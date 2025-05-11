Кудесники мяча. Определен победитель чемпионата мира по пляжному футболу

На Сейшелах завершилася чемпионат мира 2025 по пляжному футболу.

В финальном матче Бразилия переиграла беларусь и стала победителем турнира в 16-й раз.

В матче за бронзу Португалия победила Сенегал (3:2).

Днем ранее в полуфинале Бразилия выиграла важный матч у Португалии (4:2).

Сборная Украины не сумела отобраться в финальный раунд ЧМ-2025.

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Чемпионат мира 2025 по пляжному футболу

Виктория (Сейшелы), 1–11 мая

1/2 финала, 10 мая

17:00. беларусь – Сенегал – 5:2

– Сенегал – 5:2 18:30. Португалия – Бразилия – 2:4

Матч за бронзу, 11 мая

17:00. Сенегал – Португалия – 2:3

Финал, 11 мая

18:30. беларусь – Бразилия – 3:4

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