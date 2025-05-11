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Премьер-лига
Кривбасс
11.05.2025 13:45 – FT 0 : 1
Колос Ковалевка
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Украина. Премьер лига
11 мая 2025, 16:34 | Обновлено 11 мая 2025, 17:18
1176
20

Еврокубки отдалились, как и зона вылета. Кривбасс уступил Колосу

Команда Вернидуба теперь зависит от результатов других претендентов на четвертую строчку

11 мая 2025, 16:34 | Обновлено 11 мая 2025, 17:18
1176
20
Еврокубки отдалились, как и зона вылета. Кривбасс уступил Колосу
УПЛ

События на финише очередного сезона украинской Премьер-лиги понемногу становятся все более раскаленными. Это мы уже почувствовали по первым стартовым двум дням двадцать восьмого тура национального первенства, когда команды так сильно старались не потерять драгоценные зачетные баллы, что в конце концов совсем забыли радовать нас забитыми мячами.

Однако криворожский «Кривбасс» и ковалевский «Колос» права на подобный фокус не имели, потому что каждой из команд очень нужны были три зачетных балла по итогам игры на стадионе «Горняк». Команда Юрия Вернидуба до сих пор находится в борьбе за еврокубки на следующий футбольный год, и недаром посреди недели в доигровке против «Ингульца» просто не оставила соперникам никаких шансов на спасение (4:0), благодаря чему выровнялась с «Полесьем» и «Карпатами» в турнирной таблице.

Еще и соперников по отчетной игрой порадовали, потому что таким образом «казаки» точно не имели возможности выскочить за счет неудач команды Руслана Костышина из зоны переходных матчей в случае чего, а вот провалиться сами «колоски» туда все еще имели достаточно возможностей.

События первой половины встречи уже с самого начала отличались контрастностью. Вроде бы «Кривбасс» и начинал игру в агрессивном атакующем стиле, и вдруг именно хозяева первыми и пропустили. Произошло это по итогам подачи углового с левого фланга от Ррапая, которую головой в дальний угол завершил Теллес. После этого «Колосу» даже легче стало дышать в защите.

И поводы закрываться на собственной половине у команды Костышина таки были. Соперники искали возможности отыграться, и с дальними ударами от Илича и Микитишина вполне могли бы рассчитывать на успех. Однако Пахолюк отработал на отлично. А вот с вхождениями в штрафную у «красно-белых» как-то не получалось.

Второй тайм «Колос» провел сугубо от обороны, что было вполне ожидаемо. За исключением, разве что, одного момента сразу в перерыве, когда Ррапай неудачно попытался в центре чужой штрафной завершить прострел Алефиренко. Остальное время в атаке доминировал сугубо «Кривбасс».

Но сказать, что команда Вернидуба поражала своей интенсивной игрой, как это было до перерыва, было уже невозможно. Лишь в конце матча хозяева создали реальные намеки на угрозу для ворот Пахолюка, и тот действительно спас своих одноклубников после ударов от Лунева из-за пределов штрафной и Романчука головой, но с таким количеством голевых возможностей во втором тайме защиту коллектива Костышина было бы трудно удивить.

В следующие выходные криворожский «Кривбасс» проведет домашний матч против киевской «Оболони», а ковалевский «Колос» дома сыграет против львовских «Карпат».

Украинская Премьер-лига. 28-й тур.

«Кривбасс» – «Колос» - 0:1

Гол: Теллес, 8

Предупреждения: Красничи, 44

«Кривбасс»: Клищук – Д. Кузык, Романчук, Конате, Юрчец – Вакулко, Илич (Лунев, 74) – Микитишин (Бандейра, 85), Твердохлеб (Ндомбази, 74), Задерака – Соса (Гонсалез, 85).

«Колос»: Пахолюк – Цуриков, Красничи, Бурда, Козик – Ррапай (Ореховский, 81), Теллес (Демченко, 81), Гагнидзе – Велетень, Сидоров (Ковталюк, 57), Алефиренко (Третьяков, 67).

Арбитр: Александр Афанасьев (Харьков).

Стадион: «Горняк» (Кривой Рог).

Удары (в створ): 13 (7) – 7 (3)
Угловые: 7 – 1
Оффсайды: 1 – 3.

КРИВБАСС - КОЛОС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 21°C

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Кривбасс - Колос отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 20
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Remark
Команда дно, не місце їй в єврокубках. Карпати або Полісся більш заслуговують. Моє симпатії на стороні Карпат, суто історично.
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+3
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ZANREGENT
Пахолюк хорошо отыграл.  Выручал всю игру. В целом после возвращения Костышина Колос по другому заиграл. Победа над Шахтёром,ничья с Полесьем ,победа над Кривбассом -это дорого стоит. Думаю они уже точно не вылетят. Если летом усилятся то будет интересно на них посмотреть в следующем сезоне. При скромном бюджете они сейчас показывают очень неплохую игру.
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+2
Fitness.sports
Мои поздравления Колосу! Оторвались на 7 очков от четвёрки аутсайдеров.
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+2
Airwolf77
Странный матч от Кривбасса. Неужели нет мотивации побороться за 4 место в ЕК? Даже ничью не взяли.
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+2
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Singularis
Осталось Колосу две ничейки раскатать.
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+1
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RKarp
Десь у Києві на банковій заплакав один зєля кріварожский 😁😁😁😁
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+1
Ros
Шото в кривому басейні сьогодні не зрослося...
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0
DK2025
А  ведь многие видели Вернидуба и/или Максимова во главе Динамо
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0
⚒️Вітальок/ Ультрас Мурлики😸❤️
Дуже радий. Вірив в Колос, коли ніхто не вірив. І він переміг! Шанс левам🦁 чи вовкам🐺 😊
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0
⚒️Вітальок/ Ультрас Мурлики😸❤️
🎉🎉🎉🌾🌾🌾
Теллес звитягу - подарував⚽
Молодець й Пахолюк! 🧤
Влучно усі - м'ячі відбивав! 🤜
🙌Або ж брав до рук! 😊
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-2
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