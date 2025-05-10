Это характер! Свитолина дожала американку на большом турнире в Риме

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 14) пробилась в 1/8 финала грунтового турнира WTA 1000 в Риме, столице Италии.

В третьем раунде украинка в трех сетах вырвала непростую победу у представительницы США Хейли Баптист (WTA 90).

WTA 1000 Рим. Грунт. 1/16 финала

Элина Свитолина (Украина) [16] – Хейли Баптист (США) [Q] – 6:4, 3:6, 6:4

Во второй партии Свитолина обратилась за медицинской помощью из-за проблем в области живота. В третьем сете Элина подавала на матч при счете 5:3 и имела 5 матчболов, но не сумела реализовать ни один из них, в частности из-за проблем с кистью и пальцами правой руки.

Это был первая встреча соперниц.

В четвертом круге Элина поборется против еще одной американки Даниэль Коллинз, которая в своем поединке 1/16 финала выбила вторую ракетку мира и прошлогоднюю чемпионку Игу Свентек.

Элина во второй год подряд сыграет в четвертом раунде Рима. Ее лучшим результатом на кортах столицы Италии является выигранный трофей (2017, 2018 года).

В своем стартовом поединке в Риме Свитолина в непростых двух сетах справилась с Джессикой Бузас Манейро. В одиночке тысячника Украину продолжает представлять и Марта Костюк, которая в третьем круге встретится с Лейло Фернандес.