Стала известна половина участниц 1/4 финала Уимблдона-2025
В верхней части сетки будем болеть за Лауру Зигемугд и Аманду Анисимову
6 июля состоялись матчи 1/8 финала в верхней части сетки в женском одиночном разряде Уимблдонского турнира 2025.
Немецкая теннисистка Лаура Зигемунд переиграла Солану Сиерру и впервые в карьере пробилась в четвертьфинал травяного мейджора.
Следующей соперницей немки будет первая ракетка мира Арина Соболенко, которая в своем поединке четвертого раунда прошла Элизе Мертенс.
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13-я сеяная Аманда Анисимова в трех сетах вырвала победу у чешки Линды Носоковой. Последние два года трофей Уимблдона брала теннисистка из Чехии (Маркета Вондроушова и Барбора Крейчикова), а Линда была последней оставшейся чешской теннисисткой на слэме в Британии в этом году.
В четвертьфинале Анисимова встретится с Анастасией Павлюченковой – «нейтралка» в четвертом круге обыграла Сонай Картал.
7 июля на Уимблдоне пройдут встречи 1/8 финала в нижней части сетки.
Уимблдон-2025. 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Арина Соболенко [1] – Элизе Мертенс [24] – 6:4, 7:6 (7:4)
Солана Сиерра [LL] – Лаура Зигемунд – 3:6, 2:6
Линда Носкова [30] – Аманда Анисимова [13] – 2:6, 7:5, 4:6
Сонай Картал – Анастасия Павлюченкова – 6:7 (3:7), 4:6
Уимблдон-2025. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Арина Соболенко [1] –
Аманда Анисимова [13] – Анастасия Павлюченкова
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