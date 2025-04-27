Два игрока Руха восстановились после травм

28 апреля футболисты «Руха» начнут подготовку к поединку 27 тура УПЛ с «Кривбассом».

Как стало известно Sport.ua в лазарете львовян продолжают находиться ключевые защитники Роман Дидык, Богдан Слюбик и полузащитник Денис Слюсар, которые пропускали из-за травмы предыдущий матч с «Черноморцем».

По имеющейся информации, завтра в общей группе готовы тренироваться полузащитники Остап Притула и легионер Эдсон, которые из-за повреждений также не выезжали в Одессу. Они должны успеть восстановить кондиции к противостоянию с «Кривбассом».

Сейчас в активе футболистов «Руха» 33 очка и они на девятом месте в чемпионате.

Ранее сообщалось о том, что форвард «Руха» Юрий Климчук рассказал о своих эмоциях после игры с «Черноморцем».