Киевский Локомотив в спарринге переиграл винницкую Ниву

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

13 июля в 14:00 товарищеский поединок провели Локомотив Киев и Нива Винница.

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Команды сыграют спарринг в Киеве на арене Олимпийского колледжа им. Поддубного.

Обе команды выступают во Второй лиге и готовятся к новому сезону.

Товарищеский матч. 13 июля, Киев

Локомотив Киев – Нива Винница – 3:1

Голы: Александр Евтихов (у Нивы)

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