Юрий КЛИМЧУК: «Считаю результат закономерный»

В матче 26-го тура УПЛ львовский «Рух» одержал победу над одесским «Черноморцем» (2:1).

Форвард «Руха» Юрий Климчук эксклюзивно для Sport.ua рассказал о своих эмоциях после игры.

– С победой, сложный матч, много моментов со стороны обеих команд. Какие впечатления от игры?

– Да, было много моментов, как у них, так и у нас, считаю, результат закономерен. Мы очень хорошо изучили команду соперника, и считаю, что сегодня все удалось реализовать.

– После забитого гола у вас был еще момент (выход один на один - прим.). Что помешало сделать дубль?

– Я бил под левую ногу вратаря, но немного зацепился за газон, поэтому не попал в ворота.

– Интересен тот факт, что именно вы являетесь лучшим бомбардиром противостояний «Руха» и «Черноморца». Это тренер дает такую установку или больше удается забивать именно в ворота «моряков»?

– Здесь нет никакой закономерности, просто пытаюсь забивать в каждом матче. Сегодня мне это удалось.

Львовский «Рух» находится на 8-й строчке, набрав 33 очка. «Черноморец» занимает 15 место с 18 пунктами.