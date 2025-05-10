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WTA
10 мая 2025, 18:59 | Обновлено 10 мая 2025, 19:12
3872
31

Это характер! Свитолина дожала американку на большом турнире в Риме

Элина в трех сетах одолела Хейли Баптист в матче третьего раунда тысячника в столице Италии

10 мая 2025, 18:59 | Обновлено 10 мая 2025, 19:12
3872
31
Это характер! Свитолина дожала американку на большом турнире в Риме
j48tennis.net. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 14) пробилась в 1/8 финала грунтового турнира WTA 1000 в Риме, столице Италии.

В третьем раунде украинка в трех сетах вырвала непростую победу у представительницы США Хейли Баптист (WTA 90).

WTA 1000 Рим. Грунт. 1/16 финала

Элина Свитолина (Украина) [16] – Хейли Баптист (США) [Q] – 6:4, 3:6, 6:4

Во второй партии Свитолина обратилась за медицинской помощью из-за проблем в области живота. В третьем сете Элина подавала на матч при счете 5:3 и имела 5 матчболов, но не сумела реализовать ни один из них, в частности из-за проблем с кистью и пальцами правой руки.

Это был первая встреча соперниц.

В четвертом круге Элина поборется против еще одной американки Даниэль Коллинз, которая в своем поединке 1/16 финала выбила вторую ракетку мира и прошлогоднюю чемпионку Игу Свентек.

Элина во второй год подряд сыграет в четвертом раунде Рима. Ее лучшим результатом на кортах столицы Италии является выигранный трофей (2017, 2018 года).

В своем стартовом поединке в Риме Свитолина в непростых двух сетах справилась с Джессикой Бузас Манейро. В одиночке тысячника Украину продолжает представлять и Марта Костюк, которая в третьем круге встретится с Лейло Фернандес.

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Элина Свитолина – Хейли Баптист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Хейли Баптист Элина Свитолина WTA Рим
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 31
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.gamliy
Через біль і страждання...Тільки Еліна так може! Молодець, зірочка наша🥰
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+10
SosokDayany
Перемога є перемога , Вітаємо красуню !
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+7
easterly
Щось було на кшталт: Баптіста така - Еліна ну вигравай вже. Еліна - ні дитинко, я ще воду поварю)
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+7
desantnichek2020
Якась нестандартна Баптистка, але і Еліна сьогодні дуже паршиво грала
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+7
Показать Скрыть 4 ответа
Alehandro
До традиційно жахливої гри коло сітки додались ще й невимушені... В Мадриді такої кількості не було. Ну, і потужності швидко завершити розіграш, в якому Світоліна, вочевидь, домінує, не вистачає: постійно кілька зайвих ударів робить... Гра на матч-поінтах на своїй подачі за такого досвіду це взагалі тихий жах...
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+6
Disiny7
Перемолола все ж таки бабтистку. 
Маю надію, що це не піррова перемога, бо відчувала дискомфорт у спині, а наприкінці ще й зап'ястя 
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+5
Павло
Задовбали вже ці напівмужики у жіночих видах спорту
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+4
aleks8-48
Щось збилося у Еліни. Дуже важко входить в цей турнір. Не зрозуміло, за рахунок чого вона ще й перемагає. Сподіваюсь, що це тимчасовий спад і в наступних іграх вона заграє у свій теніс. Мабуть їй не вистачає поруч чоловіка,коли він присутній у Еліни зовсім інша гра.
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+4
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C.Пеклов
Молодець, але валідольно вирвала гру,як в старі часи...
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+4
Sashamar
Це не характер, а погана форма. Якщо першу гру можна було списувати на пристосування, то сьогодні щось незрозуміле. Намагання виграти на класі не пройшло (привіт від Кіз, там була така сама історія). І пішла якась квапливість невідомо звідки. Намагання нашвидкуруч реалізувати матчболи виглядало так, начебто грає не топ-тенісистка, а якась юна зірочка.
З Коллінз такі номера не пройдуть.
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+3
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Pat_riot
Но 9 гейм третьої партії з 5 матчболами - однозначно в підручники тенісної історії. 
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+3
mevast
Еліні вже не 20. Щоб тримати хорошу форму та гру необхідні періодичні перерви. А зараз гра на виснаження, яка до добра не приведе.
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+2
Vlad Holl
Виграла на такого тоненького ,що капець. В Мадриді  грала набагато веселіше , а тут щось з великими  труднощами. Стразбург мабуть пропусте. Що там Коллінз сьогодні показувала , бо Свьонтек також не найкраща зараз ?
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+2
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Андрій Заліщук
Молодець Еля, але...є багато питань до гри
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+1
Falko
Ну, домучила, і то добре. Принаймні, очки захистила, а не як дехто з топів.
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+1
Катя
А мала вигравати 6:2, 6:2 як мінімум. Дуже слабка гра. Може знову травма. 
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+1
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Viktor Savchuk
Дуже слабка гра сьогодні. Я був впевнений що сьогодні програє, але якось на диво відскочила. Вигоріла, ну зким не буває. З Колінз буде ще важче, навіть в оптимальній формі програвала їй, тим паче що американка виграла у самої Свьонтек. 
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+1
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u6464u
таке враження що Світоліна видохлась, другий турнір поспіль, та й здоровье мабуть уже підводить, як кажуть роки беруть своє, з Колінз буде неймовірно тяжко, тая все таки свіжіша .
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+1
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locator-x
Таке враження, що Світоліна перетворилася в Ястремську. Оце на неї зовсім не схоже, добре, що Баптист все ж не всесильний
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-1
Mystic_Healer
Транс баптист аут. Алілуя  
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-4
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