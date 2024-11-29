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29 ноября 2024, 07:00 | Обновлено 29 ноября 2024, 07:04
887
0

Провал Динамо, гол Мудрика, допинг-скандал Свентек

Главные новости за 28 ноября на Sport.ua

29 ноября 2024, 07:00 | Обновлено 29 ноября 2024, 07:04
887
0
Провал Динамо, гол Мудрика, допинг-скандал Свентек
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 28 ноября.

1A. Продолжение еврокубковых мучений. Динамо проиграло Виктории Пльзень
Киевляне уступили в очередном матче Лиги Европы

1B. Мудрик забил в девятку. Челси переиграл Хайденхайм и вышел в плей-офф ЛК
Лондонский клуб набрал 12 очков из 12 и лидирует в Лиге конференций

1C. У Довбика отменили гол и ассист. Рома вырвала ничью у Тоттенхэма на 90+1-й
Поединок 5-го тура Лиги Европы завершилась со счетом 2:2, Артем отыграл весь матч

1D. ФОТО. Лицо в крови. Форвард сборной Украины травмировался в матче еврокубка
Роман Яремчук вышел на поле на 77-й минуте игры Олимпиакоса, а на 85-й был заменен

2A. Шовковский пояснил, почему Динамо проиграло очередной матч в Лиге Европы
Главный тренер киевлян провел флеш-интервью после поединка с Викторией Пльзень (1:2)

2B. Есть ли еще шансы у Динамо? Итоги 5-го тура и турнирная таблица Лиги Европы
В турнире лидируют Лацио, Атлетик и Айнтрахт, набравшие по 13 очков из 15

2C. 4-й тур Лиги конференций. Челси – на вершине, кто еще набрал максимум?
Также досрочно в плей-офф вышли: Легия, Ягеллония, Рапид, Витория Гимараеш

2D. Обновленный рейтинг ФИФА: Украина занимает 25-е место
Подопечные Сергея Реброва остались на том же месте, что и перед матчами ноября

3A. ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Челси возглавил клуб в Англии
Фрэнк Лэмпард стал новым главным тренером «Ковентри»

3B. Мирослав СТУПАР: «Удаление Педриньйо напомнило красную Дубинчака»
Легионер разрушил все достижения «Шахтёра» в Эйндховене

3C. Анчелотти поругался с суперзвездой Реала. Он жалеет о его трансфере
Отношения итальянца с Килианом Мбаппе достигли критической точки

4A. 6 абсолютных дебютантов: неожиданный состав хоккейной сборной
Украинцы проведут два товарищеских матча против поляков

4B. Двое хоккеистов отказались выступать за сборную Украины
До этого Плохотник и Куприянов долгое время избегали приглашений из Украины

5. Сразимся за бронзу. Сборная Украины проиграла Польше
Наши волейболисты не смогли составить конкуренцию полякам

6A. Допинг-скандал лучшей теннисистки. Свентек была дисквалифицирована на месяц
Ига сдала положительный допинг-тест на триметазидин, ITIA провело расследование

6B. Свентек пояснила, как запрещенное вещество попало в ее организм
Ига опубликовала видео в своем Instagram и рассказала, как все было

6C. Овчаренко проиграл экс-23-й ракетке мира на турнире в Португалии
Александр уступил Дамиру Джумхуру во 2-м раунде челленджера в Мае

7A. «В мою эпоху он был бы бомжом». Культовый боксер высказался об Усике
Джеймс Тони поделился мнением об украинском чемпионе

7B. Кличко хочет вернуться на ринг и провести бой с топ-боксером. Что известно?
Владимир горит желанием провести поединок с Даниэлем Дюбуа за титул IBF

8. Официально. NAVI подписали новый состав из Dota 2
В ростер вошли двое украинцев, монгол, нидерландец и чех

9. Шумахер покидает Мерседес. У Мика нет места в Формуле-1 на сезон-2025
Шумахер перейдет в другую серию

10A. Поражение с высоко поднятой головой
Валерий Василенко впервые в нынешнем сезоне ЛЧ по-настоящему хвалит «Шахтер»

10B. Восемь звездных игроков НБА, которые разочаровывают на старте сезона
Выделяем баскетболистов, которые выступают ниже ожидаемого уровня

10C. Маты в адрес Клоппа, наркотики на Евро-2024 и ставки. Рефери АПЛ вляпался
42-летний Дэвид Кут, кажется, «похоронил» свою карьеру арбитра элит-уровня…

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Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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