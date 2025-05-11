Костюк разобралась с 26-й ракеткой мира и вышла в 1/8 финала турнира в Риме

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 27) добыла третью победу на престижном грунтовом турнире WTA 1000 в Риме, столице Италии.

В 1/16 финала украинка в двух сетах разобралась с представительницей Канады и финалисткой US Open 2021 Лейлой Фернандес (WTA 26) и пробилась в четвертый раунд тысячника.

WTA 1000 Рим. Грунт. 1/16 финала

Лейла Фернандес (Канада) [24] – Марта Костюк (Украина) – 4:6, 2:6

Костюк впервые провела очное противостояние против Лейлы.

За выход в четвертьфинале соревнований в Риме Марта поборется либо против Арины Соболенко, либо против Софии Кенин.

Костюк впервые в карьере сыграет в четвертом раунде на кортах Рима и в пятый раз на соревнованиях категории WTA 1000.

На этом тысячнике Марта, помимо Фернандес, переиграла еще двух крепких соперниц: Александру Эалу и Дарью Касаткину.

Костюк стала второй украинкой, которая сыграет в четвертом круге Рима-2025. Ранее в эту стадию вышла Элина Свитолина, которая 10 мая справилась с Хейли Баптист в матче третьего раунда.

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Getty Images/Global Images Ukraine. Лейла Фернанес

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Getty Images/Global Images Ukraine. Лейла Фернанес