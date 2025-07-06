Поражения Баварии – лучшие в мире. 19 мнений после матча ПСЖ и Баварии

Рискну предположить, что поединка лучше, чем встреча «Баварии» и «ПСЖ» (0:2), мы на этом турнире больше не увидим. «Реал» прямо сейчас играет в футбол хуже немцев, а победитель его дуэли против французов – довольно явный фаворит финала. Возможно, увидим борьбу. И интригу. И высокий уровень игры. Но все в одном матче одновременно – нет. Потому что планка задрана очень высоко. Кто там говорил, что КЧМ – турнир, где исключительно плохие поединки? Дуэль «Баварии» и «ПСЖ» в четвертьфинале – битва уровня решающих раундов ЛЧ по содержанию. Пара красных, поставленный и отмененный пенальти, желтая для одного тренера и истерика у другого, эмоциональные празднования голов – это все о желании играть и побеждать. «ПСЖ» и «Бавария», может, и не очень хотели приезжать на турнир, однако они здесь – значит, нужно выкладываться на все 100%. К профессионализму футболистов ноль вопросов.

К кому еще нет вопросов, а к кому – есть, расскажу в этом материале. Краткая реакция на матч: вау! Далее – развернутая.

1. Это была дуэль наиболее и наименее сбалансированной топ-команд Европы. С «ПСЖ» понятно, писал уже не раз: коллектив умеет на поле все. Тяготеет к позиционным атакам, но в крупных поединках забивает в быстрых. Качественно и нападает, и защищается. Готов гнуть свою линию и подстраиваться под соперника. А вот «Бавария» баланса вообще не имеет. Достаточно даже просто взглянуть на стартовый состав, где оба центральных защитника – с умением начинать атаку, крайний Лаймер – вообще не защитник, а Станишич подменяет Дэвиса – одного из самых настроенных забивать/отдавать ассисты футболистов на этой позиции. Главные гейм-чейнджеры – Кейн, Олисе и Киммих, все они больше об атаке, чем об обороне. Поэтому это был не просто матч двух топ-команд – это была дуэль стилей.

2. Команды на элитном уровне усложняли жизнь друг другу прессингом. Очень редко можно увидеть показатель PPDA (указывает на интенсивность прессинга: сколько передач делает соперник до момента твоего возвращения мяча) до 10-и сразу у обеих команд на поле – однако это именно тот случай. 8.9 у парижан, 7 у мюнхенцев. Для сравнения: «Реал» и «Боруссия» в личной встрече через несколько часов выдали 13.2 и 12.9 соответственно. То есть выступление «Баварии» и «ПСЖ» – это совсем другой уровень, другая лига. Был немалый риск, что из-за взаимного прессинга команды просто будут раз за разом терять мяч и матч станет слишком хаотичным, но нет. Есть показатель OPPDA (указывает на умение выходить из-под прессинга: сколько передач ты делаешь до того, как соперник его у тебя отберет), и по нему и «ПСЖ», и «Бавария» – с отрывом лучшие в Лиге 1 и Б1.

Поэтому они регулярно разбивали прессинг оппонентов. Где-то пасом, где-то дриблингом. Командам было трудно играть, но они справились. Так и должно быть в дуэли лучших: те ставят друг перед другом сложные задачи и поочередно находят решения. Большинство опасных моментов поединка созданы либо после удачного выхода из-под прессинга, либо в результате возвращения мяча благодаря прессингу (первый гол, например). Кому-то поединок мог показаться не слишком богатым на события, но это из-за класса команд, которые на элитном уровне мешали играть друг другу.

