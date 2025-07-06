Расклад пока следующий: Довбик остается в Роме
По информации Sport.ua, интерес к нападающему Артему Довбику со стороны других клубов – слухи
В последние дни со страниц украинских и зарубежных СМИ не сходят разговоры относительно будущего украинского нападающего Артема Довбика.
С приходом на пост главного тренера «Ромы» Джан Пьеро Гасперини – куда только не сватали форварда национальной команды. Звучали названия таких клубов как «Ювентус», «Милан», «Галатасарай». Впрочем, это не более чем вбросы итальянских журналистов, которые ищут сенсацию, там, где ее нет.
Возможно, упомянутые команды ищут нападающего. А так как имя Довбика сейчас на слуху, поскольку в свой первый сезон в кризисной «Роме» Артем забил 17 мячей, он находится, по мнению итальянских СМИ, среди главных кандидатов на переход в другой, более именитый клуб.
Впрочем, пока украинец входит в планы нового тренера римлян Джан Пьеро Гасперини. По информации Sport.ua, Артем Довбик пока остается в «Роме». Конечно, в футболе может произойти все, что угодно, но, по крайней мере, 13 июля, когда команда выйдет из отпуска, украинец должен быть на месте.
Напомним, что в составе сборной Украины Артем Довбик отметился 11 голами в 36 поединках.
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