Ничья Шахтера, реванш Динамо, украинки вышли на Евроволей, Довбик остается?

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 6 июля.

1. Ничья перед Ильвесом. Шахтер расписал мировую против Словацко

Команда Турана добавила после перерыва, но не дожала соперников

2. Супряга забил. Динамо уверенно разгромило Кишварду

Киевляне убедительно взяли реванш за поражение 5 июля

3. Дождь и хаос. Состоялась сенсационная гонка Гран-при Великобритании

Ландо Норрис сумел опередить напарника Оскара Пиастри

4. Мексика обыграла США в финале и стала победителем Золотого кубка КОНКАКАФ

Победный гол забил Эдсон Альварес на 78-й минуте

5А. Расклад пока следующий: Довбик остается в Роме

По информации Sport.ua, интерес к нападающему Артему Довбику со стороны других клубов – слухи

5B. Попытаются это сделать. У Челси уже есть планы по Мудрику

Лондонский клуб хочет попытаться избавиться от Михаила

5C. Игрок сборной Украины может сменить клуб. Известна цена и подробности

Александр Зубков может уйти из «Трабзонспора»

6А. Полтава не смогла победить перволиговую Викторию

Команды сыграли товарищескую игру, завершившуюся безголевой ничьей

6B. Минимальная победа новичка УПЛ. Эпицентр выиграл спарринг у Подолья

Единственный гол в матче забил Андрей Ляшенко на 71-й минуте с пенальти

6C. Отгрузили 5 мячей. Заря разгромила Есенице на сборах в Словении

Команда Виктора Скрипника в спарринге не оставила шансов соперникам

6D. Первая победа ван Леувена. Кривбасс переиграл Браво благодаря позднему голу

Португальский легионер Рафаэль Бандейра забил победный гол на 82-й минуте

7А. Проблемный легионер из УПЛ нашел себе новый клуб. Его купили зимой 2025

Факундо Батиста покинет «Полесье» и присоединится к «Атлетико Насьоналя»

7B. Карпаты сделали «сильное» предложение по игроку MLS. Уже есть ответ

Эдвин Москера решил перейти в «Мильонариос» из «Атланты»

8A. Cтала известна половина участниц 1/4 финала Уимблдона-2025

В верхней части сетки будем болеть за Лауру Зигемугд и Аманду Анисимову

8B. Определены две четвертьфинальные пары Уимблдона-2025 у мужчин

Тейлор Фритц и Карлос Алькарас в шаге от очного суперматча

9. Молодежная сборная Украины вышла на Евроволей-2026

Наши девушки выиграли оба матча квалификации

10A. Поражения Баварии – лучшие в мире. 19 мнений после матча ПСЖ и Баварии

Подробный обзор главной игры всего турнира

10B. Терпение и труд все перетрут. Парму возглавил 29-летний тренер

Обозреватель Sport.ua Валерий Василенко – о почти сказочной истории Карлоса Куэсты