3. «ПСЖ» снова не играет первым номером в топ-матче. И это уже не просто исключение – полноценный тренд. Второй поединок с «Виллой» – вторым номером, оба матча с «Арсеналом» – также, четвертый тайм противостояния с «Ливерпулем» тоже давайте добавим сюда. Когда Энрике и «ПСЖ» чувствуют, что соперник может разорвать на быстрых атаках, прагматичная сторона команды берет верх – и она сознательно уступает территорию. 84% действий с мячом в матче было выполнено на половине поля «ПСЖ». Это выглядит как дуэль топ-команды с середняком. Ну, выглядело бы так, если бы «ПСЖ» не переиграл соперника по xG (почти втрое) и количеству явных опасных моментов (3:0). Парижский клуб чрезвычайно эффективен в сценарии, где ведет игру именно оппонент. Мы уже это знали, но раньше могли предположить, что «ПСЖ» отдает круглый тогда, когда имеет преимущество в счете. Здесь отдал при 0:0 на табло. И снова победил. «ПСЖ» – монстр владения мячом. Но в больших матчах мячом регулярно не владеет.

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4. Олисе имеет полторы ноги. Мы видели и видим, что его левая – одна из сильнейших в мире. Вот эти голы ударами с обводкой вратаря в дальний угол – топ и что-то на уровне Роббена. Но правая Олисе не настолько крута. Где-то он не может принять лучшее для атаки решение, потому что понимает: просто технически не потянет, потому что нужно отработать правой. Есть соблазн назвать футболиста «одноногим», но вчера он едва не забил «нерабочей» – только Доннарумма помешал. Мендеш все делал правильно и до самого конца прикрывал левую Олисе – тот и «плюнул» другой. Оказывается, действительно так может. Если сможет еще добавить в компоненте – станет лучшим правым вингером мира.

Еще отмечу следующее: Мендеш все сделал правильно, но команда все равно едва не пропустила. Показательно. Так и работает футбол: иногда идеально сыграть в эпизоде все равно недостаточно. Забей Олисе правой, все бы критиковали Мендеша за проигранную дуэль. Иногда мастерство атакующего футболиста заставляет прощать многое защищающемуся футболисту. Так и должно быть. Пожалуй, стоит чаще отмечать перформансы отдельных исполнителей группы атаки без привязки к сопернику. Не «Мендеш не справился», а «Олисе круто сработал». Майкл снова создавал моменты себе и партнерам, потому что сыграл качественно – но (почти) никогда это не были топ-шансы, потому что Мендеш также очень неплохо справился.

5. Компани точно сильнее как тренер, чем, например, Постекоглу. А сначала казалось, что они одного поля ягоды. Потому что и Анге, и Венсан имеют радикальные идеи и не подстраиваются под оппонентов. Год назад Компани это стоило вылета из «Бернли», в этом сезоне Постекоглу – работы. Но «Тоттенхэм» австралийского наставника вообще не учитывал слабые стороны соперника. Когда были матчи против Фернандеша, Фернандеш всегда был один, потому что «шпоры» вроде бы знают, что он лучший в своем клубе – но им все равно. Вчера «Бавария» в течение первых 30-и минут поединка дважды во время угловых фолила на Доннарумме, потому что пыталась блокировать его перед подачей. Так что Компани, очевидно, подчеркивал слабость Джиджи – игру на выходах. Использовать это не удалось, однако момент показателен: Венсан просматривает не только матчи своей команды, но и ее соперников. Поэтому на ступеньку выше Постекоглу и похожих на австралийца наставников.

6. Я не понял, почему «ПСЖ» не бил по воротам Нойера при первой же возможности. Во-первых, это актуально, потому что Ману уже не так крут в моментах, когда нужно прыгнуть за мячом. Вот когда Хвича выходил один на один – там класс и опыт. Но во втором тайме Дуэ приложился издали – и гол. Не в последнюю очередь из-за качества удара Дуэ, однако и Нойер на пике отреагировал бы на такой выстрел – и, очень верю в это, отбил бы. Во-вторых, «ПСЖ» вообще-то выиграл ЛЧ потому, что спамит ударами. Не только из-за этого, но это стало его фишкой в плей-офф. Выстрелы с острых углов и с дистанции оказывались результативными регулярно. Поэтому был относительно небольшой xG – но много ударов. А здесь – только 4 попытки забить из-за пределов штрафной и 71-а минута между первой и второй. Да и с нулевого угла Хвича только раз ударил.

