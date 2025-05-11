Много слов, мало толку. Что дало Карпатам подписание четырех игроков Руха

В конце минувшего года львовские клубы «Карпаты» и «Рух» выдали новость, которая произвела фурор в украинском футболе. Тогда в публичной плоскости появилось официальное заявление от обеих клубов, главным лейтмотивом которого был громкий лозунг: «Великому городу – великую команду». Де-факто абсолютно все тогда восприняли это как объединение «Карпат» и «Руха» на базе «зелено-белых», в то время как «желто-черные» должны будут сосредоточиться на работе своей академии с целью выращивать как можно больше сильных исполнителей для главной команды Львова.

Но по факту слития в один клуб «Карпат» и «Руха» во второй части сезона так и не произошло. Главным видимым итогом громкого коммюнике стал переход четырех ключевых футболистов «желто-черных» в «Карпаты», который, по различным данным, обошелся боссам «зелено-белых» то ли в несколько миллионов евро, то ли в гигантские по меркам нынешней УПЛ 15 миллионов евро.

Но сейчас мы не будем пытаться разбираться в мутных финансовых потоках отечественного клубного футбола, а предлагаем просто проанализировать, что дал «Карпатам» переход в их ряды четырех исполнителей «Руха» – Алексея Сыча, Олега Федора, Ильи Квасницы и Игоря Краснопира.

Алексей Сыч

Возраст: 24 года

Гражданство: Украина

Показатели в УПЛ-2024/25: за «Рух» – 16 матчей (1368 минут; 4 ассиста); за «Карпаты» – 4 матча (360 минут)

fckarpaty.org.ua. Алексей Сыч

Правого защитника Алексея Сыча, имевшего в сезоне-2022/23 опыт выступлений в Европе за бельгийский «Кортрейк», многочисленные инсайдеры перманентно «отправляли» то ли в «Динамо», то ли в «Шахтер», то ли в какой-то континентальный клуб. Однако, к удивлению многих, Сыч в начале нынешнего года оказался в «Карпатах», причем, если верить Transfermarkt, то всего-то за компенсацию в 1 миллион евро.

Зачем Сыч «Карпатам»? Этот вопрос оказался на поверхности буквально сразу после того, как о сделке отрапортовали официально. Дело в том, что в составе «зелено-белых» до покупки Алексея уже было три номинальных правых защитника – Денис Мирошниченко, Владимир Адамюк и Павел Полегенько. Каждый из них – это игрок с существенным опытом в УПЛ, способный в целом решать те задачи, которые стоят перед «Карпатами» на сегодняшний день.

Покупка Сыча выглядела для «Карпат» как потенциальная возможность для выгодного бизнеса в ближайшем будущем. Относительно молодой фулбек, очевидно, должен был проявить себя на новом месте, и вскоре за большие, нежели было заплачено «Руху», средства уехать в Европу. Да и дебют за сборную Украины, который случился в ноябре минувшего года, играл в пользу Сыча и версии, что его очень скоро можно будет ждать где-то в заграничном клубе.

В «Карпатах» Сыч с ходу прописался на правом фланге обороны как игрок основного состава. Но, сыграв четыре матча в начале весенней части сезона, Алексей получил повреждение, после которого выбыл надолго и лишь совсем недавно вернулся к тренировочной работе вместе с командой.

Пока в «Карпатах» Сыч не проявил себя должным образом, чтобы клуб мог рассчитывать на его быструю перепродажу. Значит, на Алексея продолжат делать ставку и в следующем сезоне. А в самом ближайшем будущем, есть ощущение, тренерскому штабу «львов» во главе с Владиславом Лупашко придется сделать выбор, попрощавшись, возможно, с тем же Полегенько, так как перебор футболистов – это такой же негативный фактор для коллектива, как и их недобор.

В любом случае, во второй части текущего сезона «Карпаты» в целом не получили от подписания Сыча ожидаемой пользы, равно как и вряд ли получат возможность для выгодной продажи исполнителя уже в грядущее летнее трансферное окно…

Олег Федор

Возраст: 20 лет

Гражданство: Украина

Показатели в УПЛ-2024/25: за «Рух» – 17 матчей (1266 минут); за «Карпаты» – 6 матчей (80 минут)

fckarpaty.org.ua. Олег Федор

Центрального полузащитника Олега Федора «Карпаты» взяли в полугодичную аренду с обязательством выкупа. Именно такая информация значилась в официальном коммюнике клубов, хотя потом в околофутбольных кругах поползли слухи о том, что уже летом Федор может вернуться в «Рух» без каких-либо штрафных санкций финансового характера для «Карпат».

Как бы там ни было, а адаптация Федора в новой команде также пошла не по плану. Хавбек имел проблемы со здоровьем, из-за чего пропустил не только ряд тренировок, но и два первых для «зелено-белых» в рамках УПЛ поединка в текущем календарном году. А дальше… Дальше стало понятно, что Олег в целом стал такой себе жертвой чрезмерных комплиментов со стороны экспертов и СМИ. Если в «Рухе» действия этого молодого хавбека зачастую действительно выглядели нетривиально и свежо, то в «Карпатах» почти сразу возникло ощущение, что Федор – это не более, чем игрок ближайшей ротации, причем как минимум в перспективе год или даже два.

