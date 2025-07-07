Стала известна половина участниц 1/4 финала Уимблдона-2025

6 июля состоялись матчи 1/8 финала в верхней части сетки в женском одиночном разряде Уимблдонского турнира 2025.

Немецкая теннисистка Лаура Зигемунд переиграла Солану Сиерру и впервые в карьере пробилась в четвертьфинал травяного мейджора.

Следующей соперницей немки будет первая ракетка мира Арина Соболенко, которая в своем поединке четвертого раунда прошла Элизе Мертенс.

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13-я сеяная Аманда Анисимова в трех сетах вырвала победу у чешки Линды Носоковой. Последние два года трофей Уимблдона брала теннисистка из Чехии (Маркета Вондроушова и Барбора Крейчикова), а Линда была последней оставшейся чешской теннисисткой на слэме в Британии в этом году.

В четвертьфинале Анисимова встретится с Анастасией Павлюченковой – «нейтралка» в четвертом круге обыграла Сонай Картал.

7 июля на Уимблдоне пройдут встречи 1/8 финала в нижней части сетки.

Уимблдон-2025. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Элизе Мертенс [24] – 6:4, 7:6 (7:4)

Солана Сиерра [LL] – Лаура Зигемунд – 3:6, 2:6

Линда Носкова [30] – Аманда Анисимова [13] – 2:6, 7:5, 4:6

Сонай Картал – Анастасия Павлюченкова – 6:7 (3:7), 4:6

Уимблдон-2025. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Лаура Зигемунд

Аманда Анисимова [13] – Анастасия Павлюченкова