Могу сделать осторожное предположение, что «ПСЖ» не бил при первой же возможности из-за высокой ценности каждой атаки. Прессинг «Баварии» был на высоком уровне, поэтому каждое его удачное преодоление – уже маленький успех. И было бы обидно потерять атаку, которую было так трудно подготовить, из-за поспешного решения. Готов поспорить, что против «Реала», который хуже будет мешать создавать «ПСЖ» моменты, спам ударами вернется. Возможно, команда даже забьет такой гол – дальним ударом или с острого угла.

7. Лаймер – элитная «затычка», которых в современном футболе мало. Вообще является центральным полузащитником, но нужен команде справа – играет там. После травмы Станишича оказался более нужным уже слева – перешел туда. Он не играет на уровне лучшего правого или левого защитника в мире – но и не проваливается нигде. Везде может помочь. Команде с большим составом, может, вообще бы не понадобился, но для клуба с ограниченным ростером он находка и бриллиант. Таких действительно мало в современном футболе. Лаймер делает работу Компани намного легче, чем она была бы, если бы он не играл за «Баварию».

8. Футбол для болельщика – это постоянная «переобувка». И это нормально. Буквально за 5 секунд я сначала разочаровался в обороне «ПСЖ» на стандартах (когда Упамекано забил перед самым перерывом), а затем мысленно похвалил команду за шикарную защиту на этих же стандартах (когда дали повтор, где половину состава «Баварии» поймали в офсайд). Футбол слишком изменчив для того, чтобы быть категоричным. Поэтому нормально сегодня видеть что-то здесь одним образом, а завтра – уже совсем другим. И это делает то, что проходит проверку временем, еще более ценным. Например, если мы уже полгода говорим о том, какой замечательный «ПСЖ», то он действительно очень и очень замечательный.

9. «ПСЖ» умеет выжидать так, как не умеет больше ни одна команда в мире. В период с 33-й по 73-ю минуту коллектив имел 1 (один!) удар по воротам соперника, оппонент – 8. Но впечатления, что парижан громят, вообще не было. Они просто… ждали. Выхода Дембеле, потери концентрации «Баварией», своего шанса и т.д. «Реал» раньше очень хвалили за умение выживать в ЛЧ, когда его откровенно возят – а потом он забивает с первой же попытки и проходит дальше. «ПСЖ» делает то же самое, но его еще и не возят. Я не знаю, как правильно вообще это назвать. Может «команда берет паузы»? Хорошо, пусть будет: «ПСЖ» взял 40-минутную паузу от ударов. Не впервые, то же самое было в игре с «Арсеналом» в Лондоне, также где-то 40-минутный отрезок, но тот – вообще без попыток. И там также «ПСЖ» победил. Это не разовая акция.

10. В травме Мусиалы некого винить. Футболисты просто боролись за мяч. Эпизод – игровой. Очень жаль, что так случилось. Когда-то такую же травму получил Андре Гомеш в АПЛ (Сон поскользнулся, повреждение выглядело так же) – и пропустил всего несколько недель. Может, и здесь все будет так же не слишком плохо. Винить ФИФА я не буду, потому что да, без участия в КЧМ Джамал не травмировался бы таким образом, однако это всегда так работает: чем больше матчей, тем больше травм. Лучший вариант в таком случае – вообще не играть, потому что 60 матчей в сезоне – хуже, чем 50, а 50 – хуже, чем 40 и так далее. Нет идеального баланса между «мы хотим смотреть футбол» и «мы не хотим, чтобы футболисты травмировались». Травм не избежать.

Getty Images/Global Images Ukraine. Столкновение Джамала Мусиалы и Джанлуиджи Доннаруммы

11. Это мог быть пенальти. Моя честная реакция сразу после эпизода – уверенность на все 100%, что здесь должен был быть назначен 11-метровый. Потом меня немного «отпустило», но я до сих пор уверен, что он мог бы здесь быть. Я посмотрел повтор раз 20, и мне до сих пор кажется, что сначала Доннарумма касается ноги Мусиалы – а уже потом мяча. При этом это не случай, когда вратарь контролирует круглый, здесь именно борьба за него – и касание сначала ноги соперника со стороны Джиджи. В моем понимании фол со стороны вратаря фиксируется тогда, когда тот не играет в мяч/сначала играет не в мяч. Потому что нельзя просто так катиться под оппонентов в своей штрафной площадке, если катишься – делай это «чисто» или зарабатывай 11-метровый.

