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Украина. Премьер лига
11 мая 2025, 20:33 | Обновлено 11 мая 2025, 21:24
4757
16

Лидера не сломили. Сборная Украины проиграла Фарерским островам

Наша команда провела заключительный матч отборочного турнира чемпионата Европы

11 мая 2025, 20:33 | Обновлено 11 мая 2025, 21:24
4757
16
Лидера не сломили. Сборная Украины проиграла Фарерским островам
ФГУ

Сборная Украины по гандболу провела заключительный матч в рамках отборочного турнира на чемпионат Европы. У «сине-желтых» оставался шанс выйти на континентальное первенство в числе четырех лучших команд из занявших третьи места. Для этого нужно было не проиграть Фарерским островам, которые уже обеспечили себе путевку на Евро. При поражении украинцы также могли выполнить поставленную задачу, но в таком случае нашу судьбу решали результаты матчей конкурентов.

Хозяева агрессивно начали встречу и сделали небольшой рывок. Но «сине-желтые» довольно быстро нивелировали преимущество соперников. Фарерцы использовали свою фирменную тактику, во время атак меняя голкипера на седьмого игрока. И пару раз украинские гандболисты сумели воспользоваться отсутствием стража ворот соперников. Но в основном хозяева действовали внимательно и почти каждое владение завершали броском по нашим воротам.

Долгое время на площадке шла равная игра мяч в мяч, но к перерыву фарерцы сумели сделать разницу «+2».

Во второй половине встречи хозяева уверенно удерживали небольшое преимущество. Украинцы никак не могли наладить оборонительные действия, раз за разом не успевая за соперниками. Благо, уверенная игра в атаке оставляла нам надежды на благоприятный итог поединка.

Все решили последние 15 минут противостояния. Фарерцы поймали кураж, и разница в счете неумолимо стала расти. Поймал свою игру и голкипер хозяев Якобсен, который справлялся с бросками украинцев. В итоге матч завершился уверенной победой Фарерских островов. Но это не помешало «сине-желтым» выйти на чемпионат Европы! Все решила разница мячей, благодаря которой наша команда опередила Литву и Грецию.

Отбор на чемпионат Европы по гандболу. 6 тур

Фарерские острова – Украина – 35:27 (15:13)

Фарерские острова: Якобсен, Лацок, Сельвинди (1), Мортенсен (2), Нордберг, Миккьялссон, Хансен (1), Ав Тейгум (5), Поулсен (2), Миккельсен, Ведельсбель (2), Миттун (6), Эллефсен (9), а Скипаґету (2), Расмуссен (5)

Украина: Новиков, Комок, Котюк, Близнюк (5), Савчук, Денисов (2), Артеменко (7), Тильте, Турченко (6), Редькин, Онуфриенко (2), Бурзак (2), Стрельников, Павловский, Миноцкий (2), Благодир (1)

Арбитры: Роберт Аккото Мартинс, Даниэль Аккото Мартинс (оба – Португалия)

Торсхавн (Фарерские острова)

ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА – УКРАИНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 16
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MahJonga
І чого ж воно в новинах футболу?
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Rostyk Karpa
Яке населення фарерів 55 тис здається ? Це як 1/3 Залізничного району міста Львів…ну молодці, нічого не скажеш
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+3
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_9Quantum19_
Без коментарів.
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+1
_9Quantum19_
То це був футбол чи гандбол?) Чи шановний Sport.ua має своїх читачів за дурнів?
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