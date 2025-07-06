Матч Фритца завершен досрочно. На Уимблдоне известна первая пара 1/4 финала
Томпсон не сумел доиграть поединок против Тейлора, Хачанов одолел Майхжака
6 июля на Уимблдонском турнире 2025 стартовали матчи 1/8 финала в нижней части мужской сетки.
Пятая ракетка мира Тейлор Фритц из США прошел представителя Австралии Джордона Томпсона (АТР 44). При счете 6:1, 3:0 (40:0) австралиец отказался продолжать борьбу из-за травмы правого бедра. Кроме того, Джордан приехал на мейджор уже с повреждением спины.
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Фритц в шестой раз в карьере пробился в четвертьфинале Grand Slam и в третий раз в Лондоне.
Следующим соперником Фритца будет «нейтральный» Карен Хачанов, который выбил поляка Камила Майхжака в своем поединке четвертого круга.
Ранее Тейлор дважды играл против Хачанова и дважды потерпел поражение.
5 июля на Уимблдоне также пройдут еще два противостояния четвертого раунда в нижней части сетки: Николас Харри (Чили, ATP 143) – Кэмерон Норри (Великобритания, ATP 61), Андрей Рублев (АТР 14) – Карлос Алькарас (Испания, ATP 2).
Уимблдон-2025. 1/8 финала
Тейлор Фритц [5] – Джордан Томпсон – 6:1, 3:0, RET., Томпсон
Карен Хачанов [17] – Камил Майхжак – 6:4, 6:2, 6:3
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