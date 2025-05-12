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Другие новости
12 мая 2025, 06:30 |
293
0

Барса снова сильнее Реала, гандболисты вышли на Евро, осечка Александрии

Главные новости за 11 мая на Sport.ua

12 мая 2025, 06:30 |
293
0
Барса снова сильнее Реала, гандболисты вышли на Евро, осечка Александрии
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 11 мая.

1А. Очередной камбек. Барселона в голевой перестрелке победила Реал
Каталонцы снова проигрывая 0:2, смогли закамбечить, и взяли 3 очка

1B. Барселона – Реал – 4:3. Триллер с камбеком в Эль Класико. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 35-го тура Ла Лиги 2024/25

2А. Дуэль красных. Арсенал создал камбэк в игре с Ливерпулем, отыграв два мяча
Ливерпуль получил торжественный коридор для победителей АПЛ

2B. Поражения Тоттенхэма и Ман Юнайтед, Ноттингем Форест потерял очки
Состоялось 3 матча Английской Премьер-лиги

2C. Удаление и разъяренный Мареска. Челси уступил Ньюкаслу
«Сороки» поднялись на третье место

3A. Драма с хеппи-эндом! Сборная Украины чудом вышла на Евро-2026 по гандболу
Несмотря на поражение от Фарер, украинцы оказались в топ-4 рейтинга третьих мест

3B. Лидера не сломили. Сборная Украины проиграла Фарерским островам
Наша команда провела заключительный матч отборочного турнира чемпионата Европы

4A. Костюк разобралась с 26-й ракеткой мира и вышла в 1/8 финала турнира в Риме
Марта в двух сетах одолела Лейлу Фернандес в третьем раунде тысячника в столице Италии

4B. «Нейтралка» с баранкой. Олейникова выиграла второй трофей в сезоне
Украинка переиграла в двух сетах Екатерину Макарову

5A. Таблица УПЛ. Александрия оступилась, Динамо очень близко к чемпионству
Киевской команде достаточно набрать одно очко в последних двух матчах

5B. Отцепить Шахтер не получилось. Александрия во Львове уступила Карпатам
Команда Ротаня вела в счете, но в итоге позволила сопернику подняться на четвертое место

5C. Еврокубки отдалились, как и зона вылета. Кривбасс уступил Колосу
Команда Вернидуба теперь зависит от результатов других претендентов на четвертую строчку

6. Кудесники мяча. Определен победитель чемпионата мира по пляжному футболу
В финальном матче сборная Бразилии доказала свое превосходство

7A. ЧМ по хоккею. 6 шайб сборной США, матч исторических соседей
Словакия обыграла Словению

7B. ЧМ по хоккею. Сборная Канады забросила 7 шайб, три очка Кросби
Германия обыграла Казахстан

7C. ЧМ по хоккею. Невероятный матч Финляндии, вторая победа Чехии
Франция едва не оформила первую сенсацию на турнире

8. Второй раз подряд. Определен победитель Лиги чемпионов по баскетболу
Испанская Уникаха в финальном матче переиграла турецкий Галатасарай

9A. Кто повысится в классе? Таблица: определена финальная пара Второй лиги
В решающем матче сыграют Пробой Городенка и Колос-2 Ковалевка

9B. Еще ничего не решено. Результаты 1/4 финала футзальной Экстралиги
Состоялось 3 матча

10A. Много слов, мало толку. Что дало Карпатам подписание четырех игроков Руха
Одно результативное действие на четверых и сомнительные перспективы – факты, с которыми не поспоришь

10B. СМОЛЯКОВ: «Когда перейду в топ-чемпионат, смогу конкурировать с Миколенко»
Украинский защитник клуба MLS «Лос-Анджелес» Артем Смоляков дал интервью Sport.ua

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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