Попытаются это сделать. У Челси уже есть планы по Мудрику
Лондонский клуб хочет попытаться избавиться от Михаила
Лондонский «Челси» летом попытается избавиться от трех игроков, чтобы сократить фонд заработной платы, сообщает SportsMole.
Так, «синие» хотят продать защитника Бена Чиллвелла, а также вингеров Рахима Стерлинга и Жоау Фелиша. Все трое не входят в планы главного тренера команды Энцо Марески.
Также источник отмечает, что «Челси» может попытаться продать летом украинца Михаила Мудрика, которому были предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил Футбольной ассоциацией Англии, а также Кристофера Нкунку и Нони Мадуеке.
Ранее в Англии назвали большие деньги причиной проблем Мудрика.
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