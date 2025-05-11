СМОЛЯКОВ: «Когда перейду в топ-чемпионат, смогу конкурировать с Миколенко»

Артем Смоляков – украинский футболист, защитник молодежной сборной Украины, а также футбольного клуба «Лос–Анджелес», к которому присоединился несколько месяцев назад. Ранее Артем длительное время выступал в составе житомирского «Полесья» и хорошо зарекомендовал себя. Сейчас он продолжает выступать в MLS вместе со звездными партнерами – Льорисом, Жиру и другими.

В эксклюзивном интервью для Sport.ua Артем Смоляков рассказал об адаптации в команде, жизни в Лос-Анджелесе и ожиданиях от молодежного Евро.

– Как проходит адаптация в Лос-Анджелесе? Удалось ли тебе уже полностью освоиться в новых условиях?

– Все хорошо. Я думаю, что адаптация прошла уже где-то на 70-80%, поэтому сейчас мне нужно только доказывать все на поле.

– Какая у тебя сейчас ситуация в клубе? Почему в последнее время не выходишь на поле? Нет ли травм или повреждений?

– Такие решения принимает тренер, я делаю от себя все необходимое, но так решает он. Травм или повреждений у меня нет, я в хорошей форме.

– Возможно, причина в конкуренции? Что ты можешь сказать об игроках, которые играют на твоей позиции?

– Здесь очень сильные и конкурентоспособные футболисты и для команды это большой плюс, ведь каждый из них хочет прогрессировать и играть в стартовом составе.

ФК Лос-Анджелес. Артем Смоляков

– Какие у тебя сейчас отношения с главным тренером «Лос-Анджелеса»? Дает ли он тебе лично советы и наставления?

– Да, дает установки на матчи, которые все должны выполнять. Часто с ним общаюсь, у нас были совместные теории, где он показывал, как нам играть на поле, но немного больше все–таки общаюсь с его помощником.

– Довольны ли в команде выступлениями в текущем сезоне?

– К сожалению, мы вылетели из Кубка, это было очень обидно, но мы движемся дальше. У нас будет шанс попасть на Клубный чемпионат мира и конечно, мы движемся в этом направлении.

– По поводу КЧМ: что говорят в команде о такой возможности? И какие у тебя мысли о том, что «Лос-Анджелес» может сыграть в таком турнире?

– Ну пока никаких таких комментариев не было, ведь только недавно стало известно об этом и только обсуждали о дате, когда состоится этот матч. По поводу моих мыслей, то я считаю, что сыграть на таком турнире это очень круто, но я честно говоря не знаю, когда он будет происходить, ведь я могу быть вызван в молодежную сборную на чемпионат Европы U-21.

– Как тебе новый формат КЧМ? Что думаешь об увеличении команд?

– Чем больше команд, тем лучше, ведь в таком случае можно будет поиграть с командами из разных стран и почувствовать этот уровень.

– Насколько понимаю, с большой вероятностью ты будешь вызван в молодежную сборную на Евро. Какие у тебя мысли по поводу этого турнира? Какие цели?

– Какие-то цели нам не озвучивали, но все ребята хотят выиграть этот турнир. Прошлые поколения очень классно играли на Евро U-21, поэтому мы тоже будем пытаться достичь успеха. Главное, полностью отдаваться в каждом матче.

– Расскажи немного о своей встрече с Месси. Успел ли пообщаться с ним?

– Не было времени с ним о чем-то разговаривать, потому что я как раз таки шел к своему автомобилю, увидел его и попросил сделать фото.

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– Ты видел его игру собственными глазами. Можно сказать, что Лео еще на высоком уровне? Или это уже не тот футболист?

– Конечно, возраст дает о себе знать, но все знают уровень Лионеля Месси, поэтому говорить о том, что он там как-то изменился видимо не очень уместно.

– Какие мысли у тебя относительно конкуренции в сборной Украины на своей позиции?

– Конечно, там очень сильные футболисты. Если брать во внимание Виталия Миколенко, то он играет в одном из сильнейших чемпионатов. И я думаю, что когда начну стабильно играть в команде, то у меня тоже появится возможность перейти в какой-то топовый чемпионат и конкурировать с ним на максимум.

– Учитывая соперников сборной Украины в отборе к ЧМ-2026. Есть ли шанс у «сине–желтых» попасть на Мундиаль?

– Конечно, шансы есть всегда. Надо выходить и играть, не бояться своих соперников.

– Как тебе жизнь в Лос-Анджелесе? Какие особенности?

– Жизнь здесь прекрасная и очень комфортная. Могу сказать, что здесь есть все, о чем я могу подумать. Пожалуй, единственные минусы – это очень большие пробки, а также большие цены.

– Удалось ли тебе выучить английский язык? Какой уровень у тебя сейчас?

– Уже намного лучше, конечно, что общаться еще не так просто, но я уже могу сказать пару предложений и легче стало подсказывать на поле партнерам. Занимаюсь с учителем почти каждый день и получается хорошо.

– Какие отношения сейчас у тебя с одноклубниками?

– Если мы где-то играем на выезде, то часто после ужина может остаться и общаться на разные темы, например, меня часто спрашивают об Украине?

– Кто твои лучшие друзья в клубе?

– Я больше общаюсь с молодыми футболистами, например с Адамом и Кенни.