Лучший игрок (Golden Ball) – полузащитник «Челси» Коул Палмер. В финале он оформил дубль и отдал результативную передачу на Жоао Педру, фактически обеспечив победу лондонцам.

Лучший вратарь (Golden Glove) – Роберт Санчес из «Челси». Испанский голкипер не пропустил в финальном матче против ПСЖ и уверенно провел весь турнир.

Лучший молодой игрок (FIFA Best Young Player Award) – Дезире Дуэ, полузащитник ПСЖ. 19-летний талант был одним из самых заметных в составе парижской команды на пути к финалу.

13 июля состоялся финал клубного чемпионата мира 2025 в Ист-Резерфорде (США). Английский «Челси» обыграл ПСЖ из Франции (3:0). Голы забили Коул Палмер (дубль) и Жоао Педро.

Для «Челси» это уже второй титул клубного чемпиона мира (первый был в 2021 году). ПСЖ впервые в истории играл в финале этого турнира.

ФОТО. Лучшие на КЧМ-2025: Коул Палмер, Роберт Санчес и Дезире Дуэ

Getty Images/Global Images Ukraine. Коул Палмер, Роберт Санчес и Дезире Дуэ
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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