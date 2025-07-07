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  4. Определены две четвертьфинальные пары Уимблдона-2025 у мужчин
Уимблдон
07 июля 2025, 04:15 |
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Определены две четвертьфинальные пары Уимблдона-2025 у мужчин

Тейлор Фритц и Карлос Алькарас в шаге от очного суперматча

07 июля 2025, 04:15 |
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Определены две четвертьфинальные пары Уимблдона-2025 у мужчин
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

6 июля состоялись матчи 1/8 финала Уимблдонского турнира 2025 в нижней части сетки мужского одиночного разряда.

Второй сеяный и действующий победитель травяного мейджора Карлос Алькарас в четырех сетах разобрался с «нейтралом» Андреем Рублевым.

Следующим соперником испанца будет представитель Великобритании Кэмерон Норри, который в четвертом раунде в пятисетовом триллере вырвал победу у Николаса Харри.

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В еще одном четвертьфинале в нижней части сетки сойдутся Тейлор Фритц и Карен Хачанов. Американец прошел Джордана Томпсона (австралиец снялся во второй партии из-за травмы бедра), а россиянин оказался сильнее Камила Майхжака.

Если Фритц и Алькарас выиграют свои следующие матчи, то в полуфинале проведут очное противостояние, которое фанаты ждали еще с самого начала травяного мейджора.

7 июля на Уимблдоне пройдут поединки 1/8 финала в верхней части мужской сетки.

Уимблдон-2025. 1/8 финала

Нижняя часть сетки

Тейлор Фритц [5] – Джордан Томпсон – 6:1, 3:0, RET, Томпсон
Карен Хачанов [17] – Камил Майхжак – 6:4, 6:2, 6:3

Николас Харри – Кэмерон Норри – 3:6, 6:7 (4:7), 7:6 (9:7), 7:6 (7:5), 3:6
Андрей Рублев [14] – Карлос Алькарас [2] – 7:6 (7:5), 3:6, 4:6, 4:6

Уимблдон-2025. Пары 1/4 финала

Нижняя часть сетки

Тейлор Фритц [5] – Карен Хачанов [17]
Кэмерон Норри – Карлос Алькарас [2]

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Расписание матчей украинских теннисистов на Уимблдоне-2025 на 7 июля
Стала известна половина участниц 1/4 финала Уимблдона-2025
Уимблдон-2025 Тейлор Фритц Карен Хачанов Камил Майхжак Джордан Томпсон (теннисист) Карлос Алькарас (теннисист) Андрей Рублев Николас Харри Кэмерон Норри
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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