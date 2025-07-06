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  4. Попытаются это сделать. У Челси уже есть планы по Мудрику
Англия
06 июля 2025, 19:22 |
2062
5

Попытаются это сделать. У Челси уже есть планы по Мудрику

Лондонский клуб хочет попытаться избавиться от Михаила

06 июля 2025, 19:22 |
2062
5
Попытаются это сделать. У Челси уже есть планы по Мудрику
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Лондонский «Челси» летом попытается избавиться от трех игроков, чтобы сократить фонд заработной платы, сообщает SportsMole.

Так, «синие» хотят продать защитника Бена Чиллвелла, а также вингеров Рахима Стерлинга и Жоау Фелиша. Все трое не входят в планы главного тренера команды Энцо Марески.

Также источник отмечает, что «Челси» может попытаться продать летом украинца Михаила Мудрика, которому были предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил Футбольной ассоциацией Англии, а также Кристофера Нкунку и Нони Мадуеке.

Ранее в Англии назвали большие деньги причиной проблем Мудрика.

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Комментарии 5
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Pavel_i_C0
Тазік з цементом ннннадддааа?)
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+2
Перець
Нах кому він потрібен при таких обставинах які склалися
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+2
Boodya
Ви серйозно? Хто в своєму розумі купить Мудрика?
Це зараз пасив для будь-якого клубу.
Тому я взагалі, яку роль в цій новині відіграє Мудрик, окрім як роль клікбейту
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0
pmelnik7788
Ригати хочеться, як його бачу.
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0
pmelnik7788
А цей клоун на боксі в Усика буде? Поїде на метро в фан сектор? Чи вже в батьків буде дивитись? Баран тупорилий, зазнайка, нікчема, такий контракт прої...! Слава богу, що не побачу його в збірній!
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0
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