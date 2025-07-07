Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Стала известна половина участниц 1/4 финала Уимблдона-2025
Уимблдон
07 июля 2025, 04:05 |
210
0

Стала известна половина участниц 1/4 финала Уимблдона-2025

В верхней части сетки будем болеть за Лауру Зигемугд и Аманду Анисимову

07 июля 2025, 04:05 |
210
0
Стала известна половина участниц 1/4 финала Уимблдона-2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Аманда Анисимова

6 июля состоялись матчи 1/8 финала в верхней части сетки в женском одиночном разряде Уимблдонского турнира 2025.

Немецкая теннисистка Лаура Зигемунд переиграла Солану Сиерру и впервые в карьере пробилась в четвертьфинал травяного мейджора.

Следующей соперницей немки будет первая ракетка мира Арина Соболенко, которая в своем поединке четвертого раунда прошла Элизе Мертенс.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

13-я сеяная Аманда Анисимова в трех сетах вырвала победу у чешки Линды Носоковой. Последние два года трофей Уимблдона брала теннисистка из Чехии (Маркета Вондроушова и Барбора Крейчикова), а Линда была последней оставшейся чешской теннисисткой на слэме в Британии в этом году.

В четвертьфинале Анисимова встретится с Анастасией Павлюченковой – «нейтралка» в четвертом круге обыграла Сонай Картал.

7 июля на Уимблдоне пройдут встречи 1/8 финала в нижней части сетки.

Уимблдон-2025. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Элизе Мертенс [24] – 6:4, 7:6 (7:4)
Солана Сиерра [LL] – Лаура Зигемунд – 3:6, 2:6

Линда Носкова [30] – Аманда Анисимова [13] – 2:6, 7:5, 4:6
Сонай Картал – Анастасия Павлюченкова – 6:7 (3:7), 4:6

Уимблдон-2025. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Лаура Зигемунд
Аманда Анисимова [13] – Анастасия Павлюченкова

По теме:
Л. Киченок / Перес – Бабош / Стефани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Расписание матчей украинских теннисистов на Уимблдоне-2025 на 7 июля
Определены две четвертьфинальные пары Уимблдона-2025 у мужчин
Уимблдон-2025 Арина Соболенко Элизе Мертенс Лаура Зигемунд Солана Сиерра Аманда Анисимова Линда Носкова Анастасия Павлюченкова Сонай Картал
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дьекереш готов частично оплатить свой трансфер в Арсенал
Футбол | 06 июля 2025, 22:38 3
Дьекереш готов частично оплатить свой трансфер в Арсенал
Дьекереш готов частично оплатить свой трансфер в Арсенал

Шведский нападающий может отказаться от 2 миллионов евро зарплаты ради перехода

21-летняя украинка выиграла парный трофей на турнире в Лос-Анджелесе
Теннис | 07 июля 2025, 01:40 0
21-летняя украинка выиграла парный трофей на турнире в Лос-Анджелесе
21-летняя украинка выиграла парный трофей на турнире в Лос-Анджелесе

Сагдиева и Коллинз переиграли тандем Сентер / Вебстер

Стали известны все пары 1/8 финала Уимблдона-2025 у мужчин
Теннис | 06.07.2025, 07:23
Стали известны все пары 1/8 финала Уимблдона-2025 у мужчин
Стали известны все пары 1/8 финала Уимблдона-2025 у мужчин
«Он его просто уничтожит». Легендарный Насим Хамед – о бое Усик – Дюбуа 2
Бокс | 06.07.2025, 08:52
«Он его просто уничтожит». Легендарный Насим Хамед – о бое Усик – Дюбуа 2
«Он его просто уничтожит». Легендарный Насим Хамед – о бое Усик – Дюбуа 2
Назван лучший футболист в истории. Кто опередил Пеле и Марадону?
Футбол | 06.07.2025, 09:10
Назван лучший футболист в истории. Кто опередил Пеле и Марадону?
Назван лучший футболист в истории. Кто опередил Пеле и Марадону?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Эдди Хирн посоветовал Усику не выходить на ринг против этого боксера
Эдди Хирн посоветовал Усику не выходить на ринг против этого боксера
05.07.2025, 05:34
Бокс
Ярмоленко и Буяльский провели беседу и выбрали капитана Динамо
Ярмоленко и Буяльский провели беседу и выбрали капитана Динамо
06.07.2025, 08:31 7
Футбол
Хаби АЛОНСО: «Ты должен немедленно уйти из мадридского Реала»
Хаби АЛОНСО: «Ты должен немедленно уйти из мадридского Реала»
05.07.2025, 08:14 1
Футбол
БЕЛЛЬЮ: «Реванш Усик – Дюбуа? Это будет его конец. Он нокаутирует»
БЕЛЛЬЮ: «Реванш Усик – Дюбуа? Это будет его конец. Он нокаутирует»
06.07.2025, 00:12
Бокс
Тренер Джошуа: «Реванш Усик – Дюбуа? Да он его просто сломает»
Тренер Джошуа: «Реванш Усик – Дюбуа? Да он его просто сломает»
05.07.2025, 22:16
Бокс
Хаби Алонсо выбрал замену Андрею Лунину в Реале
Хаби Алонсо выбрал замену Андрею Лунину в Реале
05.07.2025, 06:47 2
Футбол
Бомба от Турки Аль-Шейха. Организует четыре титульных боя за один вечер
Бомба от Турки Аль-Шейха. Организует четыре титульных боя за один вечер
05.07.2025, 10:40
Бокс
Сетка плей-офф КЧМ-2025. Суперматч Реала: определены полуфинальные пары
Сетка плей-офф КЧМ-2025. Суперматч Реала: определены полуфинальные пары
06.07.2025, 06:30
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем