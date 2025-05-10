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Премьер-лига
Кривбасс
11.05.2025 13:00 - : -
Колос Ковалевка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
10 мая 2025, 23:52 |
24
0

Кривбасс – Колос. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 28-го тура Украинской Премьер-лиги

10 мая 2025, 23:52 |
24
0
Кривбасс – Колос. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В воскресенье, 11-го мая, состоится поединок 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся криворожский «Кривбасс» и ковалевский «Колос». Матч пройдет в Кривом Роге, на поле стадиона «Горняк», начало в 13:00.

«Полесье» потеряло очки в игре против «Динамо» (0:0), «Карпатам» еще предстоит сыграть против «Александрии» позднее этим днем. Поэтому на сцену первым выходит команда Юрия Вернидуба, и должна забирать свои три очка в игре против «Колоса». А тем временем команда Руслана Костышина опустилась вплотную к зоне переходных матчей, и теперь она ближе всех находится к «Ворскле» и, соответственно, первая на очереди перед возможным ударом. Так и рождаются истории про битвы не на жизнь, а насмерть в УПЛ.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – «Колос», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Кривбасс
11 мая 2025 -
13:00
Колос Ковалевка
Победа Кривбасса 2.05 Сделать ставку

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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