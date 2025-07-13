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Товарищеские матчи
Локомотив Киев
13.07.2025 14:00 – FT 3 : 1
Нива Винница
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Украина. Вторая лига
13 июля 2025, 16:51 | Обновлено 13 июля 2025, 16:59
32
0

Киевский Локомотив в спарринге переиграл винницкую Ниву

Матч закончился со счетом 3:1 в пользу столичной команды

13 июля 2025, 16:51 | Обновлено 13 июля 2025, 16:59
32
0
Киевский Локомотив в спарринге переиграл винницкую Ниву
ФК Локомотив Киев

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

13 июля в 14:00 товарищеский поединок провели Локомотив Киев и Нива Винница.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды сыграют спарринг в Киеве на арене Олимпийского колледжа им. Поддубного.

Обе команды выступают во Второй лиге и готовятся к новому сезону.

Товарищеский матч. 13 июля, Киев

Локомотив Киев – Нива Винница – 3:1

Голы: Александр Евтихов (у Нивы)

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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