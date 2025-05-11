Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кривбасс – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Премьер-лига
Кривбасс
11.05.2025 13:00 - : -
Колос Ковалевка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
11 мая 2025, 00:41 |
31
0

Кривбасс – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Хозяева не теряют шансы на выход в еврокубки

11 мая 2025, 00:41 |
31
0
Кривбасс – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Фк Колос

В двадцать восьмом туре украинской Премьер-Лиги сезона 2024-2025 в воскресенье, 11 мая, в Кривом Роге встретятся «Кривбасс» и «Колос». Хозяева поля, которые в прошлом туре выиграли у «Левого Берега», и продолжают бороться за Лигу конференций, будут принимать «Колос», который хоть и находится в нижней части таблицы, но улучшил свои результаты.

Кривбасс

Вот и подходит к завершению сезон УПЛ, где криворожцам наконец-то удалось доиграть перенесенные матчи (против «Шахтера» и «Левого Берега»), и теперь команде Юрия Вернидуба не придется тратить время на матчи посреди недели.

В матче против «аистов», «Кривбасс», несмотря на то, что выигрывал лишь 1:0 после первого тайма, смог довести дело до конца, разгромив своего соперника. В том поединке дублем отличился Егор Твердохлёб, ставший 70-м дублем в элите украинского футбола.

Сейчас команда идет на шестой позиции в таблице, отставая от зоны еврокубков всего на 1 очко. Поэтому в заключительных поединках команде Вернидуба нужно не только самим набирать баллы, но и надеяться на неудачи «волков» и «львов». Впереди матч против «Колоса», где криворожцам придется приложить максимум, чтобы взять 3 очка.

Колос

«Колоски», в свою очередь, после приличных матчей с «Шахтером» и «Полесьям», казалось, без труда смогут переиграть «Ворсклу» в турнирной таблице. Однако, как оказалось, именно «ворскляне» были ближе к победе, а «Колос» нанес лишь один удар в сторону ворот команды, которая играла в гостях.

Коллектив из Киевщины, несмотря на то, что смог себя уже обезопасить от прямого вылета, сейчас пытается не попасть в зону переходных матчей, и, скорее всего, два крайних поединка против «Кривбасса» и «Динамо» станут настоящим испытанием и проверкой на прочность для подопечных Костышина.

Поэтому, если «колоски» не хотят играть дополнительные матчи за сохранение прописки в элите, им нужно уже сейчас включаться, и брать очки.

Статистика встреч

Между собой обе команды сыграли 5 поединков. В трех матчах была зафиксирована победа «Кривбасса», одна победа на счету «Колоса» и один раз команды сыграли вничью. Разница забитых мячей составляет 6:2 в пользу «Кривбасса». В первом круге команды расписали ничью 1:1. У «Колоса» гол забил Джованни Боливар, а у «Кривбасса» – Егор Твердохлёб.

Прогноз на противостояние

Матч первого круга завершился между командами ничьей. А сейчас они решают диаметрально разные задачи: «Кривбасс» пытается попасть в еврокубки, а «Колос» – не попасть в стыковые матчи. Кто знает, что было бы, если бы Костышин возглавил «колосков» раньше, но можно сказать, что «Колос» вряд ли бы находился неподалеку от зоны вылета. Учитывая, что криворожцам очень нужна победа и они играют дома, нашим прогнозом будет победа хозяев.

Ориентировочные составы:

«Кривбасс»: Клищук, Дибанго, Романчук, Понедельник, Юрчец, Вакулко, Илич, Микитишин, Твердохлеб, Кузык, Соса

«Колос»: Пахолюк, Цуриков, Бурда, Красничи, Козик, Демченко, Велетень, Ориховский, Ррапай, Третьяков, Сидоров

Прогноз Sport.ua
Кривбасс
11 мая 2025 -
13:00
Колос Ковалевка
Победа Кривбасса 2.04 Сделать ставку

РЕКЛАМА. УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ООО «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «ФАВБЕТ».

• Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021. 21, с изменениями.

По теме:
Реал Бетис – Осасуна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Кривбасс – Колос. Текстовая трансляция матча
Панатинаикос – Олимпиакос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Греции
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кривбасс Кривой Рог Колос Ковалевка Юрий Вернидуб Руслан Костышин Кривбасс - Колос прогнозы
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Месси назвал футболиста, из-за которого он стал тем, кем является
Футбол | 11 мая 2025, 00:24 0
Месси назвал футболиста, из-за которого он стал тем, кем является
Месси назвал футболиста, из-за которого он стал тем, кем является

Аргентинец выделил Роналдиньо

ПОВОРОЗНЮК наехал на Шевченко: «Это правда, что у вас такие зарплаты?»
Футбол | 10 мая 2025, 18:57 23
ПОВОРОЗНЮК наехал на Шевченко: «Это правда, что у вас такие зарплаты?»
ПОВОРОЗНЮК наехал на Шевченко: «Это правда, что у вас такие зарплаты?»

Президент «Ингульца» – о работе УАФ

День нулевых ничьих. Таблица УПЛ после потерь очков Динамо и Шахтером
Футбол | 10.05.2025, 06:23
День нулевых ничьих. Таблица УПЛ после потерь очков Динамо и Шахтером
День нулевых ничьих. Таблица УПЛ после потерь очков Динамо и Шахтером
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Царство Небесное. Подвиг – безграничный»
Бокс | 10.05.2025, 08:29
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Царство Небесное. Подвиг – безграничный»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Царство Небесное. Подвиг – безграничный»
Неожиданно: чемпионка Australian Open 2025 вылетела из супертурнира в Риме
Теннис | 10.05.2025, 15:22
Неожиданно: чемпионка Australian Open 2025 вылетела из супертурнира в Риме
Неожиданно: чемпионка Australian Open 2025 вылетела из супертурнира в Риме
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Боссы Барселоны выгоняют игрока после провала в ЛЧ. Флик против
Боссы Барселоны выгоняют игрока после провала в ЛЧ. Флик против
09.05.2025, 12:47 2
Футбол
Известный боксер обиделся на Усика и будет болеть за Дюбуа
Известный боксер обиделся на Усика и будет болеть за Дюбуа
09.05.2025, 03:15 5
Бокс
Лидеры Барселоны попросили Флика не выпускать этого игрока в Эль-Классико
Лидеры Барселоны попросили Флика не выпускать этого игрока в Эль-Классико
09.05.2025, 16:39 2
Футбол
Рой Джонс назвал бой, в котором Усик должен был проиграть
Рой Джонс назвал бой, в котором Усик должен был проиграть
10.05.2025, 08:52 2
Бокс
Перес шокирован. Реалу сделали сенсационное предложение по Лунину
Перес шокирован. Реалу сделали сенсационное предложение по Лунину
09.05.2025, 07:41 8
Футбол
Александр УСИК: «Если бы не он, то Украины просто бы не стало»
Александр УСИК: «Если бы не он, то Украины просто бы не стало»
09.05.2025, 08:13 63
Бокс
Рафинья рассказал, кто теперь должен выиграть Золотой мяч
Рафинья рассказал, кто теперь должен выиграть Золотой мяч
09.05.2025, 03:11 1
Футбол
Курьез в Катаре: как они меряли? Организаторы ошиблись при прыжке Магучих
Курьез в Катаре: как они меряли? Организаторы ошиблись при прыжке Магучих
09.05.2025, 21:23 4
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем