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Премьер-лига
Кривбасс
11.05.2025 13:45 – FT 0 : 1
Колос Ковалевка
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Украина. Премьер лига
11 мая 2025, 17:37 | Обновлено 11 мая 2025, 18:04
168
0

Кривбасс – Колос – 0:1. Стопроцентная реализация. Видео гола и обзор матча

Матч 28-го тура УПЛ стартовал с опозданием из-за воздушной тревоги

11 мая 2025, 17:37 | Обновлено 11 мая 2025, 18:04
168
0
Кривбасс – Колос – 0:1. Стопроцентная реализация. Видео гола и обзор матча
УПЛ

В воскресенье, 11 мая, был проведен матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Кривбасс» Кривой Рог и «Колос» Ковалевка.

Состоялся матч на стадионе «Горняк» в Кривом Роге. Игра началась в 14:35 по киевскому времени из-за воздушной тревоги.

В начале игры гости воспользовались угловым и открыли счет в матче. На 8-й минуте точно перевел мяч в ворота Элиас Теллес. Этот выстрел стал единственным ударом в створ ворот от «Колоса» за весь поединок.

«Кривбасс» совершил четыре удара, однако все попытки были тщетными. Как итог, 1:0 в пользу «Колоса».

Украинская Премьер-лига. 28-й тур, 11 мая

«Кривбасс» – «Колос» – 0:1

Гол: Теллес, 8

События матча

8’
ГОЛ ! Мяч забил Элиас Теллес (Колос Ковалевка).
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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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