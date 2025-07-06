Карпаты сделали «сильное» предложение по игроку MLS. Уже есть ответ
Эдвин Москера решил перейти в «Мильонариос» из «Атланты»
Львовские «Карпаты» интересуются колумбийским вингером американской «Атланты Юнайтед» Эдвином Москерой, сообщает журналист Мариано Олсен.
По информации источника, «львы» сделали «сильное» предложение по трансферу 24-летнего футболиста, но игрок решил вернуться на родину и перейти в «Мильонариос».
В 2025 году Эдвин Москера провел 10 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 400 тысяч евро.
Ранее «Карпаты» отпустили Александра Кемкина в аренду в «Кривбасс».
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