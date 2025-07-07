Ничья Шахтера, реванш Динамо, украинки вышли на Евроволей, Довбик остается?
Главные новости за 6 июля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 6 июля.
1. Ничья перед Ильвесом. Шахтер расписал мировую против Словацко
Команда Турана добавила после перерыва, но не дожала соперников
2. Супряга забил. Динамо уверенно разгромило Кишварду
Киевляне убедительно взяли реванш за поражение 5 июля
3. Дождь и хаос. Состоялась сенсационная гонка Гран-при Великобритании
Ландо Норрис сумел опередить напарника Оскара Пиастри
4. Мексика обыграла США в финале и стала победителем Золотого кубка КОНКАКАФ
Победный гол забил Эдсон Альварес на 78-й минуте
5А. Расклад пока следующий: Довбик остается в Роме
По информации Sport.ua, интерес к нападающему Артему Довбику со стороны других клубов – слухи
5B. Попытаются это сделать. У Челси уже есть планы по Мудрику
Лондонский клуб хочет попытаться избавиться от Михаила
5C. Игрок сборной Украины может сменить клуб. Известна цена и подробности
Александр Зубков может уйти из «Трабзонспора»
6А. Полтава не смогла победить перволиговую Викторию
Команды сыграли товарищескую игру, завершившуюся безголевой ничьей
6B. Минимальная победа новичка УПЛ. Эпицентр выиграл спарринг у Подолья
Единственный гол в матче забил Андрей Ляшенко на 71-й минуте с пенальти
6C. Отгрузили 5 мячей. Заря разгромила Есенице на сборах в Словении
Команда Виктора Скрипника в спарринге не оставила шансов соперникам
6D. Первая победа ван Леувена. Кривбасс переиграл Браво благодаря позднему голу
Португальский легионер Рафаэль Бандейра забил победный гол на 82-й минуте
7А. Проблемный легионер из УПЛ нашел себе новый клуб. Его купили зимой 2025
Факундо Батиста покинет «Полесье» и присоединится к «Атлетико Насьоналя»
7B. Карпаты сделали «сильное» предложение по игроку MLS. Уже есть ответ
Эдвин Москера решил перейти в «Мильонариос» из «Атланты»
8A. Cтала известна половина участниц 1/4 финала Уимблдона-2025
В верхней части сетки будем болеть за Лауру Зигемугд и Аманду Анисимову
8B. Определены две четвертьфинальные пары Уимблдона-2025 у мужчин
Тейлор Фритц и Карлос Алькарас в шаге от очного суперматча
9. Молодежная сборная Украины вышла на Евроволей-2026
Наши девушки выиграли оба матча квалификации
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