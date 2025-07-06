Карпаты сделали «сильное» предложение по игроку MLS. Уже есть ответ

Львовские «Карпаты» интересуются колумбийским вингером американской «Атланты Юнайтед» Эдвином Москерой, сообщает журналист Мариано Олсен.

По информации источника, «львы» сделали «сильное» предложение по трансферу 24-летнего футболиста, но игрок решил вернуться на родину и перейти в «Мильонариос».

В 2025 году Эдвин Москера провел 10 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 400 тысяч евро.

Ранее «Карпаты» отпустили Александра Кемкина в аренду в «Кривбасс».