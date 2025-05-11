Пляжный футбол11 мая 2025, 20:05 | Обновлено 11 мая 2025, 20:12
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Кудесники мяча. Определен победитель чемпионата мира по пляжному футболу
В финальном матче сборная Бразилии доказала свое превосходство
11 мая 2025, 20:05 | Обновлено 11 мая 2025, 20:12
294
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На Сейшелах завершилася чемпионат мира 2025 по пляжному футболу.
В финальном матче Бразилия переиграла беларусь и стала победителем турнира в 16-й раз.
В матче за бронзу Португалия победила Сенегал (3:2).
Днем ранее в полуфинале Бразилия выиграла важный матч у Португалии (4:2).
Сборная Украины не сумела отобраться в финальный раунд ЧМ-2025.
Чемпионат мира 2025 по пляжному футболу
Виктория (Сейшелы), 1–11 мая
1/2 финала, 10 мая
- 17:00. беларусь – Сенегал – 5:2
- 18:30. Португалия – Бразилия – 2:4
Матч за бронзу, 11 мая
- 17:00. Сенегал – Португалия – 2:3
Финал, 11 мая
- 18:30. беларусь – Бразилия – 3:4
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