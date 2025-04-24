Квасница летом может вернуться из Карпат в Рух на правах аренды

Вингер «Карпат» Илья Квасница может снова надеть футболку «Руха». По информации журналиста Виктора Вацко, львовский клуб рассматривает вариант аренды флангового игрока, который сейчас выступает за «львов».

22-летний футболист присоединился к «Карпатам» зимой, однако из-за травмы был вынужден пропустить почти всю подготовку ко второй части сезона. В результате – всего 14 игровых минут в трех матчах УПЛ. Такой объем игрового времени вряд ли устраивает самого игрока, обладающего серьезными амбициями.

По словам журналиста, главный тренер «Карпат» Владислав Лупашко пока не видит Квасницу в числе игроков основного состава. Это и стало толчком к слухам о возможном возвращении в «Рух», где футболист уже провел результативный отрезок.

В первой части сезона Квасница провел за «Рух» 17 матчей, в которых забил 4 мяча. По данным веб-портала Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 3 миллиона евро.