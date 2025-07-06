Игрок сборной Украины может сменить клуб. Известна цена и подробности

Украинский вингер «Трабзонспора» Александр Зубков может покинуть клуб, сообщает Taka Gazete.

По информации источника, турецкий клуб может продать игрока за сумму, которая составит минимум 10 миллионов евро. При этом, турецкий клуб продаст Александра только в случае, если подпишет хорошего центрального и атакующего полузащитника, а также правого вингера.

Сам Зубков еще не принял окончательного решения касательно своего будущего. Руководство «Трабзонспора» уже нашло потенциального кандидата на замену украинцу. Им является чешский вингер «Рейнджерс» Вацлав Черны.

Зубков перешел в «Трабзонспор» из донецкого «Шахтера» зимой 2025 года.

Ранее сообщалось о том, что клуб готов отпустить вингера сборной Украины.