Если мне пришлось смотреть 20 повторов, чтобы убедиться в своем мнении, то очевидно: арбитрам на VAR также было нелегко, они также не были уверены. А VAR, как нам известно, призывает главного судью смотреть повторы только в том случае, если имеет уверенность: тот ошибся. Я понимаю видеоассистентов, которые не решились здесь сказать судье, что имеет место 100-процентная ошибка. Потому что ситуация – нетипичная, такую борьбу за ничейный мяч между вратарем и полевым не увидишь в каждом поединке. Но здесь в чем дело? Если бы рефери указал на отметку, я уверен, арбитры VAR также его бы не вызывали: даже если здесь «чисто», то прямо очень и очень на грани. Они бы не рискнули заявить, что здесь явная ошибка. Поэтому я и говорю: это мог быть пенальти. Будь я арбитром – я бы поставил.

12. Барколя – переоцененный. Я регулярно вижу в СМИ новости, что им интересуются топ-команды. Видел, что среди претендентов и сама «Бавария». Но чем Барколя лучше Сане? С немцем мюнхенская команда решила не продлевать контракт, не видела в нем футболиста, которого просто нельзя терять бесплатно. Тогда разве Барколя – тот, за кого стоит платить много денег и кто поможет «Баварии» прибавить? «Бавария» не в финале и в этой половине сетки, потому что Сане не реализовал выход один на один в группе. Что делает Барколя в матче плей-офф? Не реализует выход один на один. И я здесь вам даже не о хладнокровии говорю – а о принятии решений. Француз бил обводным в дальний угол тогда, когда даже тот болельщик на месте за колонной с зрением -5 без очков на противоположном конце арены понял: Барколя будет бить обводным в дальний угол. Конечно, и Нойер понял. И отбил.

Не реализовать выход один на один – нормально. Но перед тобой Нойер – страшный, но с не то чтобы бешеной реакцией. Если ударишь в ближний нижний/верхний, когда тот ждет попытку в дальний, то он может не успеть сложиться или выставить руку. Но если тот точно знает, куда ты пробьешь, и ты бьешь именно туда – станет героем эпизода. Барколя подарил здесь мяч Нойеру. На тот момент счет был 0:0, можно было выходить вперед сразу после перерыва. Однако Барколя не справился. Он молод и перспективен – но в решающий момент принимает плохие решения. Ему нужно еще учиться. А в топ-командах обычно не учатся – а уже играют в футбол.

13. Кейн в этой «Баварии» – «десятка», и это плохо. Если Мусиалу не заменят кем-то хоть отдаленно похожим по профилю, то за «Баварию» страшно, потому что Компани просто будет опускать Кейна все ниже и ниже... На 53-й минуте благодаря низкой позиции Харри сможет разогнать атаку (получил, продвинул мяч, развернул направление выпада) – и Коман только из-за медленных ног (а когда он потерял скорость?) не выйдет один на один. Это плюс использования Кейна в качестве второго главного плеймейкера команды. Но позже он потеряет мяч на входе во вторую треть поля в попытке развить атаку – и команда пропустит первый свой гол. Кейн круто выглядит в такой роли, но иногда принимает неудачные решения (здесь нужно было пасовать раньше), а еще из-за этого его нет в штрафной площади.

