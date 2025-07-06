Наказал «нейтрала». Алькарас в трех шагах от защиты титула на Уимблдоне

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас (Испания) вышел в четвертьфинал Уимблдонского турнира 2025.

В четвертом круге травяного мейджора на кортах Лондона испанец в четырех сетах разобрался с «нейтральным» Андреем Рублевым (АТР 14).

Теннисисты провели на корте 2 часа и 46 минут.

Уимблдон-2025. 1/8 финала

Андрей Рублев [14] – Карлос Алькарас (Испания) [2] – 7:6 (7:5), 3:6, 4:6, 4:6

Это был их четвертый поединок, счет стал – 3:1 в пользу Карлитоса.

Карлос Алькарас одержал 22-ю победу в мужском одиночном разряде на Уимблдоне в 24 матчах.

Следующим соперником испанского теннисиста станет 29-летний британец Кэмерон Норри (АТР 61).