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Украина. Премьер лига
26 апреля 2025, 23:20 | Обновлено 26 апреля 2025, 23:24
63
0

Юрий КЛИМЧУК: «Считаю результат закономерный»

Нападающий львовского «Руха» прокомментировал победу своей команды

26 апреля 2025, 23:20 | Обновлено 26 апреля 2025, 23:24
63
0
Юрий КЛИМЧУК: «Считаю результат закономерный»
ФК Рух

В матче 26-го тура УПЛ львовский «Рух» одержал победу над одесским «Черноморцем» (2:1).

Форвард «Руха» Юрий Климчук эксклюзивно для Sport.ua рассказал о своих эмоциях после игры.

– С победой, сложный матч, много моментов со стороны обеих команд. Какие впечатления от игры?
– Да, было много моментов, как у них, так и у нас, считаю, результат закономерен. Мы очень хорошо изучили команду соперника, и считаю, что сегодня все удалось реализовать.

– После забитого гола у вас был еще момент (выход один на один - прим.). Что помешало сделать дубль?
– Я бил под левую ногу вратаря, но немного зацепился за газон, поэтому не попал в ворота.

– Интересен тот факт, что именно вы являетесь лучшим бомбардиром противостояний «Руха» и «Черноморца». Это тренер дает такую установку или больше удается забивать именно в ворота «моряков»?
– Здесь нет никакой закономерности, просто пытаюсь забивать в каждом матче. Сегодня мне это удалось.

Львовский «Рух» находится на 8-й строчке, набрав 33 очка. «Черноморец» занимает 15 место с 18 пунктами.

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чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Рух Львов Черноморец - Рух Юрий Климчук
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
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