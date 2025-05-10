Это характер! Свитолина дожала американку на большом турнире в Риме
Элина в трех сетах одолела Хейли Баптист в матче третьего раунда тысячника в столице Италии
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 14) пробилась в 1/8 финала грунтового турнира WTA 1000 в Риме, столице Италии.
В третьем раунде украинка в трех сетах вырвала непростую победу у представительницы США Хейли Баптист (WTA 90).
WTA 1000 Рим. Грунт. 1/16 финала
Элина Свитолина (Украина) [16] – Хейли Баптист (США) [Q] – 6:4, 3:6, 6:4
Во второй партии Свитолина обратилась за медицинской помощью из-за проблем в области живота. В третьем сете Элина подавала на матч при счете 5:3 и имела 5 матчболов, но не сумела реализовать ни один из них, в частности из-за проблем с кистью и пальцами правой руки.
Это был первая встреча соперниц.
В четвертом круге Элина поборется против еще одной американки Даниэль Коллинз, которая в своем поединке 1/16 финала выбила вторую ракетку мира и прошлогоднюю чемпионку Игу Свентек.
Элина во второй год подряд сыграет в четвертом раунде Рима. Ее лучшим результатом на кортах столицы Италии является выигранный трофей (2017, 2018 года).
В своем стартовом поединке в Риме Свитолина в непростых двух сетах справилась с Джессикой Бузас Манейро. В одиночке тысячника Украину продолжает представлять и Марта Костюк, которая в третьем круге встретится с Лейло Фернандес.
Svitolina digs deep @ElinaSvitolina defeats Baptiste 6-4, 3-6, 6-4 to advance in Rome!#IBI25 pic.twitter.com/n9Xw042QiA— wta (@WTA) May 10, 2025
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