Костюк разобралась с 26-й ракеткой мира и вышла в 1/8 финала турнира в Риме
Марта в двух сетах одолела Лейлу Фернандес в третьем раунде тысячника в столице Италии
Вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 27) добыла третью победу на престижном грунтовом турнире WTA 1000 в Риме, столице Италии.
В 1/16 финала украинка в двух сетах разобралась с представительницей Канады и финалисткой US Open 2021 Лейлой Фернандес (WTA 26) и пробилась в четвертый раунд тысячника.
WTA 1000 Рим. Грунт. 1/16 финала
Лейла Фернандес (Канада) [24] – Марта Костюк (Украина) – 4:6, 2:6
Костюк впервые провела очное противостояние против Лейлы.
За выход в четвертьфинале соревнований в Риме Марта поборется либо против Арины Соболенко, либо против Софии Кенин.
Костюк впервые в карьере сыграет в четвертом раунде на кортах Рима и в пятый раз на соревнованиях категории WTA 1000.
На этом тысячнике Марта, помимо Фернандес, переиграла еще двух крепких соперниц: Александру Эалу и Дарью Касаткину.
Костюк стала второй украинкой, которая сыграет в четвертом круге Рима-2025. Ранее в эту стадию вышла Элина Свитолина, которая 10 мая справилась с Хейли Баптист в матче третьего раунда.
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Англомовний коментатор сподобався. Назвавши Марту "юкрейніан намбе ван", вчасно виправився, а решту все казав по ділу. За відсутності можливості слухати коментар О. Черненка (Сетанта, що не так?) почути професійне обговорення гри наших тенісисток тепер рідкісне задоволення.
Час реваншу? От тільки з ким - з зарозумілою бульбою, чи з американською Сонькою - поки що під питанням.