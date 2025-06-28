Клуб готов отпустить вингера сборной Украины. Недавно пришел в команду

28-летний вингер сборной Украины Александр Зубков может покинуть турецкий клуб «Трабзонспор».

По информации турецкого портала Günebakış, турецкий клуб готов расстаться с игроком. Отмечается, что если турки получат выгодное предложение, то переговоры могут пойти в ускоренном темпе.

В этом сезоне Зубков провел в турецком чемпионате 15 матчей, забил шесть голов и сделал четыре ассиста.

Ранее сообщалось, что клуб турецкой Суперлиги «Трабзонспор», в составе которого уже есть три украинских футболиста – Арсений Батагов, Александр Зубков и Даниил Сикан, – ведет переговоры о подписании еще одного футболиста из нашей страны.