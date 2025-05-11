Руслан КОСТЫШИН: «В Кривом Роге нужно играть. Здесь живут люди»

Главный тренер ковалевского «Колоса» Руслан Костышин поделился эмоциями после победы своей команды над Кривбассом в 28 туре Украинской Премьер-лиги (1:0).

– На игру повлиял «быстрый» гол. В нашем положении это очень важно: забив в начале и ведя в счете 1:0, мы уже начали действовать по результату. Такие матчи очень сложны в психологическом плане, когда любая ошибка может дорого стоить, а команда находится в зоне риска. Возможно, качество игры было не таким, как мы хотели бы видеть, но на первый план получился результат. Относительно самоотдачи и игры в обороне – никаких претензий. Конструктива было немного, но главное – это наши три очка, которые сегодня имеют вес золота. Игра забудется, а победа над Кривбассом останется.

Об оправдавших доверие игроках

– Стоит отметить не только тех, кто вышел на поле, но и оставшихся на скамье. Это тоже часть команды. Им непросто, но они поддерживают, заряжают энергией, работают на тренировках. Всегда нелегко с неиграющими, но сегодня они полностью оправдали доверие. Скамья запасных была «жива» – и это очень важно.

О возвращении в Кривой Рог

– Впечатления положительные. После игры меня искренне приветствовали болельщики, фотографировались, обнимали – и это оставляет сильный эмоциональный след. К сожалению, сам город не успел увидеть: мы жили в Кропивницком, объезжали Кривой Рог по окружной, даже не заехали в центр. Потому не могу оценить, как город выглядит сегодня. В футбольном смысле скажу откровенно: команда Кривбасс заслуживает играть на центральном стадионе Металлург. Но, понимаем, что из-за войны реконструкция затянулась.

О настрое на следующие матчи

– Это трудный вопрос, потому что команда сейчас на эмоциях. Это будет видно. Я буду ее настраивать. Потому что команда столько провела времени в негативе, столько в негативных эмоциях, что совсем не пора как-то подходить к игре дерзко. И, во-первых, мы уже дома не выиграем, я не знаю, там уже где-то год, наверное. Ну, точно 10 матчей дома не можем выиграть. Болельщик ждет победы. Это во-вторых. А, понимаете, сейчас, возможно, психологически будет гораздо легче играть, когда не будет тяжести потерянных очков. Я как тренер буду помогать «Кривбассу».

О своей эмоциональности на тренерской скамье

– Чуют ли меня игроки во время игры? Не уверен. Но когда видят мой взгляд, возможно, по крайней мере, немного пугаются. И это, может быть, заставляет перестроиться или вовремя среагировать.

Об опыте работы экспертом на телевидении

– Ну, если быть откровенным: на УПЛ ТВ – очень хороший коллектив, хорошая команда. Но мне там не было комфортно. Я не большой эксперт, и я вернулся туда, где должен быть. Здесь мне удобнее.

О целесообразности проведения матчей в Кривом Роге

– Я считаю – нужно играть. Потому что люди здесь ходят, люди живут под обстрелами. Если здесь позволено и нет боевых действий, то почему не играть? Чем это место отличается от других? Здесь люди, любящие футбол, и они должны смотреть на свою команду. Так что здесь без вопросов. Да, это некомфортно приезжающим командам, потому что команде, которая живет в Кривом Роге, это комфортнее, даже если есть тревоги.

Приехавшая команда не живет здесь, потому что нет отеля, который бы вместил футбольную команду. Все отели, я так понимаю, разбомблены. Немного комфортно, если матч перенесется на следующий день или оттянется на долгое время. Но во время войны должны страдать и дарить людям радость в Кривом Роге.