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  4. Расклад пока следующий: Довбик остается в Роме
Италия
06 июля 2025, 18:26 | Обновлено 06 июля 2025, 18:55
1142
3

Расклад пока следующий: Довбик остается в Роме

По информации Sport.ua, интерес к нападающему Артему Довбику со стороны других клубов – слухи

06 июля 2025, 18:26 | Обновлено 06 июля 2025, 18:55
1142
3
Расклад пока следующий: Довбик остается в Роме
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В последние дни со страниц украинских и зарубежных СМИ не сходят разговоры относительно будущего украинского нападающего Артема Довбика.

С приходом на пост главного тренера «Ромы» Джан Пьеро Гасперини – куда только не сватали форварда национальной команды. Звучали названия таких клубов как «Ювентус», «Милан», «Галатасарай». Впрочем, это не более чем вбросы итальянских журналистов, которые ищут сенсацию, там, где ее нет.

Возможно, упомянутые команды ищут нападающего. А так как имя Довбика сейчас на слуху, поскольку в свой первый сезон в кризисной «Роме» Артем забил 17 мячей, он находится, по мнению итальянских СМИ, среди главных кандидатов на переход в другой, более именитый клуб.

Впрочем, пока украинец входит в планы нового тренера римлян Джан Пьеро Гасперини. По информации Sport.ua, Артем Довбик пока остается в «Роме». Конечно, в футболе может произойти все, что угодно, но, по крайней мере, 13 июля, когда команда выйдет из отпуска, украинец должен быть на месте.

Напомним, что в составе сборной Украины Артем Довбик отметился 11 голами в 36 поединках.

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Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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Комментарии 3
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Burevestnik
італійські журналісти шукають сенсацію там де її немає,
а деякі із спорт.юа вичитують у італійців і тут вкидають ті сенсації.
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+2
Vitason
Це не надовго!! Не знайшлось дурака 40 мільйонів викинути на вітер!! У Гасперіні з такою грою він вилетить на раз два ,там потрібно не тільки голи забивати,а і в пресингу відпрацьовувати дуже сильно,короче пахати!! Максимум рік і за 20 будуть готові його віддати,як не за 10!! Нічого йому не світить тільки Турція в кращому випадку!Рома лохонулась серйозно,було видно ,як вся Жирона на нього працювала ,щоб він ногу чи голову підставив,тут такого не буде Гасперіні жорсткий і вимогливий тренер Довбик не потягне і близько вимоги Гасперіні!!!
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