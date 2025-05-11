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Украина. Премьер лига
11 мая 2025, 22:23 | Обновлено 11 мая 2025, 22:33
1162
7

Таблица УПЛ. Александрия оступилась, Динамо очень близко к чемпионству

Киевской команде достаточно набрать одно очко в последних двух матчах

11 мая 2025, 22:23 | Обновлено 11 мая 2025, 22:33
1162
7
Таблица УПЛ. Александрия оступилась, Динамо очень близко к чемпионству
ФК Карпаты

С 9 по 12 мая проходит 28-й тур Украинской Премьер-лиги 2024/25.

В пятницу были сыграны две матча, три игры прошли в субботу, две – в воскресение, и одна встреча вынесена на понедельник.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В главном матче игрового дня Александрия потерпела поражение от львовских Карпат (1:2) и практически завершила чемпионскую гонку.

За два тура до конца Динамо продолжает лидировать (68 очков), второе место занимает Александрия (63 очка), Шахтер идет третьим (58 баллов).

Киевской команде достаточно набрать одно очко в последних двух матчах (против Черноморца и Колоса), чтобы стать чемпионом.

Александрии, чтобы отфиксировать вторую позицию, нужно взять два очка в последних двух турах.

Надежды Шахтера связаны с финалом Кубка Украины – в случае победы над Динамо горняки получат право выступать в Лиге Европы, а не в Лиге конференций.

С кем сыграют Динамо, Александрия и Шахтер в последних турах

  • Динамо: Черноморец (18 мая, в гостях), Колос (24 мая, дома)
  • Александрия: Верес (18 мая, дома), Черноморец (24 мая, в гостях)
  • Шахтер: Ингулец (18 мая, в гостях), Рух (24 мая, в гостях)

Топ-6 УПЛ: Динамо Киев (68), Александрия (63), Шахтер (58), Карпаты (46), Полесье (44), Кривбасс (43).

На 4-е место и последнюю путевку в Лигу конференций претендуют три команды: Карпаты, Полесье, Кривбасс.

С кем сыграют Кривбасс, Полесье и Карпаты в последних турах

  • Кривбасс: Оболонь (17 мая, дома), Полесье (24 мая, на выезде)
  • Полесье: Заря (17 мая, на выезде), Кривбасс (24 мая, дома)
  • Карпаты: Колос (17 мая, на выезде), Заря (24 мая, дома)

В зоне переходных матчей: Ворскла (25), Левый Берег (23), в зоне вылета: Черноморец (21), Ингулец (20)

🔹 Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25

  • Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации
  • Победитель Кубка Украины (или 2-е место УПЛ) – Лига Европы, 1-й раунд квалификации
  • 2-е место УПЛ (или 3-е место УПЛ) – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
  • 4-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

⚽️ Украинская Премьер-лига

28-й тур. 9–12 мая

  • 09.05. 15:30. Заря Луганск – Шахтер Донецк – 0:0
  • 09.05. 18:00. Полесье Житомир – Динамо Киев – 0:0
  • 10.05. 13:00. Ворскла Полтава – Черноморец Одесса – 1:2
  • 10.05. 15:30. Оболонь Киев – ЛНЗ Черкассы – 0:0
  • 10.05. 18:00. Рух Львов – Верес Ровно – 2:0
  • 11.05. 13:00. Кривбасс Кривой Рог – Колос Ковалевка – 0:1
  • 11.05. 18:00. Карпаты Львов – Александрия – 2:1
  • 12.05. 15:30. Ингулец Петрово – Левый Берег Киев

🏆 Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Динамо Киев 28 20 8 0 59 - 17 68
2 Александрия 28 19 6 3 43 - 21 63
3 Шахтер Донецк 28 17 7 4 64 - 24 58
4 Карпаты Львов 28 13 7 8 40 - 31 46
5 Полесье 28 11 11 6 36 - 27 44
6 Кривбасс 28 12 7 9 32 - 25 43
7 Рух Львов 28 9 10 9 29 - 25 37
8 Заря 28 11 4 13 31 - 37 37
9 Верес 28 9 8 11 31 - 40 35
10 Колос Ковалевка 28 7 11 10 24 - 23 32
11 Оболонь 28 7 8 13 18 - 42 29
12 ЛНЗ Черкассы 28 7 8 13 24 - 36 29
13 Ворскла 28 6 7 15 23 - 37 25
14 Левый берег 27 6 5 16 16 - 36 23
15 Черноморец 28 6 3 19 19 - 44 21
16 Ингулец 27 4 8 15 17 - 41 20
Полная таблица

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 7
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Misha Siryi
Карпати в цьому турі довели, що саме вони заслуговують бути на 4 місці
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+1
😸
Да забудьте про Динамо вони вже давно чемпіони 
Забудьте не єбітб мозги собі та іншим
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+1
Олег Мандрівник
Скорее всего первая четвёрка останется на тех местах что сейчас
Ответить
+1
Pavel_i_C0
Смердючі треті лугандони 
https://m.youtube.com/watch?v=7JvyesjfHCs&pp=ygUq0YjQsNGF0YLQtdGAINCy0LjQut
GC0L7RgNC40Y8g0L_Qu9C30LXQvdGM
Ответить
-1
Пoлковник
🍗кост очка для дыр очки раз в пятилетку☝️☝️☝️
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-7
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