Сложно сказать, рассчитывал ли всерьез на Федора Владислав Лупашко, так как имея в составе таких исполнителей как Чачуа, Очеретько или Бруниньо, сложно представить, кого из них новобранец из «Руха» мог бы с ходу посадить на «банку». Поэтому 6 матчей и суммарно 80 минут в них, при отсутствии появлений в стартовом составе – это пока тот максимум, которого заслуживает Федор. Пройдя «огонь и воду» в «Рухе», молодому хавбеку предстоит, пожалуй, еще более сложное испытание – «медные трубы» в «Карпатах». И именно они покажут, хватает ли 20-летнему игроку таланта, способностей и характера, чтобы преуспевать на том уровне, куда ныне засматриваются «Карпаты», или же надо спускаться пониже, чтобы просто быть «первым парнем на селе».

Но сиюминутно «Карпаты» ничего не получили от этого трансфера, да и в ближайшие год-два перспектива реальной игровой или экономической отдачи от подписания Федора выглядит далеко не такой и очевидной.

Илья Квасница

Возраст: 22 года

Гражданство: Украина

Показатели в УПЛ-2024/25: за «Рух» – 17 матчей (966 минут, 4 гола, 3 ассиста); за «Карпаты» – 4 матча (18 минут, 1 ассист)

fckarpaty.org.ua. Илья Квасница

Вингер Илья Квасница выглядел, пожалуй, самым ярким футболистом «Руха» в минувшем сезоне, когда на его счету было 16 результативных действий (8 голов и 8 ассистов) в 30 поединках отечественного чемпионата. В первой части УПЛ-2024/25 Квасница несколько сбавил обороты, но в целом все равно выглядел весьма и весьма интересно.

Казалось, что техника, скорость и неординарность в подходах к работе с мячом, присущие Кваснице, смогут помочь Илье быстро адаптироваться к «Карпатам» и, возможно, даже стать там одним из лидеров, но… По факту произошло совсем иначе. Из-за травмы Квасница пропустил существенную часть зимних сборов «зелено-белых», после чего рассчитывать на место в основе новобранцу уже не особо-то и приходилось.

Да и стилистически, кажется, Квасница не совсем подходит тем «Карпатам», которые выстраивает Владислав Лупашко. Тренерский штаб «зелено-белых» более тяготеет к использованию инсайдов, а не классических вингеров, по причине чего Квасница вряд ли будет способен проявлять свои лучшие и сильнейшие качества в той тактической модели, которая наигрывается ныне в «Карпатах». На этом фоне неудивительно, что Илья наиграл сущие крохи игрового времени в новой команде, а в СМИ уже поползли слухи о том, что летом «Карпаты» будут готовы вернуть вингера в «Рух» на правах аренды.

Очевидно, в «Карпатах» уже осознали, что не могут предоставить Кваснице такие же оптимальные условия для прогресса и самореализации, которые тот имел в «Рухе», а без них Илья очень быстро из потенциального актива превратится в банального «лавочника», лишь высасывающего зарплату из клубного бюджета, но практически не обеспечивая «зелено-белым» никакой пользы.

Игорь Краснопир

Возраст: 22 года

Гражданство: Украина

Показатели в УПЛ-2024/25: за «Рух» – 17 матчей (1252 минуты, 6 голов); за «Карпаты» – 10 матчей (577 минут)

fckarpaty.org.ua. Игорь Краснопир

Трансфер экс-форварда «Оболони» Игоря Краснопира называли большой удачей для «Руха». За форварда молодежной сборной Украины «желто-черные» заплатили 700 тысяч евро – весьма немалые средства, но Краснопир с ходу оказался способен давать результат и забивать мячи в команде Пономарева.

Переход в «Карпаты» Краснопира, по данным Transfermarkt, обошелся «львам» всего в 1 миллион евро, но есть все основания полагать, что как минимум какие-то дополнительные бонусы или нечто подобное в контракте между клубами были предусмотрены точно. И если с подписаниями Сыча, Федора и Квасницы у тренерского штаба «Карпат» могли возникать сомнения относительно целесообразности проведения этих сделок минувшей зимой, то вот покупка Краснопира выглядела абсолютно логичной и обоснованной.

Дело в том, что бразильский центрфорвард Игор Невес, который феерил за «Карпаты» в Первой лиге, в элитарном дивизионе украинского футбола очень долгое время не мог забить, а «прорвало» его совсем-совсем недавно… Да и серьезных конкурентов в команде Лупашко у бразильца не было, хотя на большинстве других позиций тренерский штаб «зелено-белых» имел и имеет по несколько опций.

Впрочем, пока покупку Краснопира также тяжело назвать трансферной удачей для «Карпат». В отличие от трех вышеперечисленных футболистов, которые зимой перебрались из «Руха» в стан «зелено-белых», Игорь имеет в новой команде стабильную игровую практику. Он появлялся на поле в каждом из десяти матчей второй части сезона УПЛ-2024/25, но… Пока не забил ни одного мяча, и не отличился ни одной результативной передачей. Более того, в последних на текущий момент пяти поединках «Карпат» в УПЛ Краснопир, проведя на поле в общей сложности 264 минуты, даже не нанес ни одного удара по воротам соперников, а речь идет вовсе не о грандах – «Полесье», «Ингульце», «Рухе», «Оболони» и «Левом Береге».

Безусловно, прямо сейчас именно трансфер Краснопира выглядит для «Карпат» наиболее оправданным, если брать весь «зимний десант» новичков из «Руха», но все-таки, давая время на адаптацию и всячески подыскивая оправдания для такой игры каждого из перечисленных новобранцев «зелено-белых», давайте не будем забывать тот самый звонкий лозунг: «Великому городу – великую команду». Согласитесь, эти слова к чему-то, да обязывают. Или, по крайней мере, должны это делать. А один ассист на четверых новичков за 1035 минут, которые они провели на поле – это явно не та отдача, ради которой стоило так громко заявлять о своих намерениях…