Кривбасс – Колос – 0:1. Стопроцентная реализация. Видео гола и обзор матча

В воскресенье, 11 мая, был проведен матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Кривбасс» Кривой Рог и «Колос» Ковалевка.

Состоялся матч на стадионе «Горняк» в Кривом Роге. Игра началась в 14:35 по киевскому времени из-за воздушной тревоги.

В начале игры гости воспользовались угловым и открыли счет в матче. На 8-й минуте точно перевел мяч в ворота Элиас Теллес. Этот выстрел стал единственным ударом в створ ворот от «Колоса» за весь поединок.

«Кривбасс» совершил четыре удара, однако все попытки были тщетными. Как итог, 1:0 в пользу «Колоса».

Украинская Премьер-лига. 28-й тур, 11 мая

«Кривбасс» – «Колос» – 0:1

Гол: Теллес, 8