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Пляжный футбол
11 мая 2025, 20:05 | Обновлено 11 мая 2025, 20:12
294
0

Кудесники мяча. Определен победитель чемпионата мира по пляжному футболу

В финальном матче сборная Бразилии доказала свое превосходство

11 мая 2025, 20:05 | Обновлено 11 мая 2025, 20:12
294
0
Кудесники мяча. Определен победитель чемпионата мира по пляжному футболу
Getty Images/Global Images Ukraine

На Сейшелах завершилася чемпионат мира 2025 по пляжному футболу.

В финальном матче Бразилия переиграла беларусь и стала победителем турнира в 16-й раз.

В матче за бронзу Португалия победила Сенегал (3:2).

Днем ранее в полуфинале Бразилия выиграла важный матч у Португалии (4:2).

Сборная Украины не сумела отобраться в финальный раунд ЧМ-2025.

Чемпионат мира 2025 по пляжному футболу

Виктория (Сейшелы), 1–11 мая

1/2 финала, 10 мая

  • 17:00. беларусь – Сенегал – 5:2
  • 18:30. Португалия – Бразилия – 2:4

Матч за бронзу, 11 мая

  • 17:00. Сенегал – Португалия – 2:3

Финал, 11 мая

  • 18:30. беларусь – Бразилия – 3:4

Сетка плей-офф

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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