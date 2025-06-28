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  4. Клуб готов отпустить вингера сборной Украины. Недавно пришел в команду
Турция
28 июня 2025, 01:18 |
94
0

Клуб готов отпустить вингера сборной Украины. Недавно пришел в команду

«Трабзонспор» рассматривает трансфер Александра Зубкова

28 июня 2025, 01:18 |
94
0
Клуб готов отпустить вингера сборной Украины. Недавно пришел в команду
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

28-летний вингер сборной Украины Александр Зубков может покинуть турецкий клуб «Трабзонспор».

По информации турецкого портала Günebakış, турецкий клуб готов расстаться с игроком. Отмечается, что если турки получат выгодное предложение, то переговоры могут пойти в ускоренном темпе.

В этом сезоне Зубков провел в турецком чемпионате 15 матчей, забил шесть голов и сделал четыре ассиста.

Ранее сообщалось, что клуб турецкой Суперлиги «Трабзонспор», в составе которого уже есть три украинских футболиста – Арсений Батагов, Александр Зубков и Даниил Сикан, – ведет переговоры о подписании еще одного футболиста из нашей страны.

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Трабзонспор Александр Зубков трансферы
Дмитрий Олейник Источник: Günebakış Haber
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