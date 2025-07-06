Попытаются это сделать. У Челси уже есть планы по Мудрику

Лондонский «Челси» летом попытается избавиться от трех игроков, чтобы сократить фонд заработной платы, сообщает SportsMole.

Так, «синие» хотят продать защитника Бена Чиллвелла, а также вингеров Рахима Стерлинга и Жоау Фелиша. Все трое не входят в планы главного тренера команды Энцо Марески.

Также источник отмечает, что «Челси» может попытаться продать летом украинца Михаила Мудрика, которому были предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил Футбольной ассоциацией Англии, а также Кристофера Нкунку и Нони Мадуеке.

Ранее в Англии назвали большие деньги причиной проблем Мудрика.