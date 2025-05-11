В двадцать восьмом туре украинской Премьер-Лиги сезона 2024-2025 в воскресенье, 11 мая, в Кривом Роге встретятся «Кривбасс» и «Колос». Хозяева поля, которые в прошлом туре выиграли у «Левого Берега», и продолжают бороться за Лигу конференций, будут принимать «Колос», который хоть и находится в нижней части таблицы, но улучшил свои результаты.

Кривбасс

Вот и подходит к завершению сезон УПЛ, где криворожцам наконец-то удалось доиграть перенесенные матчи (против «Шахтера» и «Левого Берега»), и теперь команде Юрия Вернидуба не придется тратить время на матчи посреди недели.

В матче против «аистов», «Кривбасс», несмотря на то, что выигрывал лишь 1:0 после первого тайма, смог довести дело до конца, разгромив своего соперника. В том поединке дублем отличился Егор Твердохлёб, ставший 70-м дублем в элите украинского футбола.

Сейчас команда идет на шестой позиции в таблице, отставая от зоны еврокубков всего на 1 очко. Поэтому в заключительных поединках команде Вернидуба нужно не только самим набирать баллы, но и надеяться на неудачи «волков» и «львов». Впереди матч против «Колоса», где криворожцам придется приложить максимум, чтобы взять 3 очка.

Колос

«Колоски», в свою очередь, после приличных матчей с «Шахтером» и «Полесьям», казалось, без труда смогут переиграть «Ворсклу» в турнирной таблице. Однако, как оказалось, именно «ворскляне» были ближе к победе, а «Колос» нанес лишь один удар в сторону ворот команды, которая играла в гостях.

Коллектив из Киевщины, несмотря на то, что смог себя уже обезопасить от прямого вылета, сейчас пытается не попасть в зону переходных матчей, и, скорее всего, два крайних поединка против «Кривбасса» и «Динамо» станут настоящим испытанием и проверкой на прочность для подопечных Костышина.

Поэтому, если «колоски» не хотят играть дополнительные матчи за сохранение прописки в элите, им нужно уже сейчас включаться, и брать очки.

Статистика встреч

Между собой обе команды сыграли 5 поединков. В трех матчах была зафиксирована победа «Кривбасса», одна победа на счету «Колоса» и один раз команды сыграли вничью. Разница забитых мячей составляет 6:2 в пользу «Кривбасса». В первом круге команды расписали ничью 1:1. У «Колоса» гол забил Джованни Боливар, а у «Кривбасса» – Егор Твердохлёб.

Прогноз на противостояние

Матч первого круга завершился между командами ничьей. А сейчас они решают диаметрально разные задачи: «Кривбасс» пытается попасть в еврокубки, а «Колос» – не попасть в стыковые матчи. Кто знает, что было бы, если бы Костышин возглавил «колосков» раньше, но можно сказать, что «Колос» вряд ли бы находился неподалеку от зоны вылета. Учитывая, что криворожцам очень нужна победа и они играют дома, нашим прогнозом будет победа хозяев.

Ориентировочные составы:

«Кривбасс»: Клищук, Дибанго, Романчук, Понедельник, Юрчец, Вакулко, Илич, Микитишин, Твердохлеб, Кузык, Соса

«Колос»: Пахолюк, Цуриков, Бурда, Красничи, Козик, Демченко, Велетень, Ориховский, Ррапай, Третьяков, Сидоров

Прогноз Sport.ua Кривбасс Колос Ковалевка Победа Кривбасса 2.04 Сделать ставку

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