Если бы это был «Реал» – никаких вопросов к такому использованию Кейна, потому что мадридцы имеют футболистов, способных реализовать созданный для них англичанином момент. Но проблема в том, что Харри – еще и главный в реализации шансов командой. Он не может быть и там, и там одновременно. Поэтому на ударной позиции оказываются Гнабри, Коман, Мюллер, твой сосед Коля, вообще кто угодно – но никто не забивает голы. Намеренно не назвал Олисе, потому что этот может стабильно отмечаться на дистанции (единственный, кроме Кейна и при условии отсутствия Мусиалы), но в больших матчах – нет. «Бавария» не выиграла у «Боруссии» во втором круге (2:2), потому что Олисе запорол топ-момент. «Бавария» не выиграла у «Интера» в ответном матче (2:2), потому что Олисе запорол топ-момент. Здесь «Бавария» не выиграла у «ПСЖ», потому что при счете 0:0 Олисе снова запорол топ-момент. Вероятно, он сумеет добавить в реализации таких шансов позже, но сейчас в топ-матчах эти его промахи стоят «Баварии» трофеев. Кстати, вчера он пробил по воротам 5 раз и в 4-х случаях попал в створ. Во всех, кроме своего лучшего шанса.

И в таких условиях отсутствие Кейна в штрафной площадке – катастрофа. Потому что «Бавария» продолжает создавать моменты, которые некому реализовать. Будет ли команда генерировать меньше шансов, если Харри будет просто форвардом, а не плеймейкером? Да. Будет ли забивать меньше? Я ой как не уверен.

14. У «Баварии» нет скамейки запасных. Я хотел написать «короткая», но лучше именно такая формулировка. Просто нечем усилить, ноль опций. В какой-то момент игра в матче «застряла», команды перестали создавать моменты (а такой режим тишины, помните, на руку «ПСЖ», у которого есть инстинкт убийцы), поэтому нужно было делать замены. И вот один тренер выпускает Дембеле, а другой – Мюллера. Я понимаю, что скамейка запасных «ПСЖ» – одна из лучших в Европе. И поэтому я не сравниваю ее с запасом «Баварии». Но резерв «Баварии» – хуже, чем у любой топ-команды Европы, претендующей на победу в ЛЧ перед стартом сезона. Мы регулярно говорим о том, что «Барселоне» некого выпустить на поле, но здесь ситуация еще хуже. Летом нужно покупать 3-4 сильных исполнителя обязательно. Иначе вот в таких равных матчах будут поражения просто из-за отсутствия у тренера опций во втором тайме.

15. Невеш – будущий обладатель ЗМ. Я не считаю, что сейчас он лучше и важнее Витиньи. Нет, последний – более ценный для «ПСЖ», в матчах с владением мячом именно Витинья руководит игрой команды. Однако вчера владения и контроля не было, поэтому оценки Витиньи и Руиса, центральных хавов парижан, довольно низкие, а балл Невеша – высокий. Если Витинья – элитный исполнитель для сценариев с владением и норм для такого, то Невеш – пусть и не элитный, но топ в любом. Как бы ни складывались события на поле, он будет приносить пользу. Вчера сделал 5 отборов, больше всех в составе команды, и 3 выноса, хотя его рост – 174 сантиметра. Еще отдал ассист, но даже без него выступление – шикарное.

Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Невеш и Томас Мюллер

16. «ПСЖ» играет в футбол моей мечты. Каждый раз, когда теперь буду играть в Football Manager за клуб с большими деньгами, буду пытаться скопировать парижан. Потому что они сейчас о чрезвычайном балансе. Я начинал с этого текст, я знал об этом до просмотра игры – но они снова это сделали, и я снова удивлен. «ПСЖ» снова выглядел по-разному на разных отрезках игры, снова по-разному создавал шансы, не провалился ни в одном из аспектов. Возможно, он не лучший в Европе в контратаках – но точно один из лучших. Возможно, не лучший в создании моментов – но точно один из лучших. И так обо всем можно сказать. Команда без слабых мест. По моему мнению, лучший футбол – именно такой. Когда хейтерам трудно придраться хоть к чему-то.

