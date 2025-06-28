Клуб готов отпустить вингера сборной Украины. Недавно пришел в команду
«Трабзонспор» рассматривает трансфер Александра Зубкова
28-летний вингер сборной Украины Александр Зубков может покинуть турецкий клуб «Трабзонспор».
По информации турецкого портала Günebakış, турецкий клуб готов расстаться с игроком. Отмечается, что если турки получат выгодное предложение, то переговоры могут пойти в ускоренном темпе.
В этом сезоне Зубков провел в турецком чемпионате 15 матчей, забил шесть голов и сделал четыре ассиста.
Ранее сообщалось, что клуб турецкой Суперлиги «Трабзонспор», в составе которого уже есть три украинских футболиста – Арсений Батагов, Александр Зубков и Даниил Сикан, – ведет переговоры о подписании еще одного футболиста из нашей страны.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец решил остаться в «Реале»
28 июня на турнире в США стартует стадия 1/8 финала