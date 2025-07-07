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  4. Ничья Шахтера, реванш Динамо, украинки вышли на Евроволей, Довбик остается?
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07 июля 2025, 06:00 |
366
0

Ничья Шахтера, реванш Динамо, украинки вышли на Евроволей, Довбик остается?

Главные новости за 6 июля на Sport.ua

07 июля 2025, 06:00 |
366
0
Ничья Шахтера, реванш Динамо, украинки вышли на Евроволей, Довбик остается?
ФК Динамо Киев

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 6 июля.

1. Ничья перед Ильвесом. Шахтер расписал мировую против Словацко
Команда Турана добавила после перерыва, но не дожала соперников

2. Супряга забил. Динамо уверенно разгромило Кишварду
Киевляне убедительно взяли реванш за поражение 5 июля

3. Дождь и хаос. Состоялась сенсационная гонка Гран-при Великобритании
Ландо Норрис сумел опередить напарника Оскара Пиастри

4. Мексика обыграла США в финале и стала победителем Золотого кубка КОНКАКАФ
Победный гол забил Эдсон Альварес на 78-й минуте

5А. Расклад пока следующий: Довбик остается в Роме
По информации Sport.ua, интерес к нападающему Артему Довбику со стороны других клубов – слухи

5B. Попытаются это сделать. У Челси уже есть планы по Мудрику
Лондонский клуб хочет попытаться избавиться от Михаила

5C. Игрок сборной Украины может сменить клуб. Известна цена и подробности
Александр Зубков может уйти из «Трабзонспора»

6А. Полтава не смогла победить перволиговую Викторию
Команды сыграли товарищескую игру, завершившуюся безголевой ничьей

6B. Минимальная победа новичка УПЛ. Эпицентр выиграл спарринг у Подолья
Единственный гол в матче забил Андрей Ляшенко на 71-й минуте с пенальти

6C. Отгрузили 5 мячей. Заря разгромила Есенице на сборах в Словении
Команда Виктора Скрипника в спарринге не оставила шансов соперникам

6D. Первая победа ван Леувена. Кривбасс переиграл Браво благодаря позднему голу
Португальский легионер Рафаэль Бандейра забил победный гол на 82-й минуте

7А. Проблемный легионер из УПЛ нашел себе новый клуб. Его купили зимой 2025
Факундо Батиста покинет «Полесье» и присоединится к «Атлетико Насьоналя»

7B. Карпаты сделали «сильное» предложение по игроку MLS. Уже есть ответ
Эдвин Москера решил перейти в «Мильонариос» из «Атланты»

8A. Cтала известна половина участниц 1/4 финала Уимблдона-2025
В верхней части сетки будем болеть за Лауру Зигемугд и Аманду Анисимову

8B. Определены две четвертьфинальные пары Уимблдона-2025 у мужчин
Тейлор Фритц и Карлос Алькарас в шаге от очного суперматча

9. Молодежная сборная Украины вышла на Евроволей-2026
Наши девушки выиграли оба матча квалификации

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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