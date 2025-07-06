Терпение и труд все перетрут. Парму возглавил 29-летний тренер

Несмотря на то, что в минувшем сезоне в ведущих европейских лигах несли свою нелегкую службу мастодонты типа Гасперини, Анчелотти или Раньери, общепринятым континентальным трендом стало ощутимое омоложение тренерского персонала. Причем зачастую на тренерский мостик сходят такие персонажи, которые сами в «футбол больших достижений» и не играли, зато в вопросе тактики – впереди планеты всей.

Но даже на фоне этого общепринятого тренда особняком стоит история Карлоса Куэсты: нового главного тренера итальянской «Пармы».

А особняком эта история стоит, в первую очередь потому, что новоиспеченному рулевому «крестоносцев» – лишь 29 лет от роду. И среди его подопечных есть такие, которые старше своего тренера.

Но, окромя очень юного возраста главного тренера некогда одного из грандов итальянского футбола, его история – это показательный и назидательный путь абсолютного ноунейма к вершинам.

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С активной игрой в футбол уроженец Мальорки Карлос Куэста подумывал закончить тогда, когда некоторые только начинают: в 15 лет. В столь юном возрасте он уже пробовал тренировать детей.

Окончательно с не сложившейся карьерой футболиста Куэста завязал в 18 лет. И сразу же поступил на курсы футбольного менеджмента.

Обучаясь на тех курсах, прозорливый будущий самый младший главный тренер в европейской топ-пятерке размещал в соцсетях пространные посты о тонкостях футбольной тактики.

А еще параллельно юный тактик очень активно набивался в друзья сотрудникам мадридских грандов – «Реала» и «Атлетико».

В «королевском клубе» он не нашел отзыва, а вот в «Атлетико» – нашел. Благодаря своей активности и настойчивости, а также удачи, на его тактические умозаключения отозвались два сотрудника «матрасников». Благодаря им этот умник в 19 лет попал в один из сильнейших клубов Испании. Да и Европы тоже.

На протяжении четырех лет, с 2014-го по 2018-й, Карлос Куэста работал ассистентом главного тренера юношеской команды «Атлетико» (U-17).

За это время он успевал не только заниматься своими непосредственными функциями, но и учил языки, а также исколесил почти всю «прогрессивную» футбольную Европу, дабы воочию перенимать опыт ведущих тренеров.

Зачастую на эти заграничные командировки Куэста тратил собственные сбережения.

Во время одного из таких вояжей и состоялась знаковая для Куэсты встреча – с Микелем Артетой, в то время ассистентом главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

Однако пути будущего тренера «Арсенала» и наставника «Пармы» пересеклись не сразу. А чуть позже, ибо после работы в структуре «Атлетико» Куэста два года поработал на аналогичной должности в «Ювентусе». Туда его позвал нынешний генеральный директор «Пармы» Фредерико Керубини, проработавший в структуре «старой синьоры» свыше двенадцати лет.

Окромя должности ассистента главного тренера юношеской команды «Юве» (до 17 лет), аналогичную должность Куэста занимал и в более статусной команде туринского гранда – U-23.

И уже после того, как о Куэсте начали понемногу говорить в не очень узких футбольных кругах Апеннин, о знакомстве с Карлосом вспомнил новоназначенный наставник «Арсенала» Микель Артета, который пригласил своего земляка сразу в первую команду «канониров», минуя стажировку в дубле или юношеских коллективах.

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В «Арсенале» Куэста отвечал за проведение тренировочных занятий. И с честью справлялся с этой непростой и ответственной миссией. С честью справляться с этой непростой миссией ему помогало знание сразу шести языков. Кроме того, Карлос действительно поднаторел и в вопросах футбольной тактики. Однако по этим вопросам он уже не распространялся в соцсетях.

Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета и Карлос Куэста

В задачу Куэсты также входили и индивидуальные беседы с футболистами. И, по отзывам многих футболистов «Арсенала», молодой тренер был не по годам мудрым и одновременно мог объяснить простыми словами сложные вопросы футбольной жизни. И не только касаемо тактики.

В конце 2023-го Карлоса Куэсту заманивал к себе «Норвич». Английский клуб предлагал юному испанцу пост главного тренера. Однако юный испанец отказал. И остался в «Арсенале».

Однако спустя чуть больше года Карлос Куэста не смог отказать Фредерико Керубини, во многом благодаря которому и началось стремительное восхождение к Олимпу юного тренерского дарования.

По словам Керубини, Куэста – это «именно тот, кто сейчас нужен «Парме». Гендир «крестоносцев» не сомневается, что «молодость и одновременно опыт Карлоса помогут клубу добиться серьезных задач».

Кстати, в истории серии А Куэста – не самый молодой главный тренер. Оказывается, ранее был один, еще моложе. На два месяца: Элио Лоски, который за царя Гороха, то есть Муссолини, руководил «Триестиной».

А что касается «серьезных задач», которые намерен решать Карлос Куэста, то его амбиции простираются весьма далеко. На заставке его мобильного телефона – Кубок чемпионов, а звонок вызова – гимн чемпионской Лиги.