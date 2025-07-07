Чехия без титула. Анисимова второй раз сыграет в четвертьфинале Уимблдона

Американская теннисистка Аманда Анисимова (WTA 12) вышла в четвертьфинал Уимблдонского турнира 2025.

В четвертом раунде представительница США в трех сетах переиграла Линду Носкову (Чехия, WTA 27). Поединок прошел в равной борьбе, но американка сделала на два брейка больше и это стало решающим фактором в ее пользу.

Теннисистки провели на корте 2 часа и 3 минуты.

Уимблдон-2025. 1/8 финала

Линда Носкова (Чехия) [30] – Аманда Анисимова (США) [13] – 2:6, 7:5, 4:6

Это было их второе очное противостояние, счет стал равным – 1:1.

Анисимова второй раз в карьере сыграет в четвертьфинале травяного мейджора, а по итогам турнира гарантировано дебютирует в топ-10 мирового рейтинга.

Следующей соперницей Аманды будет «нейтралка» Анастасия Павлюченкова (WTA 50).