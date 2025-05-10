В воскресенье, 11-го мая, состоится поединок 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся криворожский «Кривбасс» и ковалевский «Колос». Матч пройдет в Кривом Роге, на поле стадиона «Горняк», начало в 13:00.

«Полесье» потеряло очки в игре против «Динамо» (0:0), «Карпатам» еще предстоит сыграть против «Александрии» позднее этим днем. Поэтому на сцену первым выходит команда Юрия Вернидуба, и должна забирать свои три очка в игре против «Колоса». А тем временем команда Руслана Костышина опустилась вплотную к зоне переходных матчей, и теперь она ближе всех находится к «Ворскле» и, соответственно, первая на очереди перед возможным ударом. Так и рождаются истории про битвы не на жизнь, а насмерть в УПЛ.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – «Колос», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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