17. «ПСЖ» не заметил, что остался в меньшинстве. Говорят, лучший механизм – тот, который не развалится после потери одного из элементов. Если рассуждать в таком ключе, то механизм «ПСЖ» – лучший в Европе. Во-первых, команда забила в составах 9 на 11. Во-вторых, на 90-й минуте при счете 1:0 она, уже в меньшинстве, пошла прессинговать несколькими футболистами соперника у его же углового флажка! Я понимаю, как можно не любить «ПСЖ» как клуб, но я не понимаю, как можно не любить такую команду. Многие лучшие клубы мира в меньшинстве вообще отказались бы от попыток давления на соперника, когда тот на своей половине поля разыгрывает мяч. Но не «ПСЖ». Потому что у него есть идея, есть стиль, есть уверенность, что у него получится отобрать мяч даже в такой ситуации. Я знаю, что текст понемногу превращается в оду «ПСЖ», но ничего не могу поделать. Команда заслуживает всех этих комплиментов.

18. Никто не вылетает из турниров в европейском футболе так красиво, как «Бавария». Знаете, после поражений болельщики команды, конечно, расстроены, но им точно никогда не стыдно. Потому что вылетать так, как «Бавария» Компани, это роскошь и стиль. Первый вылет – из Кубка Германии осенью. Нойер рано получает красную карточку, но «Бавария» все равно доминирует над «Байером», наносит больше ударов по воротам, чем действующий на тот момент чемпион Германии. Подводит реализация (0:1). Второй вылет – из Лиги чемпионов. Там команда создает больше шансов, чем «Интер», и на последних минутах вообще не слазит с ворот соперника. Снова не удается только забить достаточно мячей (1:2, 2:2). Теперь – вот это. «Бавария» играла на равных с «ПСЖ» все 90 минут даже несмотря на травму Мусиалы и слабую скамейку запасных, а из-за этого французы настолько начали психовать, что получили 2 удаления. Снова вылет (0:2), но как тяжело было сопернику!

«Бавария» Компани пока не выигрывает в турнирах на выбывание, но я не помню команды, которая столь же стабильно вылетала бы красиво и с высоко поднятой головой. Может, «Ман Сити» в ЛЧ с Гвардиолой, хотя тот еще и от слабых вылетал. Это лучшие поражения в мире. Компани создал команду, за которую не стыдно даже в худшие дни. Это уже сейчас заслуживает признания, потому что большинство топ-тренеров так не может. Осталось только научиться выигрывать.

19. «ПСЖ» прошел бы «Реал» вообще без проблем, если бы не вот этот поединок против «Баварии». А теперь могут быть варианты. Во-первых, это был эмоциональный ад. Я выше упоминал, что был 40-минутный отрезок с единственным ударом. Круто, если ты проводишь его настолько уверенно, как это сделал «ПСЖ», но это все еще эмоционально очень тяжело. Когда «ПСЖ» имел аналогичные потрясения в ЛЧ, то потом получал как минимум неделю на восстановление. Здесь столько времени нет. Во-вторых, команда потратила много сил. Более интенсивный прессинг – больший пробег, больший пробег – труднее добегать в поединке через несколько дней. «Реал» меньше прессинговал, он может быть свежее. В-третьих, удаление Пачо – проблема. Бералдо – топ-опция на его замену, однако эквадорец – монстр дуэлей. А «Реал» заинтересован свести игру с «ПСЖ» к дуэлям своих форвардов с защитниками французов. Алонсо будет бить по Бералдо.

«ПСЖ» – все еще фаворит. На мой взгляд – даже довольно явный. Потому что имеет больший баланс в составе и в игре. Потому что тренер дольше работает с командой. Потому что команда просто умеет больше. Потому что сам «ПСЖ» играет на безумной уверенности – как «Реал» в годы после нескольких побед в ЛЧ подряд. Скажу страшное: французы должны выигрывать на классе. Да, сейчас «ПСЖ» – просто более классная команда. Не только чем «Реал» – чем кто угодно. И «Бавария» дала ей бой. Больший, чем «Арсенал», «Интер» и «Астон Вилла», сопоставимый с сопротивлением «Ливерпуля». Значит, мы посмотрели поединок лучшей команды Европы/мира против, возможно, второй-третьей лучшей. Круче на этом турнире уже некуда. Поэтому и говорю: это была главная игра КЧМ. Хотя бы ради нее его стоило проводить.

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