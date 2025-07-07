Определены две четвертьфинальные пары Уимблдона-2025 у мужчин
Тейлор Фритц и Карлос Алькарас в шаге от очного суперматча
6 июля состоялись матчи 1/8 финала Уимблдонского турнира 2025 в нижней части сетки мужского одиночного разряда.
Второй сеяный и действующий победитель травяного мейджора Карлос Алькарас в четырех сетах разобрался с «нейтралом» Андреем Рублевым.
Следующим соперником испанца будет представитель Великобритании Кэмерон Норри, который в четвертом раунде в пятисетовом триллере вырвал победу у Николаса Харри.
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В еще одном четвертьфинале в нижней части сетки сойдутся Тейлор Фритц и Карен Хачанов. Американец прошел Джордана Томпсона (австралиец снялся во второй партии из-за травмы бедра), а россиянин оказался сильнее Камила Майхжака.
Если Фритц и Алькарас выиграют свои следующие матчи, то в полуфинале проведут очное противостояние, которое фанаты ждали еще с самого начала травяного мейджора.
7 июля на Уимблдоне пройдут поединки 1/8 финала в верхней части мужской сетки.
Уимблдон-2025. 1/8 финала
Нижняя часть сетки
Тейлор Фритц [5] – Джордан Томпсон – 6:1, 3:0, RET, Томпсон
Карен Хачанов [17] – Камил Майхжак – 6:4, 6:2, 6:3
Николас Харри – Кэмерон Норри – 3:6, 6:7 (4:7), 7:6 (9:7), 7:6 (7:5), 3:6
Андрей Рублев [14] – Карлос Алькарас [2] – 7:6 (7:5), 3:6, 4:6, 4:6
Уимблдон-2025. Пары 1/4 финала
Нижняя часть сетки
Тейлор Фритц [5] – Карен Хачанов [17]
Кэмерон Норри – Карлос Алькарас [2]
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