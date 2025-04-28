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  4. Защитник сборной Украины вернулся к тренировкам после серьезной травмы
Украина. Премьер лига
28 апреля 2025, 18:25 |
372
0

Защитник сборной Украины вернулся к тренировкам после серьезной травмы

Алексей Сыч начал работу с мячом

28 апреля 2025, 18:25 |
372
0
Защитник сборной Украины вернулся к тренировкам после серьезной травмы
УАФ. Алексей Сыч

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Карпат» готовятся к календарному поединку с «Левым Берегом», которым 2 мая откроется программа 27 тура чемпионата УПЛ.

По имеющейся информации, защитник «зелено-белых» Алексей Сыч, который был травмирован в мартовском матче раунда плей-офф Лиги наций сборной Украины с бельгийцами (получил повреждение медиальной коллатеральной связки), начал работу с мячом, но пока что по индивидуальной программе.

Ожидается, что Сыч вернется в общую группу «Карпат» через десять дней и может попасть в заявку львовян на поединок 28 тура – с «Александрией», который пройдет 11 мая на стадионе «Украина».

В текущем сезоне защитник Алексей Сыч провел в УПЛ 20 календарных матчей, из которых 16 – в составе «Руха» и четыре – за «Карпаты».

Ранее мы сообщали, что еще два игрока «Руха» восстановились после травм.

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Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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