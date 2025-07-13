Киевский Локомотив в спарринге переиграл винницкую Ниву
Матч закончился со счетом 3:1 в пользу столичной команды
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.
13 июля в 14:00 товарищеский поединок провели Локомотив Киев и Нива Винница.
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Команды сыграют спарринг в Киеве на арене Олимпийского колледжа им. Поддубного.
Обе команды выступают во Второй лиге и готовятся к новому сезону.
Товарищеский матч. 13 июля, Киев
Локомотив Киев – Нива Винница – 3:1
Голы: Александр Евтихов (у Нивы)
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