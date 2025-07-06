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  4. Карпаты сделали «сильное» предложение по игроку MLS. Уже есть ответ
Украина. Премьер лига
06 июля 2025, 20:46 |
1446
0

Карпаты сделали «сильное» предложение по игроку MLS. Уже есть ответ

Эдвин Москера решил перейти в «Мильонариос» из «Атланты»

06 июля 2025, 20:46 |
1446
0
Карпаты сделали «сильное» предложение по игроку MLS. Уже есть ответ
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдвин Москера

Львовские «Карпаты» интересуются колумбийским вингером американской «Атланты Юнайтед» Эдвином Москерой, сообщает журналист Мариано Олсен.

По информации источника, «львы» сделали «сильное» предложение по трансферу 24-летнего футболиста, но игрок решил вернуться на родину и перейти в «Мильонариос».

В 2025 году Эдвин Москера провел 10 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 400 тысяч евро.

Ранее «Карпаты» отпустили Александра Кемкина в аренду в «Кривбасс».

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Мильонариос Атланта Юнайтед Карпаты Львов трансферы трансферы УПЛ Major League Soccer (MLS) чемпионат Колумбии по футболу
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
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