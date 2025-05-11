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  4. Костюк разобралась с 26-й ракеткой мира и вышла в 1/8 финала турнира в Риме
WTA
11 мая 2025, 13:43 | Обновлено 11 мая 2025, 13:56
1763
16

Костюк разобралась с 26-й ракеткой мира и вышла в 1/8 финала турнира в Риме

Марта в двух сетах одолела Лейлу Фернандес в третьем раунде тысячника в столице Италии

11 мая 2025, 13:43 | Обновлено 11 мая 2025, 13:56
1763
16
Костюк разобралась с 26-й ракеткой мира и вышла в 1/8 финала турнира в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 27) добыла третью победу на престижном грунтовом турнире WTA 1000 в Риме, столице Италии.

В 1/16 финала украинка в двух сетах разобралась с представительницей Канады и финалисткой US Open 2021 Лейлой Фернандес (WTA 26) и пробилась в четвертый раунд тысячника.

WTA 1000 Рим. Грунт. 1/16 финала

Лейла Фернандес (Канада) [24] – Марта Костюк (Украина) – 4:6, 2:6

Костюк впервые провела очное противостояние против Лейлы.

За выход в четвертьфинале соревнований в Риме Марта поборется либо против Арины Соболенко, либо против Софии Кенин.

Костюк впервые в карьере сыграет в четвертом раунде на кортах Рима и в пятый раз на соревнованиях категории WTA 1000.

На этом тысячнике Марта, помимо Фернандес, переиграла еще двух крепких соперниц: Александру Эалу и Дарью Касаткину.

Костюк стала второй украинкой, которая сыграет в четвертом круге Рима-2025. Ранее в эту стадию вышла Элина Свитолина, которая 10 мая справилась с Хейли Баптист в матче третьего раунда.

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
Getty Images/Global Images Ukraine. Лейла Фернанес
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
Getty Images/Global Images Ukraine. Лейла Фернанес
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

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Марта Костюк Лейла Фернандес WTA Рим
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 16
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introvert
Довго входила в гру, багато помилялась на старті матчу, забагато дозволяла суперниці, але вчасно взяла себе в руки, і це головне. Додала по ходу зустрічі, що завжди доречно. Звісно, знову всі танці від подачі - точніше, від відсутності впевненості в її надійності.
Англомовний коментатор сподобався. Назвавши Марту "юкрейніан намбе ван", вчасно виправився, а решту все казав по ділу. За відсутності можливості слухати коментар О. Черненка (Сетанта, що не так?) почути професійне обговорення гри наших тенісисток тепер рідкісне задоволення. 
Час реваншу? От тільки з ким - з зарозумілою бульбою, чи з американською Сонькою - поки що під питанням.
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+6
roman75zpr
Благодаря своей целеустремлённости Марта научилась выигрывать на классе и характере!  Так держать!
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+6
desantnichek2020
Файно в принципі Марта відіграла, без вчорашніх знущань Світоліної.
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+5
C.Пеклов
Молодець!Зламала спротив доволі непростої суперниці!А тепер бажаю взяти в наступному матчі реванш у 1 ракетки,успіху!
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+4
mevast
Дивитись гру Марти стало приємніше. Як завжди добре грає в захисті і напад цілеспрямований. Але ахілесова пята у грі залишилась - подача. Зник театр одного актора і відповідні коментарі. Будемо надіятись що назавжди. І ще. Скоріше Заневська підходить на роль психологині ніж тренера.
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+1
Олег Мандрівник
Ей бы ещё выходы к сетке отработать и раскручивать научится. Ну это имхо
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+1
VITASS
Спокійний врівноважений , я б сказав дорослий теніс від Марти. Браво. З нетерпінням чекаємо на бульбозавра - тут нема розсувного даху )))
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
ihor63
У грі Марти відчутний прогрес. Раніше практично після кожного брейку вона програвала на своїй подачі 0:30. Сьогодні таке було лише раз
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0
kollekciy
Марту з перемогою. Марта знову покращила подачу, порівняно з другою грою. Гра Марти як завжди була більш цікавіша та видовищніша ніж ігри Еліни. Будемо надіятися, що Марта знову налаштується на супер бій в наступному колі, не залежно від того хто там буде.   
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0
Микола Захарченко
З перемогою 🇺🇦 ! Марта зробила те , що й потрібно було - грала у свій теніс без істерик ) Дуже цікаво буде подивитись на її наступне протистояння з Сабаленко . У Марти виріс " великий зуб " на цю мужеподібну майстриню ракетки та інтриганку...
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0
Vlad Holl
Рівно і класно зіграно . Росте Марта і це добре.  
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0
Neptun
Непогана розминка перед черговою битвою з бульбокобилою.
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0
Первый Среди Равных
Сподіватись треба що Кенін створить чудо, інакше наступний раунд для Костюк це буде фініш.
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-1
Первый Среди Равных
Даниїл Агарков, це ти мене забанив за жарт про Ястремську? Скажи хай перевірять пошту спорт.юа , я вислав вам скріншоти з коментарями одного поца якого ви не баните, і дайте мені відповідь чому так або забаньте його також. 
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-3
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